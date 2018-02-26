Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На бизнес надвигается нечто непонятное
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.02.18
"Чтобы быть сильными и безопасными": Президент Польши призвал Украину ...
"Даже понарошку не смогли": В США прервали имитацию полета на Марс из-...
Главная / Политика

Конгрессмен США: "Российскую угрозу" создали Обама и Клинтон

26 февраля 2018, 09:09  •  355 • Политика
Девин Нунес обвинил предшественников Дональда Трампа в провале внешней политики.
Президент США Барак Обама и его госсекретарь Хиллари Клинтон, а также их "перезагрузка" виновны в том, что Америка столкнулась с "российской угрозой". Такое мнение высказал американский конгрессмен Девин Нунес в эфире телеканала Fox News.
Он выразил глубокое недовольство тем, что политики и СМИ США обвиняют президента Дональда Трампа в том, что он бездействует перед лицом "российской угрозы". По мнению конгрессмена, в сложившейся ситуации в первую очередь следует винить Обаму и Клинтон, так как именно они были авторами идеи "перезагрузки".
Девин Нунес заявляет, что в 2013, 2014 и 2015 годах республиканцы предупреждали о России и её президенте Владимире Путине, но никто не слушал, все только потешались над ними. Теперь же демократы говорят всё то же самое, что республиканцы три года назад, и обвиняют нынешнюю администрацию Белого дома в бездействии, указывает конгрессмен.
"Так кто создал эту российскую угрозу? Именно прошлая администрация поставила нас в это положение", - подчеркнул политик в эфире Fox News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

355
Источник
Похожие новости
25 февраля 2018, 16:54
Эпоха перемен: Компартия Китая увеличит срок полномочий главы страны
25 февраля 2018, 23:24
Встрече быть: Песков подтвердил намерение Путина встретиться с российскими олимпийцами
25 февраля 2018, 18:09
Захарова пошутила, что за заявлениями США стоят популярные американские комики

25 февраля 2018, 21:24
В Чечне заявили, что запрет на въезд в Латвию не имеет значения для Кадырова
25 февраля 2018, 20:09
МИД России: Пустить под откос мирный процесс в Сирии не дадим
25 февраля 2018, 20:09
Чья-то большая фантазия: Совбез России разоблачил фейк о наркотиках в самолете Патрушева
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
26 февраля 2018, 02:24
«Совершили акт неповиновения, спев гимн России»: как иностранные СМИ встретили победу...
26 февраля 2018, 09:09
"Не оправдали надежд": После блестящей победы русских хоккеистов на ОИ, США...
26 февраля 2018, 02:39
За пацанов: Новейшие Су-57 отомстили боевикам и американским наемникам за наших герое...
26 февраля 2018, 04:28
Марш в память Немцова
26 февраля 2018, 05:54
У Пентагона кончаются террористы: СМИ нашли корни антироссийской истерии в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 февраля 2018, 20:09
Михаил Делягин: МОК попытается отнять у российских хоккеистов их золотую медаль
19 февраля 2018, 21:09
Пушков рассказал о запрете на поставки двигателей с Украины: "Денег не будет, но главное - насолить"
23 февраля 2018, 19:24
53 секунды в полете: Американские разработчики вне себя от радости за результаты тестов Airbus
25 февраля 2018, 03:54
Познер покинул эфир "Аль-Джазиры" после того, как Путина назвали кагэбэшником
25 февраля 2018, 16:54
Турция готовится к войне: Эрдоган объявил мобилизацию резервистов
23 февраля 2018, 12:54
Медальный зачет Олимпиады в Пхенчхане: 23 февраля 2018 года
20 февраля 2018, 05:28
Мюнхенская конференция все
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.