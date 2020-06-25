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Конгрессмен-русофоб Энгель потерпел сокрушительное поражение на праймериз после открытого письма Пригожина

25 июня 2020, 23:00  •  27 • Политика
Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В своем послании Евгений Пригожин раскрыл все пороки американской политики
Громкое поражение конгрессмена Элиота Энгеля на праймериз можно назвать ярким свидетельством кардинальной смены приоритетов в США. Дело в том, что один из самых яростных русофобов в американской политике с треском провалил праймериз сразу после того, как на его очередную антироссийскую резолюцию ответил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
Открытое письмо бизнесмена разошлось по всем Соединённым Штатам, и Энгель неожиданно для всех проиграл новичку в большой политике ДжамаалуБоуману. По мнению экспертов, столь радикальный провал (35% против 62%) свидетельствует о том, что американским избирателям надоели политики, списывающие все проблемы США на "агрессию России".
Политический обозреватель Алексей Анпилогов отметил, что американские граждане на фоне всех происходящих в стране катаклизмовнаконецпоняли, что у них дома полно своих проблем, и многие из них никак не списать на мифические происки России. Таким, как Энгель, больше не позволят руководить страной. Их время стремительно уходит.
По мнению эксперта, конгрессмен решил реанимировать свою былую популярность с помощью русофобии. Энгель вновь возложил ответственность за победу Дональда Трампа 4 года назад на "происки российских хакеров". А главным виновником столь "неудачного выбора" сделал бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина. Но тот внезапно ответил, написав открытое письмо в Конгресс США. В своём послании Евгений Пригожин раскрыл все пороки американской политики – от финансирования международного терроризма до организации государственных переворотов по всему земному шару. Это письмо вызвало ажиотаж среди простых американцев, а Энгель поплатился за русофобию своим высоким креслом.
Как известно, одним из последних деяний главы комитета Палаты представителей стала антироссийская резолюция от 11 июня, в которой он назвал Евгения Пригожина "угрозой нацбезопасности США". Также Энгель призвал Конгресс ввести новые санкции против петербургского предпринимателя и разработать эффективную стратегию для борьбы с ним.
Евгений Пригожин лично ответил на инсинуации конгрессмена, написав в парламент США открытое письмо, в котором жёстко прокомментировал главные тезисы американской политики последних лет.
По мнению политолога Геннадия Заварина, свою роль в избирательном провале Энгеля сыграло и развалившееся дело спецпрокурора Мюллера. Минюст США несколько лет убеждал американцев в том, что Россия агрессивно пыталась вмешаться в их личные дела, а потом публично признал свою неправоту. Энгель очень невовремя решил "прокатиться" на проверенной временем русофобской теме. Его резолюция оказалась последней каплей для миллионов американцев, и конгрессмена просто вышвырнули из большой политики. С собой в забвение Энгель забрал и миф о "страшных русских злодеях".

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