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Конгрессмен США: "Российскую угрозу" создали Обама и Клинтон
26 февраля 2018, 09:09 • 355 • Политика
Девин Нунес обвинил предшественников Дональда Трампа в провале внешней политики.
Президент США Барак Обама и его госсекретарь Хиллари Клинтон, а также их "перезагрузка" виновны в том, что Америка столкнулась с "российской угрозой". Такое мнение высказал американский конгрессмен Девин Нунес в эфире телеканала Fox News.
Он выразил глубокое недовольство тем, что политики и СМИ США обвиняют президента Дональда Трампа в том, что он бездействует перед лицом "российской угрозы". По мнению конгрессмена, в сложившейся ситуации в первую очередь следует винить Обаму и Клинтон, так как именно они были авторами идеи "перезагрузки".
Девин Нунес заявляет, что в 2013, 2014 и 2015 годах республиканцы предупреждали о России и её президенте Владимире Путине, но никто не слушал, все только потешались над ними. Теперь же демократы говорят всё то же самое, что республиканцы три года назад, и обвиняют нынешнюю администрацию Белого дома в бездействии, указывает конгрессмен.
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