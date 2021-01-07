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Конгресс США утвердил победу Джо Байдена, выставив американцев "позором нации"

07 января 2021, 19:15  •  214 • Политика
Несмотря на недовольство огромной части населения США, Конгресс всё же утвердил победу Джо Байдена. А несогласных американцев выставили "позором нации", лишь ещё больше обострив ситуацию в стране.
Конгресс США утвердил победу на президентских выборах Джо Байдена. Напомним, заседание пришлось проводить с паузой. В здание Конгресса ворвались американцы, недовольные происходящим в стране. Накануне в Вашингтоне состоялся самый настоящий майдан в традициях самих американских кураторов. Однако нацелен он был уже на саму властную элиту внутри Штатов...
Митингующие были недовольны обманом на выборах президента США. Они поддерживают Дональда Трампа. После того как активисты вдоволь погоняли полицейских по этажам Конгресса и напугали конгрессменов, политики в США начали называть собственный народ позором, лишь усугубляя ситуацию.
Когда спецназ разогнал граждан США, требовавших правды, конгрессмены утвердили победу Байдена. В Вашингтоне сохраняется режим ЧС с комендантским часом. И, к слову, власти США не считают подобное нарушением прав и свобод. Хотя точно такие же меры во время майдана на Украине и протестов в Белоруссии в этом году называли именно так, требуя оказать поддержку митингующим. Так что случилось теперь? А теперь политики в США унижают собственный народ, заявляя, что митингующие - это "позор нации". Подобное мнение, например, высказал экс-президент США Барак Обама. А присоединился к нему экс-президент Джордж Буш-младший.
Кстати, Трамп оказался мудрее всех политиков. Через представителя Белого дома он уже заявил, что обещает 20 января упорядоченный переход власти, несмотря на его несогласие с исходом выборов.

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