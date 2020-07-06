Конгресс США: разработка новой МБР важнее лекарств и вакцин от коронавируса • 74 • Аналитика

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей в Вашингтоне в среду "зарезал" предложение по сокращению финансирования программы ВВС США по созданию перспективной легкой МБР GBSD на замену морально давно устаревшей легкой МБР "Минитмен-3". Голосование было двухпартийным и прошло со счетом 44 : 12.





Замена для старой, но не дряхлой ракеты

Почему "морально устаревшей", а не физически? Потому, что физически, именно благодаря своей архаичной конструкции, она не сказать чтобы устарела: ее конструкция позволяет проводить замену ступеней, да и ряд других операций, которые, скажем, на МБР типа "Тополь" были бы невозможными. Или, скорее, финансово и технически невыгодными. Да и ненужными, потому что у нас производство и разработка новых ракет не прекращались, так что какой смысл обновлять за те же почти деньги "Тополя" или "Тополя-М", когда на линии давно находятся "Ярсы", а теперь еще и "Ярсы-С", и не только они? А вот американцам смысл как раз был.



Но вернемся к забаллотированному предложению. Предложение состояло в том, чтобы передать 1 млрд. долл. в "Фонд готовности к пандемии КОВИД-19" (средства которого должны идти на разработку новых лекарств и вакцин от вируса) от программы GBSD, единственным участником которой является ныне корпорация Northrop-Grumman. Это после того как Lockheed-Martin очень "рыночно" выкинули из конкурса, а Boeing после приобретения конкурентом компании Orbital ATK и вообще видя, к чему дело идет, попросту сам сошел с дистанции. В общем, невидимая рука рынка все решила. Предложение перебросить деньги с программы легкой МБР было выдвинуто конгрессменом от Калифорнии демократом Ро Ханной, и, хотя председатель Комитета Адам Смит поддержал его, большинство демократов комитета этого не сделали. Достаточно странно, учитывая то, что те же демократы увлеченно пытались зарезать эту программу ранее. Видимо, ребята из "Нортроп-Грумман" надавили на все возможные кнопочки, чтобы их деньги не ушли на лечение от какого-то там КОВИДа.



Обсуждение

«Соединенным Штатам не нужно модернизировать МБР», — сказал Ханна, ссылаясь на экспертов, которые считают достаточным наличие морских и воздушных "ног" ядерной триады. Это очень популярная точка зрения среди демократов. И даже в рядах ВС США имеются сторонники (например, среди флотских). «Если произойдет случайный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, вы не сможете забрать ее обратно. С другой стороны, вы можете отозвать подводную лодку, вы можете отозвать бомбардировщик». Честно говоря, отозвать-то ПЛАРБ можно, но вот ракету, с нее запущенную, — не проще, чем МБР. Так что аргументация Ханны достаточно странная. Если рассуждать с точки зрения нейтральной, то, конечно, отказ США от полноценной триады, конечно, во вред самим США и боевой устойчивости ядерных сил, так что, если рассуждать с нашей точки зрения, пусть отказываются.



Эта формулировка, вероятно, стала бы камнем преткновения в переговорах с контролируемым республиканцами сенатским Комитетом по вооруженным силам. Президент Трамп запросил 1,5 млрд. долл. на программу GBSD на 2021 финансовый год, а Ханна предлагал урезать ее втрое. Но в этот раз извечная борьба за сокращение ядерных вооружений или их финансирования, которой занимались демократы, в большей части была проигнорирована их лидерами в Конгрессе, стремящимися избежать кровопролитных партизанских подковерных боев прошлого года по этой повестке. Эти бои, однако, еще могут всплыть на поверхность, когда будет этап внесения поправок конгрессменами на общих заседаниях палаты. Напомним, что в США именно Конгресс решает, сколько дать (или вообще нисколько не дать) средств на утвержденную Сенатом программу, и, учитывая контроль разных партий над палатами, массовое урезание финансирования на протащенные другой стороной в верхней палате программы, это стало там чем-то вроде нового вида спорта в нынешних условиях — в условиях резкого обострения политической борьбы в США, когда обе стороны все дальше уходят от извечных правил игры, переходя на игру без правил с майданными технологиями и прочими "табу" (применимыми в других странах, но не у себя — так было раньше).



«Я не согласен с этим, но я откладываю все это в сторону на данный момент, — сказал председатель Комитета Смит о ядерных планах президента. — Мы уже обсуждали это в прошлом году. Все вышло именно так, как вышло. В этом году ничего не изменится».



Республиканцы же на заседании Комитета утверждали, что сокращение программы GBSD подорвет возможности ядерного сдерживания Америки, поскольку Россия и Китай наращивают свои арсеналы. Они также сказали, что страна и так выделила достаточные ресурсы, чтобы ответить на КОВИД-19. Наращивание китайцами ядерных арсеналов, как уже писалось тут не раз, большей частью происходит на заседаниях в Капитолии, потому что в реальности китайский ядерный арсенал почти не растет. Россия, конечно, дело совсем другое, но в целом американцы действительно вполне могли бы на годик в очередной раз затянуть новую программу. Благо при помощи инспирированного и поддерживаемого демократами же "майдана", который мы наблюдаем, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США начинает бить все рекорды. И, как говорится, то ли еще будет.



«Эта поправка помогает противникам Америки», — сказала Лиз Чейни, представитель от Вайоминга. Да-да, это дочка того самого Дика Чейни, известного деятеля администрации Буша-старшего (министр обороны) и Буша-младшего (вице-президент, часто называвшийся "самым влиятельным" из всех, кто сидел на этой должности), известного прежде всего мутными делишками, например, по "восстановлению" Ирака, проворачивавшимися через компанию "Халибертон", где он когда-то трудился. В США же настоящая демократия, и простая дочь столь простого человека обязательно сможет, да и смогла, пробиться на политические вершины.



Война интриг

Военно-воздушные силы намерены объявить победителя в тендере GBSD до конца сентября, чего требует закон, хотя сам результат содержит ровно столько же интриги, сколько выборы в Туркмении. Ожидается, что Northrop выиграет около 85 миллиардов долларов на проектирование и строительство начальных партий новых ракет. GBSD собираются начать заменять МБР "Минитмен-3" с середины 2020-х гг., хотя сроки почти гарантированно "уедут" вправо. При этом ответственные чиновники Пентагона, в частности, Эллен Лорд, заявляют, что «нет возможности» провести еще одну программу LEP (Life Extension Program; у нас такие же называются ПСЭ, то есть "продление сроков эксплуатации") для "Минитмен-3", которая появилась полвека назад и прошла только минимальные обновления за это время. Что, кстати говоря, ложь: там, кроме двигателей ступеней, заменены и сами боезаряды, и система наведения, взятые от МБР МХ. Так что ПСЭ эта ракета бы прошла, более того, ранее и планировалась ее эксплуатация до 2040-х годов. Чего вдруг точка зрения Пентагона изменилась? Тут, кроме желания урвать средства на новую программу, могут быть две причины. Или внезапно вскрылось, что, несмотря на произведенные замены узлов и агрегатов, есть какие-то узлы, которые невозможно заменить, но их ожидаемый ресурс оказался куда ниже ожидаемого, и ракета на вооружении до 2040-х попросту не проживет. Такое уже бывало: судьба разрекламированной, но весьма недолго простоявшей на вооружении авиационной КР AGM-129A тому пример, да и от МБР МХ американцы отказались как-то подозрительно легко. Другой причиной может быть получение американцами сведений о том, что данная МБР попросту не сможет выполнять свои задачи в складывающейся обстановке и в результате действий потенциального противника (читай: России). Смертельная болезнь эстонской транзитной отрасли. И это не коронавирус



Но, скорее всего, тут сочетание всех трех причин да плюс еще и задействование на полную катушку лобби, связанного с Northrop-Grumman, включая и сенаторов, и генералов. Доказательством тому может быть "торпедирование" на том же Комитете поправки о проведении расследования того, действительно ли ПСЭ для "Минитмена" провести нереально, или чиновники Пентагона "осмелились лгать Конгрессу". Любопытно, что выдвинутое известной многим представительницей от Гавайских островов Тулси Габбард предложение отложить выход из Договора РСМД, также было забаллотировано. Зато приняли почти единогласно (49 : 7) предложение запретить снижать численность войск США в Германии на срок до 180 дней после доклада Пентагона Конгрессу о том, что данный вывод войск не нанесет ущерба интересам США и союзников. Причем в Сенате тоже выдвигается подобное предложение о запрете — двухпартийной (!) группой сенаторов во главе с мормоном из Юты Миттом Ромни. В общем, эти люди не разбираются, нужно это действительно Америке или нет, им главное — подгадить Трампу и торпедировать любые его действия.



Комитет по вооруженным силам Палаты представителей в Вашингтоне в среду "зарезал" предложение по сокращению финансирования программы ВВС США по созданию перспективной легкой МБР GBSD на замену морально давно устаревшей легкой МБР "Минитмен-3". Голосование было двухпартийным и прошло со счетом 44 : 12.Почему "морально устаревшей", а не физически? Потому, что физически, именно благодаря своей архаичной конструкции, она не сказать чтобы устарела: ее конструкция позволяет проводить замену ступеней, да и ряд других операций, которые, скажем, на МБР типа "Тополь" были бы невозможными. Или, скорее, финансово и технически невыгодными. Да и ненужными, потому что у нас производство и разработка новых ракет не прекращались, так что какой смысл обновлять за те же почти деньги "Тополя" или "Тополя-М", когда на линии давно находятся "Ярсы", а теперь еще и "Ярсы-С", и не только они? А вот американцам смысл как раз был.Но вернемся к забаллотированному предложению. Предложение состояло в том, чтобы передать 1 млрд. долл. в "Фонд готовности к пандемии КОВИД-19" (средства которого должны идти на разработку новых лекарств и вакцин от вируса) от программы GBSD, единственным участником которой является ныне корпорация Northrop-Grumman. Это после того как Lockheed-Martin очень "рыночно" выкинули из конкурса, а Boeing после приобретения конкурентом компании Orbital ATK и вообще видя, к чему дело идет, попросту сам сошел с дистанции. В общем, невидимая рука рынка все решила. Предложение перебросить деньги с программы легкой МБР было выдвинуто конгрессменом от Калифорнии демократом Ро Ханной, и, хотя председатель Комитета Адам Смит поддержал его, большинство демократов комитета этого не сделали. Достаточно странно, учитывая то, что те же демократы увлеченно пытались зарезать эту программу ранее. Видимо, ребята из "Нортроп-Грумман" надавили на все возможные кнопочки, чтобы их деньги не ушли на лечение от какого-то там КОВИДа.«Соединенным Штатам не нужно модернизировать МБР», — сказал Ханна, ссылаясь на экспертов, которые считают достаточным наличие морских и воздушных "ног" ядерной триады. Это очень популярная точка зрения среди демократов. И даже в рядах ВС США имеются сторонники (например, среди флотских). «Если произойдет случайный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, вы не сможете забрать ее обратно. С другой стороны, вы можете отозвать подводную лодку, вы можете отозвать бомбардировщик». Честно говоря, отозвать-то ПЛАРБ можно, но вот ракету, с нее запущенную, — не проще, чем МБР. Так что аргументация Ханны достаточно странная. Если рассуждать с точки зрения нейтральной, то, конечно, отказ США от полноценной триады, конечно, во вред самим США и боевой устойчивости ядерных сил, так что, если рассуждать с нашей точки зрения, пусть отказываются.Эта формулировка, вероятно, стала бы камнем преткновения в переговорах с контролируемым республиканцами сенатским Комитетом по вооруженным силам. Президент Трамп запросил 1,5 млрд. долл. на программу GBSD на 2021 финансовый год, а Ханна предлагал урезать ее втрое. Но в этот раз извечная борьба за сокращение ядерных вооружений или их финансирования, которой занимались демократы, в большей части была проигнорирована их лидерами в Конгрессе, стремящимися избежать кровопролитных партизанских подковерных боев прошлого года по этой повестке. Эти бои, однако, еще могут всплыть на поверхность, когда будет этап внесения поправок конгрессменами на общих заседаниях палаты. Напомним, что в США именно Конгресс решает, сколько дать (или вообще нисколько не дать) средств на утвержденную Сенатом программу, и, учитывая контроль разных партий над палатами, массовое урезание финансирования на протащенные другой стороной в верхней палате программы, это стало там чем-то вроде нового вида спорта в нынешних условиях — в условиях резкого обострения политической борьбы в США, когда обе стороны все дальше уходят от извечных правил игры, переходя на игру без правил с майданными технологиями и прочими "табу" (применимыми в других странах, но не у себя — так было раньше).«Я не согласен с этим, но я откладываю все это в сторону на данный момент, — сказал председатель Комитета Смит о ядерных планах президента. — Мы уже обсуждали это в прошлом году. Все вышло именно так, как вышло. В этом году ничего не изменится».Республиканцы же на заседании Комитета утверждали, что сокращение программы GBSD подорвет возможности ядерного сдерживания Америки, поскольку Россия и Китай наращивают свои арсеналы. Они также сказали, что страна и так выделила достаточные ресурсы, чтобы ответить на КОВИД-19. Наращивание китайцами ядерных арсеналов, как уже писалось тут не раз, большей частью происходит на заседаниях в Капитолии, потому что в реальности китайский ядерный арсенал почти не растет. Россия, конечно, дело совсем другое, но в целом американцы действительно вполне могли бы на годик в очередной раз затянуть новую программу. Благо при помощи инспирированного и поддерживаемого демократами же "майдана", который мы наблюдаем, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США начинает бить все рекорды. И, как говорится, то ли еще будет.«Эта поправка помогает противникам Америки», — сказала Лиз Чейни, представитель от Вайоминга. Да-да, это дочка того самого Дика Чейни, известного деятеля администрации Буша-старшего (министр обороны) и Буша-младшего (вице-президент, часто называвшийся "самым влиятельным" из всех, кто сидел на этой должности), известного прежде всего мутными делишками, например, по "восстановлению" Ирака, проворачивавшимися через компанию "Халибертон", где он когда-то трудился. В США же настоящая демократия, и простая дочь столь простого человека обязательно сможет, да и смогла, пробиться на политические вершины.Военно-воздушные силы намерены объявить победителя в тендере GBSD до конца сентября, чего требует закон, хотя сам результат содержит ровно столько же интриги, сколько выборы в Туркмении. Ожидается, что Northrop выиграет около 85 миллиардов долларов на проектирование и строительство начальных партий новых ракет. GBSD собираются начать заменять МБР "Минитмен-3" с середины 2020-х гг., хотя сроки почти гарантированно "уедут" вправо. При этом ответственные чиновники Пентагона, в частности, Эллен Лорд, заявляют, что «нет возможности» провести еще одну программу LEP (Life Extension Program; у нас такие же называются ПСЭ, то есть "продление сроков эксплуатации") для "Минитмен-3", которая появилась полвека назад и прошла только минимальные обновления за это время. Что, кстати говоря, ложь: там, кроме двигателей ступеней, заменены и сами боезаряды, и система наведения, взятые от МБР МХ. Так что ПСЭ эта ракета бы прошла, более того, ранее и планировалась ее эксплуатация до 2040-х годов. Чего вдруг точка зрения Пентагона изменилась? Тут, кроме желания урвать средства на новую программу, могут быть две причины. Или внезапно вскрылось, что, несмотря на произведенные замены узлов и агрегатов, есть какие-то узлы, которые невозможно заменить, но их ожидаемый ресурс оказался куда ниже ожидаемого, и ракета на вооружении до 2040-х попросту не проживет. Такое уже бывало: судьба разрекламированной, но весьма недолго простоявшей на вооружении авиационной КР AGM-129A тому пример, да и от МБР МХ американцы отказались как-то подозрительно легко. Другой причиной может быть получение американцами сведений о том, что данная МБР попросту не сможет выполнять свои задачи в складывающейся обстановке и в результате действий потенциального противника (читай: России).Но, скорее всего, тут сочетание всех трех причин да плюс еще и задействование на полную катушку лобби, связанного с Northrop-Grumman, включая и сенаторов, и генералов. Доказательством тому может быть "торпедирование" на том же Комитете поправки о проведении расследования того, действительно ли ПСЭ для "Минитмена" провести нереально, или чиновники Пентагона "осмелились лгать Конгрессу". Любопытно, что выдвинутое известной многим представительницей от Гавайских островов Тулси Габбард предложение отложить выход из Договора РСМД, также было забаллотировано. Зато приняли почти единогласно (49 : 7) предложение запретить снижать численность войск США в Германии на срок до 180 дней после доклада Пентагона Конгрессу о том, что данный вывод войск не нанесет ущерба интересам США и союзников. Причем в Сенате тоже выдвигается подобное предложение о запрете — двухпартийной (!) группой сенаторов во главе с мормоном из Юты Миттом Ромни. В общем, эти люди не разбираются, нужно это действительно Америке или нет, им главное — подгадить Трампу и торпедировать любые его действия. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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