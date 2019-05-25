Конгресс никто не спрашивал: США продаст арабским странам оружие для использования против Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о намерении администрации Дональда Трампа продать оружие Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ на 8,1 млрд долларов без учёта мнения Конгресса.

По его словам, таким образом президент США реализует своё "чрезвычайное право для обеспечения национальных интересов" — так в Вашингтоне называют агрессию арабских стран против Ирана.

"Эта сделка поддержит наших союзников, укрепит стабильность на Ближнем Востоке и поможет сдержать Иран", - говорится в заявлении. По мнению Помпео, нестабильность в регионе возникла из-за задержки в поставках оружия — а не из-за стремления США развязать войну против Исламской республики Иран по иракскому сценарию.

Союзники США на Ближнем Востоке получат разведывательные беспилотники, управляемые ракеты к комплексам Javelin, ракеты с лазерным наведением. Кроме того, американские инструкторы за 100 млн долларов проведут тренировки для военнослужащих ОАЭ.