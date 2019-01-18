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Конгресс США рекомендовал Трампу не снимать санкции с "Русала"
18 января 2019, 02:39 • 53 • Политика
Конгресс США принял резолюцию, которая носит рекомендательный характер и обращена к президенту Дональду Трампу и его администрации. В ней американские парламентарии рекомендуют главе государства не снимать санкции со связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".
В поддержку резолюции отдали свои голоса 362 конгрессмена. Против выступило всего 52. Таким образом, видно, что данное воззвание поддерживают не только представители Демократической партии США, но также ещё и республиканцы.
Резолюция внесена на рассмотрение палаты представителей конгрессменом Стени Хойером. Напомним, что в настоящий момент демократы контролируют большинство в нижней палате конгресса США, а господин Хойер является лидером их фракции там. Примечательно, что днём ранее аналогичная резолюция была заблокирована в сенате США. Республиканцы всё ещё сохраняют большинство в верхней палате конгресса.
Если бы резолюция прошла через обе палаты конгресса, заявляет Bloomberg, то решение президентской администрации о снятии санкций с "Русала" было бы отменено.
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