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Конгресс никто не спрашивал: США продаст арабским странам оружие для использования против Ирана

25 мая 2019, 11:09  •  19 • Политика
Администрация Дональда Трампа в рамках "чрезвычайного права" решила продать арабским странам оружие на 8 млрд долларов для использования против Ирана. Разрешения Конгресса никто не спрашивал, подтвердил госсекретарь Майкл Помпео.
Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о намерении администрации Дональда Трампа продать оружие Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ на 8,1 млрд долларов без учёта мнения Конгресса.
По его словам, таким образом президент США реализует своё "чрезвычайное право для обеспечения национальных интересов" — так в Вашингтоне называют агрессию арабских стран против Ирана.
"Эта сделка поддержит наших союзников, укрепит стабильность на Ближнем Востоке и поможет сдержать Иран", - говорится в заявлении. По мнению Помпео, нестабильность в регионе возникла из-за задержки в поставках оружия — а не из-за стремления США развязать войну против Исламской республики Иран по иракскому сценарию.
Союзники США на Ближнем Востоке получат разведывательные беспилотники, управляемые ракеты к комплексам Javelin, ракеты с лазерным наведением. Кроме того, американские инструкторы за 100 млн долларов проведут тренировки для военнослужащих ОАЭ.

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