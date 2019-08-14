Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Она старалась": Меркель раскрыла, что уже скоро уйдет из большой поли...
МИД России забрасывает Госдеп запросами на посещение дипсобственности - Захарова
США бьют по российской науке: Калужский НИИ внесён в американский санкционный сп...
"Не звонить, а действовать резко": Уволенный Безсмертный попенял Зелен...
Главная / Политика

Конгресс говорит «нет»: У Facebook большие проблемы с криптовалютой Libra

14 августа 2019, 07:24  •  85 • Политика
Банковский комитет Сената США 12 августа провёл слушания о криптовалюте Libra, которую запускает соцсеть Facebook. Менеджеры компании Марка Цукерберга надеялись на положительные отзывы, но сенаторы в своих выступлениях буквально уничтожили проект на корню. Какой теперь будет судьба Libra?
Автор:
Кучер Егор
Facebook уже достаточно давно объявил о намерении расширить свои сервисы и запустить собственную криптовалюту Libra (англ. «весы»). Соцсеть заявила, что делает всё возможное для повышения комфорта своих пользователей, поэтому новая криптовалюта будет не просто финансовым инструментом, а откроет для людей широкий спектр возможностей.
Например, с её помощью один пользователь сможет перевести другому деньги, избежав платы за комиссию или потерь на конвертации из одной валюты в другую, если речь идёт о переводах за границу. Этот аргумент – едва ли не самый серьёзный в числе тех, которыми Facebook защищает свою идею.
Создатели Libra также уверяют, что в будущем эта криптовалюта может использоваться и для любых других целей – от дистанционной оплаты услуг до покупки чашки кофе в кафе. Помочь Libra в этом якобы должен твёрдый курс, который не будет сильно колебаться из-за обеспеченности так называемыми твёрдыми активами, такими как реальные банковские счета и краткосрочные государственные ценные бумаги. Это должно сделать Libra более стабильным инструментом, чем пресловутый биткойн.
Однако «коса» Марка Цукерберга всё-таки нашла на «камень» в лице американских контрольных и регулирующих органов. Первым этапом инициации новой криптовалюты должно было стать её одобрение в профильных комитетах обеих палат Конгресса США. И первые же слушания вопроса о создании Libra в Сенате вызвали яростное сопротивление сенаторов. Представителям Facebook припомнили буквально все грехи прошлого и обвинили в подрыве безопасности граждан. Фактически сенаторы сказали Facebook своё решительное «нет».
Сенат возмущён
О планах выпуска криптовалюты Libra Facebook официально заявила ещё в июне. Тогда же представители американских регулирующих органов и экономисты впервые обратили внимание, что соцсети Марка Цукерберга предстоит пройти нелёгкий путь, чтобы вывести криптовалюту на рынок. Однако Facebook ждала и надеялась, что в Сенате США, где на 12 августа были запланированы первые слушания, найдутся голоса в поддержку проекта. Но не случилось.
Как сообщает Bloomberg, в Сенат США в понедельник пришёл глава департамента блокчейна компании Facebook Дэвид Маркус. Ему предстояло защищать проект всеми силами и сдержать удар сенаторов.
Глава департамента блокчейна компании Facebook Дэвид Маркус. Фото: www.globallookpress.com
Когда сенаторы США собрались во вторник, чтобы задать вопросы о Libra, цифровой валюте Facebook, они по очереди обрушили на технического гиганта взрывную критику за его многолетние ошибки. Провалы Facebook, связанные с неприкосновенностью частной жизни пользователей, огромной властью компании и даже её ролью в выборах 2016 года, неоднократно упоминались членами банковского комитета Сената, их заявления отражали почти единодушный рефрен: Facebook нельзя доверять в вопросе создания новой глобальной валюты,
– сказано в сообщении.
Первым с критикой на Facebook обрушился председательствующий от демократов сенатор Шеррод Браун, который на протяжении многих лет занимает высокие посты в банковском комитете. Он сравнил Facebook с ребёнком, который добирается до спичек и раз за разом «сжигает дом».
«Facebook много раз сжигал дом и называл каждый поджог опытом обучения», – сказал он.
Браун задал тон всему обсуждению. К сенатору присоединились и остальные члены комитета. Они назвали Facebook «слишком большим» и задались вопросом, почему именно компания Цукерберга должна выпускать криптовалюту, претендующую на лавры первых общемировых массовых и доступных каждому денег, когда в мире есть масса других компаний, которые справятся с этим лучше.
Вы действительно думаете, что люди должны доверять Facebook свои с трудом заработанные деньги? Я думаю, что это полный бред,
– сказал Браун, слова которого в ходе заседания Сената Bloomberg приводит в ещё одном материале о судьбе Libra.
Республиканец от Аризоны Марта МакСалли заявила о фундаментальной ненадёжности самой платформы Facebook, на которой будет производиться эмиссия валюты.
Республиканец от Аризоны Марта МакСалли заявила о фундаментальной ненадёжности самой платформы Facebook. Фото: www.globallookpress.com
«Я не доверяю Facebook. И я не одинока в этом», – сказала она.
Апология Facebook
Bloomberg сообщает, что Маркус, фактически являющийся отцом Libra, пытался объяснить Сенату, что собой представляет новый проект и как он может изменить мир личных финансов каждого человека на планете. Однако Маркуса в итоге заткнули.
Наибольшую часть времени он оправдывал своего работодателя за его ошибки, вместо того чтобы должным образом презентовать сенаторам «криптовалюту будущего». Ему пришлось парировать замечания о массовых утечках из Facebook в 2015 и 2016 годах, отвечать на упрёки в монополизме и многое другое. Однако Маркус предпринял попытки убедить Конгресс, что люди смогут пользоваться Libra и без Facebook.
Мы должны будем брать на себя очень строгие обязательства, чтобы люди доверяли нам, и нам придётся выполнять эти обязательства в течение очень длительного периода времени, чтобы завоевать доверие людей,
– заверил Маркус, отметив, что Libra может быть использована и в цифровых кошельках конкурентов.
Далее менеджер Facebook попытался даже прибегнуть к шантажу. Он заявил, что если доступную каждому глобальную криптовалюту не сделает Facebook, то «это сделает кто-то другой». Маркус подчеркнул, что США должны быть лидерами в создании глобальной валюты, иначе эту привилегию отберут другие страны.
Маркус сказал, что он не знает, какой регулятор будет наблюдать за Libra, однако отметил, что Facebook готов работать с любым органом. Он также заявил, что Libra не создаётся как конкурент для национальных валют стран, а Facebook не допустит вмешательства в денежно-кредитную политику.
Мрачное будущее
После слушаний в Сенате Facebook предстоит аналогичное мероприятие в Палате представителей. Однако его исход предсказать нетрудно: председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс уже заявила, что разработка Libra должна быть немедленно прекращена.
Фото: Poring Studio / Shutterstock.com
Уотерс отметила, что в отношении Libra уже начато правительственное расследование, а регуляторы будут действовать «быстро и агрессивно». По словам Уотерс, финансовые власти США должны «защитить потребителей», потому что представители Facebook «не могут вот так запросто поехать в Швейцарию со своими партнёрами, чтобы начать там конкурировать с долларом». Именно в Швейцарии должен был стартовать проект Libra, о чём Facebook договорился с местными партнёрами.
МИД России забрасывает Госдеп запросами на посещение дипсобственности - Захарова
Libra между тем уже нажила себе влиятельных врагов. Среди них не только президент США Дональд Трамп, но и глава Минфина Стивен Мнучин, а также председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
И пока все аргументы Facebook в пользу Libra, действительно, выглядят утопично. Отмечается, что Libra может быть именно цифровым средством передачи денег, а не хранения их стоимости, как спекулятивный биткойн.
Светлая идея состоит также в том, чтобы снабдить цифровым платёжным средством тех людей на планете, у кого нет счёта в банке. Libra должна стать безопасной платёжной системой на основе блокчейна, опирающейся на твёрдые активы и предназначенной для обычных пользователей, что делает её одной из самых смелых попыток по внедрению цифровых валют.
Facebook смогла привлечь к проекту платёжные системы Visa, MasterCard, PayPal и Uber. Однако экономисты уверены, что в будущем именно PayPal, Visa и MasterCard станут злейшими конкурентами Libra, так как криптовалюта Facebook попросту будет красть у них клиентов и маржу на транзакциях.
Ведь создатели Libra уверяют, что пользователи смогут передавать друг другу деньги без комиссии прямо в диалогах в WhatsApp и каждый пользователь мессенджера сможет завести себе цифровой кошелёк со средствами, номинированными в Libra.
Однако эта утопия едва ли достижима. Власти США просто не дадут Facebook полномочий так вольготно обращаться с финансовой системой, снижать роль доллара и ущемлять интересы других игроков. Стабильность новой криптовалюты также вызывает сомнения, потому что её курс так или иначе будет привязан к корзине мировых валют, а значит, будет колебаться. И если в долларах цены на тот же кофе в кафе меняются не каждый день, то в ситуации с Libra чашка кофе будет всякий раз стоить по-разному.
Именно поэтому после слушаний в Палате представителей Facebook, вероятно, столкнётся с ещё большим шквалом критики, а ФРС США, Федеральная торговая комиссия и другие регулирующие органы будут работать над вопросом об ограничениях для Libra. И дело тут будет не в «престиже США» как новатора в сфере глобальных социальных денег, а в самом существовании долларовой системы, эмиссии доллара и поддержке существующей финансовой архитектуры влиятельными игроками рынка.
Экономисты также подозревают Facebook в попытке создать финансовую пирамиду. Ведь в неё должны быть втянуты сотни миллионов пользователей Facebook и WhatsApp, а кошельки в Calibra могут быть анонимными, что откроет широкие возможности для отмывания денег и других финансовых преступлений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
14 августа 2019, 00:54
Короткая рабочая неделя увеличит число разводов в России - психолог
14 августа 2019, 00:54
Песков напомнил о заявлении «Росатома» по ЧП в Архангельской области
14 августа 2019, 07:24
Конгресс говорит «нет»: У Facebook большие проблемы с криптовалютой Libra
13 августа 2019, 21:39
Украинский "Обозреватель" провалил "план" по наращиванию паники после взрывов в России
13 августа 2019, 22:54
Володин: за намерением Зеленского давать гражданство "преследуемым" россиянам стоят США
14 августа 2019, 00:54
В Кремле напомнили о словах Путина о военных разработках России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 16:09
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донбассу
13 августа 2019, 16:39
Шойгу заложил в Калининграде нахимовское училище
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
11 августа 2019, 07:54
События на Донбассе подтверждают: Киев готовится к торгам
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.