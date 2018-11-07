«Конгресс будет менее управляемым»: как повлияют на политику США результаты промежуточных выборов

После прошедших промежуточных выборов в конгресс США демократы получили большинство в нижней палате, а республиканцы сохранили преимущество в сенате. Дональд Трамп назвал результаты голосования «огромным успехом». Между тем эксперты считают, что теперь американскому лидеру будет ещё сложнее найти общий язык с конгрессом. Аналитики уверены, что Демократическая партия не даст главе Белого дома выполнить предвыборные обещания, чтобы ослабить его позиции перед президентскими выборами 2020 года. В то же время специалисты полагают, что процедура импичмента, о которой часто говорили демократы, запущена не будет.

Демократическая партия США получила большинство мест в нижней палате конгресса по итогам состоявшихся в стране 6 ноября промежуточных выборов. Если после выборов 2014 года у представителей Демпартии было всего 193 места в палате представителей, то по результатам голосования в минувший вторник они набирают свыше 218 из 435, то есть получают парламентское большинство.

Как сообщил Дрю Хэммил, заместитель руководителя избирательного штаба лидера фракции демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп уже поздравил её с победой на выборах в нижнюю палату парламента.

President Trump called Leader Pelosi at 11:45 p.m. this evening to extend his congratulations on winning a Democratic House Majority. He acknowledged the Leader’s call for bipartisanship in her victory remarks. — Drew Hammill (@Drew_Hammill) 7 ноября 2018 г.

Республиканцы сохранили большинство в верхней палате конгресса — сенате. До выборов 2018 года у них было 51 место из 100. Сейчас они рассчитывают увеличить отрыв от демократов ещё на 3—4 места.

Впрочем, как отмечают эксперты, поражение демократов на выборах в сенат было предсказуемым. Из 35 мест, за которые шла борьба (в ходе промежуточных выборов сенат переизбирается не полностью), 26 удерживались представителями Демократической партии, 9 — республиканцами. При этом в десяти штатах, где демократам пришлось биться за переизбрание, в 2016 году большинство избирателей проголосовало за Дональда Трампа.

Сам американский президент в своём Twitter назвал прошедшие выборы «огромным успехом».

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

В свою очередь, выступая перед избирателями, Нэнси Пелоси заявила, что «завтра наступит новый день для Америки».

«Запомните это чувство. Ощутите способность побеждать», — подчеркнула лидер демократов.

Лидер Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси

Reuters

© Jonathan Ernst

Победители и проигравшие

Прошедшие 6 ноября в США выборы называются промежуточными, поскольку проводятся в середине срока действующего президента.

На них американцы переизбирали треть состава сената — 35 мест из 100, всю палату представителей — 435 мест, губернаторов 36 штатов и трёх территорий, мэра округа Колумбия и 87 из 99 верхних и нижних палат законодательных собраний штатов.

Одновременно граждане Соединённых Штатов могли высказать своё мнение на 155 референдумах масштаба отдельных штатов по вопросам, касающимся избирательных процедур, налогов, здравоохранения, минимальных зарплат, энергетики, абортов, легализации марихуаны и других актуальных проблем. Так, в штате Колорадо граждане наконец-то формально проголосовали за запрет рабства.

Между тем, как отмечают эксперты, в конгрессе основные политические тяжеловесы сохранили свои позиции. У республиканцев от Техаса переизбрался бывший соперник Трампа сенатор Тед Круз, победивший восходящую звезду Демократической партии — конгрессмена Бета О’Рурка. Последнему не помогла ни поддержка таких знаменитостей, как Бейонсе и Сара Джессика Паркер, ни рекордный для выборов в сенат избирательный фонд — $38,1 млн.

Тед Круз и Дональд Трамп

Reuters

© Jim Young

Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни стал сенатором от Юты. У демократов в сенат прошли такие ярые критики Трампа, как Элизабет Уоррен, Роберт Менедес и Дайэнн Файнстайн.

В то же время в американском парламенте появились и новички, представляющие Демократическую партию. Так, в конгресс впервые в истории США были избраны две мусульманки (одна из них также стала первой палестинкой в конгрессе) и две коренные американки, одна из которых — представительница нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кроме того, от одного из избирательных округов Нью-Йорка в палату представителей от Демократической партии попала Александрия Окасио-Кортес, которая служит идеалам «демократического социализма». 29-летняя пуэрториканка стала самым юным депутатом нижней палаты законодательного собрания США.

Также 6 ноября впервые в истории США губернатором был избран открытый гомосексуалист. Им стал кандидат от Демократической партии Джаред Полис, который возглавит штат Колорадо.

Но наибольшей оригинальностью отличились избиратели в Неваде, выбравшие в местный законодательный совет недавно почившего владельца борделя Денниса Хоффа. Хотя кандидат-республиканец скончался ещё в октябре, это не помешало ему обойти конкурента от Демократической партии и получить весомые 70% голосов в своём округе.

Расклад сил

«Нижняя палата в конгрессе США на самом деле играет ключевую роль», — прокомментировал в беседе с RT результаты промежуточных выборов доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

По его мнению, теперь действующему президенту Соединённых Штатов будет ещё труднее находить общий язык с конгрессом.

«Любые действия Трампа будут блокированы на уровне палаты представителей, — отметил Манойло. — Перед президентом США стоит сложная дилемма: то ли договариваться с этой палатой, то ли каяться перед ней».

По словам эксперта, в такой ситуации Трампу будет тяжело реализовывать свои предвыборные обещания. Демократы в конгрессе, в свою очередь, не будут давать президенту такой возможности, стараясь максимально ослабить его перед президентскими выборами 2020 года.

«У них задача сделать так, чтобы Трамп показал своё полное бессилие, создать ему невыносимые условия, чтобы он десять раз задумался, стоит ли идти на второй срок», — утверждает политолог.

Зал заседаний конгресса США

Reuters

© Jim Bourg

Однако, по мнению члена-корреспондента Академии военных наук политолога Сергея Судакова, «конгресс не будет вести войну с президентом». Как отметил в беседе с RT эксперт, рядовые конгрессмены больше озабочены интересами жителей своих округов и собственным переизбранием, а потому не заинтересованы загонять сотрудничество с исполнительной властью в тупик. Это может негативно сказаться на благосостоянии граждан и их поддержке конгрессменов.

«То, что демократы получили определённый приоритет в конгрессе, говорит о том, что конгресс будет менее управляемым. Но это не значит, что он будет абсолютно оппозиционным Трампу», — заявил Судаков.

Однако и он уверен, что действующему президенту США теперь предстоит искать новые подходы к конгрессменам, чтобы выстроить с ними рабочее взаимодействие.

Неожиданный козырь

Кроме того, по мнению Судакова, для Трампа довольно выгодны результаты губернаторских выборов. Они имеют особое значение, так как в рамках президентских кампаний руководители штатов играют большую роль, высказываясь в поддержку того или иного кандидата или содействуя сбору средств в его пользу.

6 ноября республиканцы уступили демократам посты губернаторов штатов Канзас, Мэн, Мичиган, Нью-Мексико, Иллинойс, Невада и Висконсин, но сохранили за собой Айдахо, Айову, Аризону, Алабаму, Аляску, Арканзас, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Огайо, Флориду, Небраску, Оклахому, Южную Каролину, Техас, Вайоминг, Мэриленд, Теннесси, Массачусетс, Южную Дакоту и Джорджию.

Демократы, в свою очередь, потеряли пост губернатора в штате Коннектикут, но сохранили Калифорнию, Орегон, Гавайи, Миннесоту, Колорадо, Пенсильванию, штаты Нью-Йорк и Род-Айленд.

«На губернаторских выборах победу одержали те губернаторы от республиканцев, которые лично поддерживали Трампа, — отмечает Судаков. — Это значит, что как только он пойдёт на выборы в 2020 году, он заручится большей поддержкой территориальных представителей в округах штатов. Ему гораздо важнее иметь опору на местном уровне, чтобы обеспечить себе победу в 2020 году».

Перспективы импичмента

Накануне промежуточных выборов демократы позиционировали их как «референдум по Трампу». Возвращение большинства в палате представителей потенциально даёт им право инициировать процедуру импичмента Трампа. Квалифицированное большинство в сенате (2/3) давало бы и реальную возможность отправить Трампа в отставку, однако Демократическая партия его не получила.

По мнению Андрея Манойло, «демократы не могут отправить Трампа по пути импичмента», так как для того, чтобы процедура была успешной, требуется поддержка сената.

До сих пор ни один из президентов США не уходил в отставку по процедуре импичмента. За импичмент президентов Эндрю Джонсона в 1887-м и Билла Клинтона в 1998 году выступала палата представителей. Сенат, однако, оба раза голосовал против. В 1974 году, не дождавшись голосования палаты представителей по возможному импичменту из-за Уотергейтского скандала, подал в отставку Ричард Никсон.

Как полагает Сергей Судаков, несмотря на то что разговоры о возможном импичменте Трампа будут периодически возникать, демократы вряд ли доведут дело до конца.

«Ни одна из сторон не готова к тому, чтобы играть в импичмент, — утверждает политолог. — Сейчас время поиска компромиссов. Процедура импичмента долгая и длинная, и никто не захочет войти в 2019 предвыборный год, имея её за плечами».

«На ковёр к Мюллеру»

По сообщению Министерства внутренней безопасности США, ни 6 ноября, ни ранее не было зафиксировано успешных попыток иностранного вмешательства в избирательную инфраструктуру. Ранее американские власти заявляли об угрозе российского, китайского и даже иранского вмешательства в промежуточные выборы.

Однако голосование на промежуточных выборах означает, что закончился 60-дневный мораторий на заявления для спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможные связи Трампа с Россией. Ранее Минюст США специально ввёл эту ограничительную меру, чтобы расследование Мюллера не повлияло на результаты выборов.

Кроме того, накануне голосования 6 ноября конгрессмен-демократ Адам Шифф, которого прочат в главы комитета палаты представителей по разведке, заявил в интервью газете Los Angeles Times, что расследование связей Трампа с Россией станет приоритетом демократов в конгрессе.

По мнению Манойло, обвинения Трампа в связях с Россией — излюбленный инструмент давления на него, и демократы не преминут использовать его снова.

«Это будет новое расследование. Свеженькое, будоражащее умы, а не та тягомотина, которую тянули до промежуточных выборов», — подчёркивает эксперт.

Член палаты представителей конгресса США Адам Шифф

Reuters

© Brian Snyder

С другой стороны, по мнению Судакова, такое расследование может затянуться надолго.

«Адам Шифф сам по себе — непримиримый русофоб, и если он возглавит комитет по разведке, это расследование будет сродни расследованию Мюллера, — отмечает Судаков. — Оно будет идти долго, кропотливо, и результаты его появятся только к следующим президентским выборам 2020 года».

В то же время, отмечает Манойло, конгресс постарается использовать для давления на Трампа и расследование Мюллера.

«Сейчас нижняя палата может отправить Трампа чуть ли не на ковёр к Мюллеру, — утверждает эксперт. — А тот постарается поймать его на лжи и нестыковках, как в своё время поймали Билла Клинтона после инцидента с Моникой Левински».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам результаты промежуточных выборов в США, выразил уверенность, что они не ухудшат отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Больше осложнить вряд ли получится, и так всё идёт достаточно сложно», — заявил Песков.

В любом случае, уверены эксперты, сложная внутриполитическая обстановка в США не будет способствовать и улучшению отношений Вашингтона с Москвой.

«Сейчас это не на руку Трампу. Курс давления на Россию будет продолжен», — считает Сергей Судаков.

Андрей Манойло убеждён, что в отношениях США и России не произойдёт крупномасштабных изменений.

«Всё сохранится на том же уровне. В частности, будет полностью введён только что анонсированный новый пакет санкций по делу Скрипалей», — подытожил политолог.