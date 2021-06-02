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Конгресс США не отказался от борьбы с "Северным потоком-2"

02 июня 2021, 22:25  •  55 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Американские сенаторы обещали Зеленскому приложить все усилия, чтобы газ по российской трубе никогда не пошел
Конгресс США продолжит искать способы остановить строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" и приложит усилия ему воспрепятствовать даже после его реализации, поскольку этот проект серьезно угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы. В этом заверила своих украинских младших товарищей американский сенатор Джин Шахин на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Заокеанская гостья заметила, что в 2020 г. Вашингтон одобрил пакет санкций в отношении "СП-2" и с нетерпением ожидает принятия новых уже в нынешнем, передает "Укринформ".
"Завершение этого проекта даст России мощное оружие, которое может быть использовано против Европы. Мы продолжим рассматривать способы влияния на завершение этого проекта, а также на его дальнейшую эксплуатацию после достройки, потому что, как вы знаете, перед вводом в эксплуатацию он должен получить разрешения и лицензии", – указала американка.
Она напомнила, что осенью в Германии пройдут выборы в Бундестаг, и предсказала, что их результаты могут повлиять на позицию других стран по поводу балтийского газопровода.
На самой встрече со старшими партнерами (их понаехало аж три человека – кроме Шахин, еще Роберт Портман и Кристофер Мерфи) президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что только Вашингтон и лидер США Джо Байден способны остановить "СП-2". Он также, как под копирку, объявил в сотый раз об угрозе энергобезопасности всему континенту, которая исходит от нашей трубы, о чем говорят исключительно "все дипломаты и политики".
"Это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост – не давать оружие врагу", – стращал европейцев украинский экс-комик.
По его словам, Незалежная на восточной границе – не указал на чьей именно – защищает Европу и европейские ценности, а для этого киевскому режиму необходимо сильное и хорошо обеспеченное войско.
""Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас минимум от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", – подчеркнул пан Зеленский.
То есть глава Незалежной собрался и после 2024 года, когда заканчивается контракт с "Газпромом" на транзит газа в Европу, за российские деньги поддерживать ВСУ. Впрочем, судя по всему, и в Кремле не против.
Добавим, что новая мантра о мощном оружии в руках Москвы в качестве газовой трубы уже становится регулярным трендом. На днях Владимир Александрович им пугал немцев в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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