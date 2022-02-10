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Конфуз Трасс про области России не сняли со счетов: "Лавров вынужден общаться"
10 февраля 2022, 22:00 • 26 • Политика
Политолог Сергей Марков оценил безграмотные и провокационные заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
Политолог Сергей Марков в разговоре с Царьградом прокомментировал возмутительно некомпетентные заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.
Как сообщал Царьград, британский дипломат - неизвестно, умышленно или нет - поставила под сомнение суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - передают слова британского министра источники.
По словам Маркова, Трасс не пыталась поставить под сомнение "суверенитет России над Ростовской и Воронежскими областями", а "просто не знает", что эти регионы являются частью России, а не Украины.
- отметил Сергей Марков.
Политолог напомнил, что британский министр "уже проявляла большую безграмотность, когда говорила о том, что Украина сражалась и с монгольским, и с татарским нашествием, что является глупостью и безграмотностью".
Политолог отметил, что такие высказывания иностранных дипломатов доказывают, что Сергей Лавров "вынужден иметь дело с очень безграмотными людьми в лице западных коллег".
Марков в беседе с Первым русским подчеркнул, что Трасс наверняка даже не в курсе того, "что Киев - это мать городов русских. Я думаю, что она не знает, что Киев - это древняя столица Руси, а никакой не Украины. Я думаю, она не знает, что язык подавляющего большинства жителей Украины - русский".
По мнению Маркова, Лиз Трасс своим поведением и заявлениями показала, что она сама даже не догадывается о собственной глупости.
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