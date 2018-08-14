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Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях

14 августа 2018, 17:39  •  82 • В России

Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях. Документ под названием «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию» появился на официальном сайте американского парламента.

Законопроект, предложенный группой сенаторов 2 августа, предполагает дополнительные санкции в отношении российского финансового и энергетического сектора, а также серьезные ограничения на операции с государственным долгом РФ.

В частности, документ предлагает введение санкций против российских политиков, чиновников и компаний, связанных с российскими энергопроектами. Также авторы проекта намерены запретить выдачу американцам лицензий на участие в проектах по добыче нефти в РФ.

Другой стороной ограничений должны стать санкции против крупнейших российских банков с государственным участием: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. В случае принятия законопроекта финансовые учреждения не смогут проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США.

Также сенаторы предложили запретить американским инвесторам любые транзакции с новым «суверенным долгом» России срочностью более 14 дней. При этом под «суверенным долгом» понимаются не только облигации Федерального казначейства, ФНБ или Банка России, но и «любой другой финансовый инструмент», который выпущен банками с госучастием и расценивается президентом США как долговые обязательства российского правительства.

На практике этот пункт даст Вашингтону больший простор для действий в случае, если российские власти попытаются обойти американские ограничения на операции с суверенным долгом.

Данная инициатива является одним из нескольких обсуждаемых в Конгрессе проектов дополнительных антироссийских санкций, однако, по мнению аналитиков, он имеет наилучшие шансы на прохождение.

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