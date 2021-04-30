|
Конгресс США потребовал отследить электронику России и Китая в системах Пентагона
30 апреля 2021, 01:15 • 49 • Политика
В США предложили следить за микроэлектроникой России и Китая в американском военном оборудовании. "Чтобы наши военные могли быть полностью уверены в оружии, на которое они полагаются для защиты нашей страны", - заявил американский сенатор Джош Хоули.
Сенатор США Джош Хоули потребовал обязать подрядчиков Пентагона отчитываться о том, есть ли в поставляемом ими оборудовании печатные платы, сделанные в России, Китае Иране или КНДР. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте Конгресса США.
Утверждается, что цель нового закона – уменьшить зависимость США от стран, которые Вашингтон рассматривает в качестве стратегических соперников, а так от государств, представляющих "угрозу" для американских оборонных систем. Отмечается, что в 2000 году в США было 1500 компаний, производящих печатные платы, однако в настоящее время их число менее 200.
- гласит заявление американского сенатора.
При этом наибольшую обеспокоенность политика вызывают печатные платы, сделанные в Китае. Из-за переноса американских производств в Поднебесную, именно там сейчас производится большое число соответствующих электронных компонентов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 апреля 2021, 08:45
|
25 апреля 2021, 12:05
|
23 апреля 2021, 03:15
|
24 апреля 2021, 05:50
|
27 апреля 2021, 21:50
|
29 апреля 2021, 06:00
|
26 апреля 2021, 15:35