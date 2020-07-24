Конгресс США поддержал новую атаку на "Северный поток - 2", но Европа готовится дать отпор

Сенат Соединённых Штатов Америки одобрил новый проект оборонного бюджета на 2021 год, в который заложены новые санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает телеканал "360".

Инициативу поддержали 86 сенаторов, 14 проголосовали против. Поддержали идею и в Палате представителей. Каждая из палат Конгресса представляет свой вариант оборонного бюджета, после чего их объединяет специальная комиссия и передаёт финальный документ на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вашингтон заинтересован в выдавливании Москвы с европейского рынка энергоресурсов для того, чтобы заполнить его своим СПГ. Так, были введены санкции, которые отпугивают от проекта "Северный поток - 2" страховые компании и предприятия по прокладке труб.

Однако такие действия не нравятся Германии и ряду других стран Евросоюза. При этом в оборонном бюджете США предусмотрена отдельная графа расходов в размере 3,8 миллиарда долларов на особый проект "Европейская инициатива сдерживания", направленный против России.

Как ранее заявил РИА ФАН политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, новые американские санкции не смогут нанести существенного ущерба проекту "Северный поток - 2" и потребителям.

Новый пакет инициатив нужен Вашингтону для усиления давления на Берлин. Впрочем, основная активность начнётся после завершения президентских выборов в США.

"На данный момент США готовы продолжать давление, но нет полной ясности, до какой степени", - пояснил он.

При этом председатель Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил, что немецкий бизнес не намерен мириться с новыми американскими санкциями. До этого организация выступала против "санкционной спирали", но позиция была пересмотрена. В частности, речь идёт о заявлениях дипломатов и выделении компенсаций для предприятий в ФРГ, передаёт Ura.ru.

Отметим, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал США отказаться от введения санкций против европейских компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток - 2".

Жертвой могут стать ведущие легитимный бизнес предприятия. Подобный подход он считает нарушением международного права, так как политику Европы должны определять сами европейцы.