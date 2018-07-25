Конгресс заморозил поставки F-35 в Турцию: "Эрдоган передаст технологии русским" • 116 • Аналитика



Однако конгресс США не внял доводам Мэттиса и решил поставки F-35 Анкаре заморозить – по крайней мере, на 2019 год.









Какие аргументы американские парламентарии при этом приводят?



Конгрессмены увязали своё решение с целым рядом претензий к президенту Турции Эрдогану. Одна из претензий – арест в Турции пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена, по версии властей Турции, ставшего организатором попытки госпереворота. Самого Брансона обвиняют также в шпионаже в пользу США и связях с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана под видом миссионера.



Но отнюдь не фигура Брансона главная в доводах конгресса. Американские законотворцы блокируют поставки F-35 в Турцию в связи с тем, что министерство обороны этой страны НАТО решило закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400.



Из материала в американском издании:

F-35 использован как геополитическая пешка между Вашингтоном и Анкарой, и конгрессмены стремятся оказать давление на Турцию в связи с усилением её военных связей с Россией. На прошлой неделе главный дипломат США предупредил Турцию о «серьёзном недостатке» предлагаемой сделки по покупке ЗРК российского производства, заявив, что санкции, вводимые Конгрессом над сделкой, будут только началом, если Анкара будет настаивать на этом.



Ранее президент Турции Эрдоган уже отвечал на такие претензии со стороны США тем, что Турция, состоящая в НАТО, является независимым государством и потому вольна предпринимать меры для защиты своих интересов и своего суверенитета. При этом Эрдоган напомнил США, что российские ЗРК (С-300) стоят на вооружении другой страны НАТО (Греции), но в Вашингтоне этот факт почему-то беспокойства не вызывает.



Стоит напомнить, что отдельные конгрессмены в США опасаются того, что после отправки F-35 в Турцию та каким-либо образом передаст РФ технологии по противодействию американским самолётам 5-го поколения с помощью модернизации имеющихся ЗРК. В России в свою очередь выражены опасения по поводу того, что Турция, как страна НАТО, может передать технологии ЗРК С-400 «Триумф» своим американским партнёрам. Турция отвечает обеим странам заверениями в том, что «всякие опасения здесь излишни».



Нужно отметить следующий факт: на данный момент в США проходят тренировки по эксплуатации истребителей 5-го поколения турецкие военные лётчики. В частности, речь идёт об учебно-тренировочных полётах на двух самолётах F-35, которые в рамках заключенного ранее контракта с Анкарой и должны быть первыми поставлены на одну из военных авиационных баз на территории Турции. Теперь же ситуация выглядит повисшей в воздухе, как и сама подготовка лётчиков ВВС Турции.



В США пока толком не могут ответить на вопрос о том, что предстоит делать турецким лётчикам, которые пройдут весь учебно-тренировочный курс.



Мало того, США придётся вводить антитурецкие санкции из так называемого пакета CAATSA, которые предусматривают меры давления на страны, осуществляющие военно-техническое сотрудничество с Россией. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о том, что если США позволят себе давить на Турцию по вопросу грядущих закупок зенитных ракетных комплексов С-400 у России, то «они об этом пожалеют». Как могут «пожалеть»?



Турецкие эксперты в средствах массовых информации страны неоднократно (ещё с той самой попытки госпереворота в Турции) поднимали вопрос о гипотетическом лишении американцев возможности пользования авиабазой «Инджирлик». Пока до этого не дошло, но с решением Конгресса о блокировании поставок уже законтрактованных самолётов Реджеп Тайип Эрдоган может «обидеться» и принять ряд соответствующих антиамериканских мер. Эрдоган прекрасно помнит, что в своё время именно Россия помогла ему остаться в кресле главы Турецкого государства, откуда его собирались скинуть те определённые круги, которые пользуются поддержкой Соединённых Штатов.



Проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара просила экстрадировать в Турцию сначала у Обамы, потом и у Трампа, до сих пор проживает на территории поместья в американском штате Пенсильвания. И турецкие власти расценивают этот факт как недружественный (а то и враждебный) жест со стороны Соединённых Штатов Америки. Блокирование поставок F-35 конгрессменами – новый жест «недоброй воли», как о нём заявили в Анкаре. Американское издание The Washington Times опубликовало статью, в которой говорится о том, что конгресс США заблокировал поставки самолётов F-35 в Турцию. Накануне «ВО» сообщало, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о своей поддержке более раннего решения по передаче истребителей нового поколения турецким ВВС. По словам Мэттиса, любая задержка в реализации контракта может привести к негативным последствиям в первую очередь для американских компаний, и те могут потерять существенную долю прибыли.Однако конгресс США не внял доводам Мэттиса и решил поставки F-35 Анкаре заморозить – по крайней мере, на 2019 год.Какие аргументы американские парламентарии при этом приводят?Конгрессмены увязали своё решение с целым рядом претензий к президенту Турции Эрдогану. Одна из претензий – арест в Турции пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена, по версии властей Турции, ставшего организатором попытки госпереворота. Самого Брансона обвиняют также в шпионаже в пользу США и связях с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана под видом миссионера.Но отнюдь не фигура Брансона главная в доводах конгресса. Американские законотворцы блокируют поставки F-35 в Турцию в связи с тем, что министерство обороны этой страны НАТО решило закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400.Из материала в американском издании:Ранее президент Турции Эрдоган уже отвечал на такие претензии со стороны США тем, что Турция, состоящая в НАТО, является независимым государством и потому вольна предпринимать меры для защиты своих интересов и своего суверенитета. При этом Эрдоган напомнил США, что российские ЗРК (С-300) стоят на вооружении другой страны НАТО (Греции), но в Вашингтоне этот факт почему-то беспокойства не вызывает.Стоит напомнить, что отдельные конгрессмены в США опасаются того, что после отправки F-35 в Турцию та каким-либо образом передаст РФ технологии по противодействию американским самолётам 5-го поколения с помощью модернизации имеющихся ЗРК. В России в свою очередь выражены опасения по поводу того, что Турция, как страна НАТО, может передать технологии ЗРК С-400 «Триумф» своим американским партнёрам. Турция отвечает обеим странам заверениями в том, что «всякие опасения здесь излишни».Нужно отметить следующий факт: на данный момент в США проходят тренировки по эксплуатации истребителей 5-го поколения турецкие военные лётчики. В частности, речь идёт об учебно-тренировочных полётах на двух самолётах F-35, которые в рамках заключенного ранее контракта с Анкарой и должны быть первыми поставлены на одну из военных авиационных баз на территории Турции. Теперь же ситуация выглядит повисшей в воздухе, как и сама подготовка лётчиков ВВС Турции.В США пока толком не могут ответить на вопрос о том, что предстоит делать турецким лётчикам, которые пройдут весь учебно-тренировочный курс.Мало того, США придётся вводить антитурецкие санкции из так называемого пакета CAATSA, которые предусматривают меры давления на страны, осуществляющие военно-техническое сотрудничество с Россией. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о том, что если США позволят себе давить на Турцию по вопросу грядущих закупок зенитных ракетных комплексов С-400 у России, то «они об этом пожалеют». Как могут «пожалеть»?Турецкие эксперты в средствах массовых информации страны неоднократно (ещё с той самой попытки госпереворота в Турции) поднимали вопрос о гипотетическом лишении американцев возможности пользования авиабазой «Инджирлик». Пока до этого не дошло, но с решением Конгресса о блокировании поставок уже законтрактованных самолётов Реджеп Тайип Эрдоган может «обидеться» и принять ряд соответствующих антиамериканских мер. Эрдоган прекрасно помнит, что в своё время именно Россия помогла ему остаться в кресле главы Турецкого государства, откуда его собирались скинуть те определённые круги, которые пользуются поддержкой Соединённых Штатов.Проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара просила экстрадировать в Турцию сначала у Обамы, потом и у Трампа, до сих пор проживает на территории поместья в американском штате Пенсильвания. И турецкие власти расценивают этот факт как недружественный (а то и враждебный) жест со стороны Соединённых Штатов Америки. Блокирование поставок F-35 конгрессменами – новый жест «недоброй воли», как о нём заявили в Анкаре. Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 116 Источник Похожие новости Не верьте, банки не заплатят. 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