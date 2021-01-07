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Конгресс объявил Байдена новым президентом США

07 января 2021, 13:45  •  97 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress.com
У Трампа не осталось шансов оспорить результаты выборов
Конгресс США утвердил результаты выборов. Демократ Джо Байден получил 270 голосов выборщиков, став новым главой Белого дома.
Об этом пишет РИА "Новости". В этот раз заседание Конгресса стало историческим – оно продолжалось около 10 часов с перерывами. В это же время на улицах Вашингтона шли беспорядки. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, из-за чего заседание приостановили.
Позже ситуацию удалось нормализовать. В штате Колумбия действует комендантский час до 21 января. 20 числа должна состояться инаугурация Байдена. При этом некоторые американские чиновники требуют отстранить Трампа от власти уже сейчас.
Какие планы у пока еще главы Белого дома на ближайшие дни, неизвестно. Однако теперь у Трампа нет никаких правовых возможностей, чтобы оспорить результаты выборов.
Позже стало известно, что Трамп пообещал передать власть Байдену 20 января, хоть он и не согласен с итогом, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

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