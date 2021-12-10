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Конгрессмены США действуют на руку Москве – эксперт Forbes

10 декабря 2021, 18:40  •  135 • Политика
Фото: White House / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Политики тормозят принятие оборонного бюджета
Известно, что американские конгрессмены – большие любители затяжных дискуссий и обсуждений. Именно из-за бесконечного количества противоречий политики никак не могут прийти к единому мнению по поводу национального оборонного бюджета США. Такое положение дел очень выгодно Москве и Пекину, уверена аналитик популярного издания "Форбс" Лорен Томпсон.
Действия конгрессменов могут привести к тому, что Соединенные Штаты Америки и вовсе не примут проект закона о выделении ассигнований на оборону. В таком случае Америка рискует серьезно отстать в гонке вооружений от считающихся врагами Российской Федерации и Китайской Народный Республики.
Эксперт пояснила, что если конгрессмены не смогут договориться по поводу выделения денежных средств на поддержку ряда сфер, связанных с обороной, то бюджет будет автоматом принят с прошлогодней ставкой. Это приведет к тому, что Пентагон будет ограничен в тратах и не сможет запустить ряд новых проектов.
Отсутствие согласия в вопросах ассигнования между американскими политиками сделает так, что Вашингтон лишится военного преимущества, а американская армия станет существенно слабее. При этом эксперт "Форбс" уверена, что таким провалом обязательно воспользуются в своих "корыстных" целях Москва и Пекин.
К слову, недавно стало известно, что вашингтонская администрация готовит с европейцами новый пакет санкций против России.

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