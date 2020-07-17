Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
Главная / Политика

Конгрессмены "похлопали" Помпео после угроз для инвесторов "Северного потока - 2"

17 июля 2020, 10:00  •  144 • Политика
Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США выступили в поддержку санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".
Конгрессмены из Республиканской и Демократической партий "похлопали" угрозам Помпео, выступив в поддержку санкций против российского газового хаба. Как говорится в письме политиков, они приветствуют решение "предупредить компании, участвующие в прокладке "Северного потока - 2" и "Турецкого потока - 2".
При этом, говорится в письме конгрессменов, не стоит забывать и о других, более ранних ограничениях против газовых проектов.
В частности, отмечается, что заявление Помпео не отменяет ранее высказанных ограничений против судов, связанных со строительством российских трубопроводов, а также санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео предупредил инвесторов проекта поскорее рвать отношения с РФ, чтобы не получить негативных последствий.
В Кремле на эти угрозы из США ответили следующим образом. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угрозы введения санкций - это "продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
17 июля 2020, 04:00
"О-о-очень странная версия": Политолог о деталях скандального дела Фургала
17 июля 2020, 08:00
РФПИ разоблачил обвинения Британии: "Зачем красть "секреты" вакцины, если их отдали и так?"
17 июля 2020, 00:00
Северный гектар? В России решили освоить Арктику по-столыпински
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по ...
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвине...
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. ...
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", ...
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Пл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" РФ
11 июля 2020, 19:00
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва отказала им в помощи
11 июля 2020, 13:25
"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
12 июля 2020, 20:00
Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровска: "Завтра будет очень интересно"
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.