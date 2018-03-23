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Конгресс США одобрил выделение $200 млн на военную помощь Украине в 2018 году

23 марта 2018, 11:39  •  73 • Украина

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей в ночь на пятницу на заседании утвердил выделение $200 млн на военную помощь Украине, в том числе на поставку "оборонительных вооружений", кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Данное положение включено в законопроект о федеральном бюджете, принятом законодателями обеих палат большинством голосов.

"На реализацию "Инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности" выделено $200 млн, они будут доступны до 30 сентября 2018 года", - говорится в тексте. Таким образом, Конгресс решил сократить сумму, обозначенную в принятом ранее законе о политике американского министерства обороны, который уже подписан президентом Дональдом Трампом. В том документе, разработкой которого занимаются комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса, указано, что для Пентагона на оказание помощи Украине должны быть доступны $350 млн.

Однако в рамках работы над расходными статьями федерального бюджета в целом авторы принятого в ночь на пятницу законопроекта решили урезать эту цифру до $200 млн. Законодатели также уточняют, что эти средства нельзя расходовать на закупки или поставки Украине ПЗРК. Это правило было заложено и в прежнем законе о бюджете Пентагона. Помимо этого, был продлен запрет на оказание какой-либо помощи со стороны США националистическому формированию "Азов".

Статья о предоставлении Украине военной помощи не носит обязательного характера. Окончательное решение принимает министр обороны.

Документ также включает и положение об оказании помощи Грузии. Согласно тексту, "не менее $105,3 млн должны быть доступны для оказания помощи Грузии". Украине предназначаются не менее $420,7 млн. При этом уточняется, что деньги, выделяемые в целях поддержки других государств, не могут быть перечислены "правительствам независимых государств бывшего Советского Союза", которые своими действиями нарушают территориальную целостность стран, входивших в СССР.

С учетом военной помощи общий объем средств для Украины может составить около $620 млн. Теперь этот документ поступит на подпись к президенту.

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