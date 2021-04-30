Конгресс США потребовал отследить электронику России и Китая в системах Пентагона

В США предложили следить за микроэлектроникой России и Китая в американском военном оборудовании. "Чтобы наши военные могли быть полностью уверены в оружии, на которое они полагаются для защиты нашей страны", - заявил американский сенатор Джош Хоули.

Сенатор США Джош Хоули потребовал обязать подрядчиков Пентагона отчитываться о том, есть ли в поставляемом ими оборудовании печатные платы, сделанные в России, Китае Иране или КНДР. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте Конгресса США.

Утверждается, что цель нового закона – уменьшить зависимость США от стран, которые Вашингтон рассматривает в качестве стратегических соперников, а так от государств, представляющих "угрозу" для американских оборонных систем. Отмечается, что в 2000 году в США было 1500 компаний, производящих печатные платы, однако в настоящее время их число менее 200.

Крайне важно, чтобы мы предоставляли все необходимые инструменты для обеспечения безопасности всей цепочки поставок электроники, чтобы наши военные могли быть полностью уверены в оружии, на которое они полагаются для защиты нашей страны,

- гласит заявление американского сенатора.

При этом наибольшую обеспокоенность политика вызывают печатные платы, сделанные в Китае. Из-за переноса американских производств в Поднебесную, именно там сейчас производится большое число соответствующих электронных компонентов.