Конгресс США вскрыл ложь Трампа о "необходимости" убийства иранского генерала Сулеймани

Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила конгрессу доказательств необходимости убийства иранского генерала Касема Сулеймани, которое совершено в начале января 2020 года при помощи американского боевого дрона. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел.

Согласно американскому законодательству, в случае, если президент отдаёт приказ о военном ударе, его администрация обязана представить парламенту доклад по юридическому и политическому обоснованию удара. По словам Элиота Энгела, в соответствующем документе по поводу убийства иранского генерала Касема Сулеймани, не представлены надлежащие доказательства необходимости столь драматических мер.

Этот официальный доклад напрямую противоречит ложным заявлениям президента о том, что он принял решение ударить по Ирану, чтобы предотвратить неминуемое нападение на персонал и посольства США, - подчеркнул политик.

Напомним, что Сулеймани убили, когда он находился в Ираке с дипломатической миссией и имел статус дипломата. В Белом доме оправдали убийство тем, что иранский генерал якобы готовил что-то против граждан США, но ничем подтвердить это в итоге так и не смогли. Зато Иран в ответ на убийство генерала пообещал месть США и нанёс несколько ударов по американским военным базам, что реально поставило под угрозу жизни граждан США.