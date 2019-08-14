Конгресс говорит «нет»: У Facebook большие проблемы с криптовалютой Libra

Автор:

Кучер Егор

Facebook уже достаточно давно объявил о намерении расширить свои сервисы и запустить собственную криптовалюту Libra (англ. «весы»). Соцсеть заявила, что делает всё возможное для повышения комфорта своих пользователей, поэтому новая криптовалюта будет не просто финансовым инструментом, а откроет для людей широкий спектр возможностей.

Например, с её помощью один пользователь сможет перевести другому деньги, избежав платы за комиссию или потерь на конвертации из одной валюты в другую, если речь идёт о переводах за границу. Этот аргумент – едва ли не самый серьёзный в числе тех, которыми Facebook защищает свою идею.

Создатели Libra также уверяют, что в будущем эта криптовалюта может использоваться и для любых других целей – от дистанционной оплаты услуг до покупки чашки кофе в кафе. Помочь Libra в этом якобы должен твёрдый курс, который не будет сильно колебаться из-за обеспеченности так называемыми твёрдыми активами, такими как реальные банковские счета и краткосрочные государственные ценные бумаги. Это должно сделать Libra более стабильным инструментом, чем пресловутый биткойн.

Однако «коса» Марка Цукерберга всё-таки нашла на «камень» в лице американских контрольных и регулирующих органов. Первым этапом инициации новой криптовалюты должно было стать её одобрение в профильных комитетах обеих палат Конгресса США. И первые же слушания вопроса о создании Libra в Сенате вызвали яростное сопротивление сенаторов. Представителям Facebook припомнили буквально все грехи прошлого и обвинили в подрыве безопасности граждан. Фактически сенаторы сказали Facebook своё решительное «нет».

Сенат возмущён

О планах выпуска криптовалюты Libra Facebook официально заявила ещё в июне. Тогда же представители американских регулирующих органов и экономисты впервые обратили внимание, что соцсети Марка Цукерберга предстоит пройти нелёгкий путь, чтобы вывести криптовалюту на рынок. Однако Facebook ждала и надеялась, что в Сенате США, где на 12 августа были запланированы первые слушания, найдутся голоса в поддержку проекта. Но не случилось.

Как сообщает Bloomberg, в Сенат США в понедельник пришёл глава департамента блокчейна компании Facebook Дэвид Маркус. Ему предстояло защищать проект всеми силами и сдержать удар сенаторов.

Глава департамента блокчейна компании Facebook Дэвид Маркус. Фото: www.globallookpress.com

Когда сенаторы США собрались во вторник, чтобы задать вопросы о Libra, цифровой валюте Facebook, они по очереди обрушили на технического гиганта взрывную критику за его многолетние ошибки. Провалы Facebook, связанные с неприкосновенностью частной жизни пользователей, огромной властью компании и даже её ролью в выборах 2016 года, неоднократно упоминались членами банковского комитета Сената, их заявления отражали почти единодушный рефрен: Facebook нельзя доверять в вопросе создания новой глобальной валюты,

– сказано в сообщении.

Первым с критикой на Facebook обрушился председательствующий от демократов сенатор Шеррод Браун, который на протяжении многих лет занимает высокие посты в банковском комитете. Он сравнил Facebook с ребёнком, который добирается до спичек и раз за разом «сжигает дом».

«Facebook много раз сжигал дом и называл каждый поджог опытом обучения», – сказал он.

Браун задал тон всему обсуждению. К сенатору присоединились и остальные члены комитета. Они назвали Facebook «слишком большим» и задались вопросом, почему именно компания Цукерберга должна выпускать криптовалюту, претендующую на лавры первых общемировых массовых и доступных каждому денег, когда в мире есть масса других компаний, которые справятся с этим лучше.

Вы действительно думаете, что люди должны доверять Facebook свои с трудом заработанные деньги? Я думаю, что это полный бред,

– сказал Браун, слова которого в ходе заседания Сената Bloomberg приводит в ещё одном материале о судьбе Libra.

Республиканец от Аризоны Марта МакСалли заявила о фундаментальной ненадёжности самой платформы Facebook, на которой будет производиться эмиссия валюты.

Республиканец от Аризоны Марта МакСалли заявила о фундаментальной ненадёжности самой платформы Facebook. Фото: www.globallookpress.com

«Я не доверяю Facebook. И я не одинока в этом», – сказала она.

Апология Facebook

Bloomberg сообщает, что Маркус, фактически являющийся отцом Libra, пытался объяснить Сенату, что собой представляет новый проект и как он может изменить мир личных финансов каждого человека на планете. Однако Маркуса в итоге заткнули.

Наибольшую часть времени он оправдывал своего работодателя за его ошибки, вместо того чтобы должным образом презентовать сенаторам «криптовалюту будущего». Ему пришлось парировать замечания о массовых утечках из Facebook в 2015 и 2016 годах, отвечать на упрёки в монополизме и многое другое. Однако Маркус предпринял попытки убедить Конгресс, что люди смогут пользоваться Libra и без Facebook.

Мы должны будем брать на себя очень строгие обязательства, чтобы люди доверяли нам, и нам придётся выполнять эти обязательства в течение очень длительного периода времени, чтобы завоевать доверие людей,

– заверил Маркус, отметив, что Libra может быть использована и в цифровых кошельках конкурентов.

Далее менеджер Facebook попытался даже прибегнуть к шантажу. Он заявил, что если доступную каждому глобальную криптовалюту не сделает Facebook, то «это сделает кто-то другой». Маркус подчеркнул, что США должны быть лидерами в создании глобальной валюты, иначе эту привилегию отберут другие страны.

Маркус сказал, что он не знает, какой регулятор будет наблюдать за Libra, однако отметил, что Facebook готов работать с любым органом. Он также заявил, что Libra не создаётся как конкурент для национальных валют стран, а Facebook не допустит вмешательства в денежно-кредитную политику.

Мрачное будущее

После слушаний в Сенате Facebook предстоит аналогичное мероприятие в Палате представителей. Однако его исход предсказать нетрудно: председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс уже заявила, что разработка Libra должна быть немедленно прекращена.

Фото: Poring Studio / Shutterstock.com

Уотерс отметила, что в отношении Libra уже начато правительственное расследование, а регуляторы будут действовать «быстро и агрессивно». По словам Уотерс, финансовые власти США должны «защитить потребителей», потому что представители Facebook «не могут вот так запросто поехать в Швейцарию со своими партнёрами, чтобы начать там конкурировать с долларом». Именно в Швейцарии должен был стартовать проект Libra, о чём Facebook договорился с местными партнёрами.

Libra между тем уже нажила себе влиятельных врагов. Среди них не только президент США Дональд Трамп, но и глава Минфина Стивен Мнучин, а также председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

И пока все аргументы Facebook в пользу Libra, действительно, выглядят утопично. Отмечается, что Libra может быть именно цифровым средством передачи денег, а не хранения их стоимости, как спекулятивный биткойн.

Светлая идея состоит также в том, чтобы снабдить цифровым платёжным средством тех людей на планете, у кого нет счёта в банке. Libra должна стать безопасной платёжной системой на основе блокчейна, опирающейся на твёрдые активы и предназначенной для обычных пользователей, что делает её одной из самых смелых попыток по внедрению цифровых валют.

Facebook смогла привлечь к проекту платёжные системы Visa, MasterCard, PayPal и Uber. Однако экономисты уверены, что в будущем именно PayPal, Visa и MasterCard станут злейшими конкурентами Libra, так как криптовалюта Facebook попросту будет красть у них клиентов и маржу на транзакциях.

Ведь создатели Libra уверяют, что пользователи смогут передавать друг другу деньги без комиссии прямо в диалогах в WhatsApp и каждый пользователь мессенджера сможет завести себе цифровой кошелёк со средствами, номинированными в Libra.

Однако эта утопия едва ли достижима. Власти США просто не дадут Facebook полномочий так вольготно обращаться с финансовой системой, снижать роль доллара и ущемлять интересы других игроков. Стабильность новой криптовалюты также вызывает сомнения, потому что её курс так или иначе будет привязан к корзине мировых валют, а значит, будет колебаться. И если в долларах цены на тот же кофе в кафе меняются не каждый день, то в ситуации с Libra чашка кофе будет всякий раз стоить по-разному.

Именно поэтому после слушаний в Палате представителей Facebook, вероятно, столкнётся с ещё большим шквалом критики, а ФРС США, Федеральная торговая комиссия и другие регулирующие органы будут работать над вопросом об ограничениях для Libra. И дело тут будет не в «престиже США» как новатора в сфере глобальных социальных денег, а в самом существовании долларовой системы, эмиссии доллара и поддержке существующей финансовой архитектуры влиятельными игроками рынка.

Экономисты также подозревают Facebook в попытке создать финансовую пирамиду. Ведь в неё должны быть втянуты сотни миллионов пользователей Facebook и WhatsApp, а кошельки в Calibra могут быть анонимными, что откроет широкие возможности для отмывания денег и других финансовых преступлений.