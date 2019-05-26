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Конгрессмены против Трампа. Ядерные программы США останутся без денег?
26 мая 2019, 09:54 • 76 • Аналитика
Разница в реальностях. Как известно, отношения администрации Трампа с Капитолием весьма сложные. И если контролируемый республиканцами Сенат в целом Трампа еще поддерживает, то контролируемый демократами Конгресс встречает большинство его инициатив в штыки. Ряд таких перипетий, в частности, в ракетно-ядерной сфере, автором этого материала здесь ранее описывался. В США, несмотря на то, что принципиальное решение по наличию статьи или программы в бюджете принимает Сенат, именно Конгресс определяет, сколько средств отпускать на ту или иную статью бюджета и отпускать ли вообще. И это делает эту политическую возню весьма любопытной для стороннего наблюдателя.
Бюджетные бои неместного значения
Так, на днях стало известно, что антитрамписты в Конгрессе приготовили Трампу очередную шпильку. Приготовили ее подкомитеты Конгресса по обороне и энергии и водным ресурсам — они заведуют министерством энергетики США и NNSA (Национальным управлением по ядерной безопасности), в ведении которых и находится все, связанное с ядерно-оружейным комплексом. Из опубликованных ими в начале недели документов следует, что как минимум две программы, относящихся к ядерной сфере, финансирования в будущем году практически не получат.
Первой "пострадавшей" стала программа W76-2 — о ней не раз здесь было написано. Это программа ограниченной (объемы неизвестны, но речь вряд ли идет более чем о нескольких десятков боеприпасов) переделки основного боевого блока (ББ) ядерных сил США W76-1, их насчитывалось около 2000 штук, более половины оставшегося арсенала. Переделка заключается в том, что от 100 кт мощности термоядерного боеприпаса остается 6,5 кт, то есть остается, очевидно, только ядерный запал. Выдается эта шикарная новация за "тактический" боеприпас, призванный как-то возместить недостаток тактических боеприпасов в ВС США, представленных исключительно авиабомбами, то есть боеприпасами с невысокой оперативностью доставки и с невысокой надежностью доставки. Сама идея почерпнута у англичан, которые лишились любого ЯО, кроме ББ на БРПЛ "Трайдент-2", и сделали себе "обрезанный" по мощности ББ для него.
Опасная и вредная
Также предназначением W76-2 может быть так называемый "удар последней надежды" (на мирное разрешение конфликта), то есть демонстрационный удар, в том числе и не по цели, а, скажем, по пустынным районам. Может быть поставлена и какая-то иная задача, конечно. Но размещен этот ББ будет точно так же, то есть на БРПЛ "Трайдент-2" D5 на ПЛАРБ типа "Огайо", то есть на стратегическом носителе. И это сразу делает применение БРПЛ как тактического оружия практически невозможным — противник, как уже говорилось ранее, не будет разбираться, что за тип ЯБЧ установлен в боевых блоках на стартовавшей БРПЛ, и, ожидая, что будут и иные пуски, может (да и должен) нанести полновесный встречный массированный ракетно-ядерный удар. Да и демонстрационный удар одной БРПЛ может точно так же закончиться. Вот крылатая ракета — другое дело, у нее куда меньше уровень опасности, она летит долго, и на ее пуск противник может так не отреагировать. И у американцев КР воздушного базирования с ЯБЧ имеются, и мощность там селектируемая — от искомых 5 до 150 кт. То есть W76-2 и опасна, и не нужна. Но Пентагон и Белый дом так не считают, а вот в Конгрессе решили иначе. Программа не относится к числу дорогих, да и переделывают очень немного блоков, но в одном из подкомитетов, по обороне, срезали 19 млн. долл. на 2020 год по этой статье, а в другом комитете дорезали до нуля оставшиеся 10. То есть программа финансирования не получит. Правда, основная часть работ и финансирования прошли в этом году, там сумма порядка 76 млн. долл., но непонятно, как скажется "обнуление" в будущем году — то ли часть запланированных ББ не будут переделаны и либо останутся пока разобранными, или собраны в обычной комплектации W76-1, либо просто их в итоге будет меньше.
Правильный ли это шаг с точки зрения национальной безопасности США? Наверное, да, этой программы не должно было быть, она имеет мало смысла. С нашей же, российской точки зрения, можно ответить двояко: если бы W76-2 не было, то с точки зрения стабильности в кризисных ситуациях было бы лучше, а если смотреть с точки зрения ослабления нашего основного противника, то лучше бы они все свои 2000 "семьдесят шестых" переделали, конечно же, в столь малополезный вариант. Все же между 6,5 килотонны и 100 — разница значительная.
Морская ракета с неизвестным боезарядом
Другой пострадавшей стала SLCM-N — программа создания ядерного варианта перспективной КР морского базирования, тоже инициированная при Трампе. Ее срезали почти под ноль — оборонный подкомитет выделил от щедрот аж 5 млн. долл., водно-энергетический — ни цента. Пока программа находится в стадии предварительных исследований, и много денег на нее и не нужно, но и эти деньги выделены только при условии получения в 90-дневный срок развернутого доклада о цене готовых изделий, всей программы обслуживания и хранения, в том числе с учетом требуемых усиленных мер безопасности при заходе оснащенных ядерной КР кораблей в зарубежные базы и порты. С этой программой все ясно — ракету разрабатывают и так, и разработать и ядерный вариант несложно.
А вот с ЯБЧ для нее проблема — их нет, и откуда их собираются взять, информации пока нет. Старые были ликвидированы еще в 2011 г., новые произвести сейчас невозможно. Отобрать у ВВС СБЧ W80-1 от КР AGM-86B (которые переделают к W80-4 для новой перспективной КР воздушного базирования LRSO) — так ядерных КР сейчас и так не хватает даже на все В-52Н, являющиеся ядерными носителями (не все являются). Там всего 528 таких зарядов и ракет было, сейчас сроки эксплуатации продлены до 2030 г. только 300 из них. Но заряды нужны все — для новых авиационных КР. Вряд ли флоту удастся выцыганить хоть что-то, да еще и при таком отношении Конгресса.
Нельзя так просто взять и выйти из ДРСМД, особенно если денег не дают!
Еще одной пострадавшей стала стратегическая авиабомба В83-1, наряду с тактической В61 являющаяся единственным ядерным оружием бомбардировщика В-2А. Ее планировалось утилизировать — мощностей для продления сроков эксплуатации ее нет, а сроки хранения вышли. Но в Белом доме приняли волюнтаристское решение задержать ее утилизацию на несколько лет, причем без продления сроков эксплуатации технически. Причем уже начатую утилизацию — неизвестное количество уже успели разобрать. Но в подкомитете по энергетике и водным ресурсам денег на это не дали вообще, ссылаясь на опасность хранения боеприпасов с истекшими сроками. И правильно сделали, тем более что это самые мощные заряды ВС США из тех, что остались — до 1.2Мт. Что дальше будет с В83-1, пока непонятно.
Вишенкой на тортике оказалось то, что подкомитет Конгресса по обороне "зарубил" финансирование всех трех проектов Пентагона по ракетному оружию, нарушающему находящийся при смерти Договор РСМД. В том числе по адаптации морской КР "Томахок" к сухопутной пусковой установке и по прототипам других систем. Тут уже не столько "антитрампизм" сыграл роль, выражающийся в простой формуле "увидел трамповский законопроект — топи", сколько долгосрочная партийная политика: демократы строго против выхода США из ДРСМД. Принятые решения могут вызвать конфликт с верхней палатой, где засели сторонники "зарубленных" статей. Интересно, конечно, будет узнать, как они будут этот вопрос решать.
Раскол мнений в обществе
Так вот весело и живут американская администрация со своим Конгрессом и Сенатом, в условиях полного плюрализма мнений и борьбы группировок. Она всегда была в США, но при нынешней администрации она стала как никогда острой. Конечно, не до уровня 1860 года, конечно.
Любопытно, кстати, на этом фоне обратиться к информации, опубликованной организацией The Center of Public Integrity. Она провела исследование общественного мнения Штатов по ряду вопросов стратегической стабильности. Например, людям говорили, каков примерно ядерный арсенал их страны и спрашивали, как они считали ранее — знали ли об этом, предполагали, что примерно такой, больше или меньше. Это не так интересно, в конце концов, в России эта информация вообще засекречена. А вот другие вопросы представляют интерес, как и ответы на них, причем приведены они как для всего опрошенного населения, так и по симпатизирующим разным политическим силам страны: демократам, республиканцам, независимым. Результаты заставляют взглянуть на американцев несколько иначе, показывая, что, несмотря на пропаганду и известную "недалекость" во всем, что касается внешней политики и вообще мира вокруг, основная часть населения не настолько уж зашорена и глупа, наоборот, она, наверное, поумнее тех, кто ими правит. Но очевидно, что какой-то единой общенациональной точки зрения (того, что у нас часто называют "путинским консенсусом", "86%" и так далее, в зависимости от точки зрения) по ряду ключевых вопросов нет. Кроме двух.
Так, 68% от всех опрошенных (59% республиканцев, 74 — демократов и 73 — независимых) заявили, что поддерживают давно продвигаемое Демпартией, с самого избрания "неадекватного" Трампа, ограничение права президента США на единоначалие в области применения ядерного оружия первым. То есть большинство за то, чтобы президент в этом случае консультировался сначала с Капитолием и предлагал сначала объявить войну тому государству, которое планируется атаковать ядерным оружием первыми.
Абсолютное большинство опрошенных американцев, причем практически одинаково с точки зрения партийных симпатий, более 80% во всех группах и 83% всего, высказалось за различные соглашения об ограничении или сокращении вооружений между двумя сверхдержавами — Россией и США, включая, кстати, и ДРСМД. Также такое же большинство (82% от всех, 77 от республиканцев, 89 от демократов и 74 от независимых) — за продление Договора СНВ-2. Интересно, а какой был бы процент при сходном опросе у нас, при ответе на эти два вопроса?
Также очень любопытным является вопрос о судьбе МБР США. Автор уже не раз касался этой темы, в США существует достаточно стойкая оппозиция самому факту существования триады СЯС США и наземной ее компоненты. Давно высказываются идеи отказаться от "Минитменов" или просто не заменять их, когда придет срок списания, оставив только ПЛАРБ с БРПЛ и бомбардировщики. Идея, с военной точки зрения, ущербная, но именно поэтому можно ее поддержать — у американцев, конечно.
Так вот, людям предлагались следующие варианты решения:
а) замена МБР на новые, по программе GBSD или какой-то другой;
б) списание МБР без замены зарядов на них усилением подводной компоненты или воздушной (то есть 1150 зачетных боезарядов СЯС вместо 1550, конечно, в реальности зарядов будет больше за счет бомбардировщиков и правил их зачета);
в) списание МБР с усилением подводной компоненты, с целью примерно придерживаться лимитов СНВ-3, в 1550 зачетных зарядов (сейчас у США, кстати, меньше, несколько больше 1300).
Только 32% от всех опрошенных (41 — республиканцы, 24 — демократы, 32 — независимые) высказались за замену МБР на новую. За списание с компенсацией зарядов (что, кстати, проделано может быть пока достаточно просто — боезаряды для БРПЛ в достаточном количестве) высказалось 33% населения, 20 — республиканцев, 42 — демократов, 39% — от симпатизирующих независимым кандидатам. И 28% от всего населения — за списание без компенсации и с сокращением числа зачетных боезарядов СЯС США (33% от республиканцев, 26% демократов и 18% независимых).
Неустойчивое большинство, в общем, поддерживает сокращение СЯС США и списание наземной компоненты.
Думается, что у нас, предложи кто-то избавиться от РВСН вообще, "за" проголосовали бы разве что крошечное количество людей с либеральным складом ума, да и то не все из них.
В общем, понятно, что никто не принимает таких ключевых решений по результатам опроса ничего не понимающего в этом населения, но общий фон, вероятно, учитывать нужно хотя бы для того, в каком направлении обрабатывать свое население в плане пропаганды. Но в современной Америке люди все меньше и меньше верят своей же пропаганде. Как в позднем СССР. Куда это привело CCCР — известно. Куда приплывет американская лодка, в которой экипаж гребет веслами в разные стороны, мы, возможно, увидим.
Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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