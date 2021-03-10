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Конфуз в прямом эфире: Байден забыл, как зовут стоящего рядом с ним главу Пентагона

10 марта 2021, 01:25  •  91 • Политика
Байден не смог вспомнить имя главы Пентагона, который стоял прямо рядом с ним. "Это мой - ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства президента США", - рассеянно заявил глава Белого дома.
Президент США Джо Байден забыл и не смог назвать имя министра обороны страны Ллойда Остина и название американского оборонного ведомства во время речи, посвящённой женщинам-военным в армии США.
Что ещё больше усугубило для американского лидера создавшуюся ситуацию, так это то, что глава Пентагона лично присутствовал при всём этом позоре. Более того, он стоял в считаных метрах от главы США, пока тот тщетно пытался вспомнить его имя и должность.
Я также хочу поблагодарить сек... бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой - ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства,
- сказал Байден во время трансляции.
Стоит отметить, что это далеко не первый подобный инцидент, когда нынешний глава США забывает важные вещи. Так, ещё во время предвыборной кампании Байден забыл строки из Конституции США, которую сам же и цитировал. Также он как-то во время выступления перепутал жену с сестрой. Всё это дало немало поводов усомниться в дееспособности Байдена как президента США.
Напомним, недавно власти 12 американских штатов подали в суд на Байдена и его администрацию. Поводом стал указ нового президента США о защите здоровья населения и окружающей среды, пишет Nation News.

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