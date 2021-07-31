Конгресс подал Байдену сигнал: Санкции против "Северного потока - 2" нужны

Палата представителей конгресса США подала президенту Джо Байдену сигнал. Представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур и её единомышленники уверены: санкции против "Северного потока – 2" нужны.

Журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик сообщил на своей странице в Twitter о принятии Палатой представителей конгресса США законопроекта финансирования Госдепа на 2022 год.

Автором одной из главных поправок является Марси Каптур. Президента Джо Байдена предложили лишить права отказываться от санкций против "Северного потока – 2".

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", - произнесла Каптур.

В документе также указан размер финансовой помощи Киеву. В посольстве Украины в Вашингтоне через свою страницу в Facebook сообщили, что планируется выделение 481,5 миллиона долларов.

Против законопроекта высказались 212 конгрессменов, но проголосовавших за него было больше – 217. Следующий этап – рассмотрение в Санате, после чего документ ляжет на стол президента.

"Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию.

Соединённые Штаты четырежды вводили санкции, которые должны были остановить строительство "Северного потока – 2", однако он уже практически готов.