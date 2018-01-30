Конгресс США дождался от Трампа секретного доклада по антироссийским санкциям

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Член верхней палаты Конгресса США Бен Кардин подтвердил получение конгрессменами долгожданного "кремлевского доклада" из президентской администрации.

Американский сенатор Бен Кардин сообщил, что Конгресс США был проинформирован исполнительной властью о том, какую форму примут новые санкции против России. Сделано это было посредством секретного брифинга, проведенного президентской администрацией для парламентариев.

При этом сенатор особо отметил, что не уполномочен и не намерен разглашать непосредственное содержание "кремлевского доклада" — то есть то, какие именно физические и юридические лица из России подпадут под новые ограничительные меры Минфина США. Тем не менее со своей стороны он обещает сделать все возможное, чтобы "затруднить" российскую внешнюю торговлю.

Напомним, что ранее различные источники сообщали, что 29 января 2018 года в Белом доме действительно был запланирован чрезвычайно важный брифинг. На нем команда Трампа собиралась назвать членам Палаты представителей и сенаторам из Конгресса имена российских бизнесменов, которых в Вашингтоне считают "близкими" к российской власти, а потому подлежащими включению в санкционные списки.

"Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены", — заявил по этому поводу Кардин.

Обо всем этом со ссылкой на Bloomberg сообщает РИА Новости.