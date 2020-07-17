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Конгрессмены "похлопали" Помпео после угроз для инвесторов "Северного потока - 2"
17 июля 2020, 10:00 • 144 • Политика
Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США выступили в поддержку санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".
Конгрессмены из Республиканской и Демократической партий "похлопали" угрозам Помпео, выступив в поддержку санкций против российского газового хаба. Как говорится в письме политиков, они приветствуют решение "предупредить компании, участвующие в прокладке "Северного потока - 2" и "Турецкого потока - 2".
При этом, говорится в письме конгрессменов, не стоит забывать и о других, более ранних ограничениях против газовых проектов.
В частности, отмечается, что заявление Помпео не отменяет ранее высказанных ограничений против судов, связанных со строительством российских трубопроводов, а также санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео предупредил инвесторов проекта поскорее рвать отношения с РФ, чтобы не получить негативных последствий.
В Кремле на эти угрозы из США ответили следующим образом. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угрозы введения санкций - это "продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям".
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