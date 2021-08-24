«Конгломерат, который активно борется с Россией»: что объединяет издания «Медуза», «Важные истории» и «Проект»

Как стало известно RT, некоммерческая организация Journalism Development Network (JDN), базирующаяся на востоке США, выделила «на развитие расследовательской журналистики» в России $3,6 млн. В налоговой декларации организации указано, что в 2019 году — последнем, по которому уже вышла отчётность, — в качестве пожертвований и грантов на счёт JDN поступило $12,8 млн, из них $7,2 млн было получено от правительства США. Остальные отправители не раскрываются.

В настоящее время у JDN есть программы по развитию расследовательской журналистики в Юго-Восточной Европе, Евразии, Северной Африке и Центральной Америке. На поддержку расследовательской журналистики в России и на соседних с ней территориях JDN выделила $3,6 млн в 2019 году, следует из налогового отчёта организации.

JDN также управляет структурой OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), которая объединяет СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями. Деятельность OCCRP финансируется Госдепартаментом США и МИД Великобритании, а также фондами NED* и «Открытое общество»**.

По словам основателя Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александра Ионова, после 2019 года финансирование вряд ли было свёрнуто, однако, чтобы не быть голословным, необходимо дождаться выхода новой отчётности. Пока более свежих данных по теме нет.

«По имеющимся у нас документам, финансирование осуществлялось в 2019 году. По нашим предположениям, оно не прекращалось и в прошлом году, но пока мы ждём официальный отчёт за 2020 год», — заявил Ионов.

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В свою очередь, OCCRP спонсирует Стокгольмскую школу экономики в Риге. Там же располагаются редакции «Медузы»*** и «Важных историй»**** (IStories Fonds). Ранее RT выяснил, что Стокгольмская школа и НКО IStories Fonds, которая управляет редакцией «Важных историй», зарегистрированы по одному адресу. А главный редактор издания Роман Анин ранее читал лекции и вёл курсы в этой школе.

«Важные истории» были названы «партнёрским центром» OCCRP. Более того, в 2013 году Роман Анин получил премию Магнитского в качестве журналиста OCCRP.

«Стокгольмская школа экономики плотно интегрирована в OCCRP и его деятельность. Я так понимаю, что это вклад Швеции в работу международного конгломерата, который очень активно борется с Россией и её союзниками. Их задача — подвести российское общество к мнению, что страна находится в экономическом упадке. Это форма давления», – считает Ионов.

Серый кардинал

Примечательно, что JDN, OCCRP, Стокгольмская школа экономики, «Медуза» и «Важные истории» связаны между собой именем одного человека — это гражданин Швеции Андерс Александерсон.

Казначей JDN Александерсон также входит в состав советов директоров «Медузы», «Важных историй» и OCCRP. Помимо этого, он занимает пост вице-президента Стокгольмской школы экономики.

Об Александерсоне известно, что он имеет опыт работы в СМИ Швеции и занимал руководящие должности в нескольких газетах. До Стокгольмской школы экономики работал в сфере общественных отношений в Скандинавии, странах Балтии и России.

Утром стипендия, вечером расследование

О Романе Анине мы знаем, что он сотрудничает не только с OCCRP, но и с Глобальной сетью журналистов-расследователей (GIJN). В частности, вместе с другими журналистами, связанными с этой организацией, он работал над панамским досье.

GIJN работает совместно со Стэнфордским университетом, предлагая стипендию Джона Найта, по которой учились Анин, основатель издания «Проект»**** Роман Баданин и главный редактор The Bell Елизавета Осетинская. Одним из спонсоров стипендиатов также значится вышеупомянутый NED.

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В 2019 году, как следует из налоговой отчётности, GIJN получила $1,2 млн пожертвований. Из них почти $39 тыс. было потрачено на выплаты журналистам в России, а также в Армении, Беларуси и Азербайджане.

Меценаты GIJN в декларации не указаны. При этом на официальном сайте организации в качестве спонсоров перечислено несколько фондов, в том числе «Открытое общество» и Oak Foundation Джорджа Сороса.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

** Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

*** «Медуза» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

**** «Важные истории» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

***** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.