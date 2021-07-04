Конгресс США признал провал военной реформы на Украине, указав на устаревшую технику и низкие зарплаты офицерского состава.

Реализация военной реформы на Украине серьёзно буксует. Об этом говорится в отчёте, который подготовили аналитики исследовательской службы Конгресса США, которые оценивают усилия Киева, направленные на вступление в НАТО.

Как отмечено в докладе, за последние семь лет состояние ВСУ значительно улучшилось. Это связано с американской поддержкой и внедрением стандартов НАТО.

Однако Киеву якобы мешает "советское наследие" и "угроза агрессии со стороны России". При этом конгрессмены хотят получить более полное представление о военном потенциале украинской армии.

Как передаёт RT, аналитики указали на устаревшую технику, которая стоит на вооружении ВСУ. Украинская сторона выделила ресурсы на модернизацию, однако речь идёт о доработке старых систем, а не о закупке новых.

Киев также провалил задачу по формированию профессионального младшего командного состава. Речь идёт о низких зарплатах, нехватке жилья и отсутствии образовательных возможностей, что провоцирует текучку кадров.

Из-за конфликта в Донбассе серьёзно пострадали ВВС Украины. А после воссоединения Крыма с Россией ВМС Украины потеряли 70% судов и множество офицеров.

Отметим, что Москва выражала готовность вернуть Украине военные корабли, однако Киев отказался. Это связано с неудовлетворительным состоянием техники и нежеланием украинских властей лишаться дополнительного аргумента в критике России.

Как ранее заявила телеканалу "360" политолог Наталия Елисеева, руководство НАТО не откажется от провокаций в Чёрном море. Поэтому Москва должна быть готова ответить, продемонстрировав свою готовность защитить территорию России.

"Это только начало... Россия всегда вела себя сдержанно и на подобные провокации не поддавалась", - указала она.