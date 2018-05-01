Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»

Дональд Трамп по-прежнему настаивает на том, что все 105 ракет, обрушенных на Сирию 14 апреля, достигли своих целей. И на то есть резон, не только политический, но и экономический. Будь ты трижды президент, но наводить тень на всемирный бренд, каковым является «Локхид Мартин», не позволено и ему.

В то же время французы были вынуждены признаться, что две трети их ракет морского базирования, запланированные к атаке, не смогли запуститься. С авиационными ракетами, которые были объявлены Вашингтоном «отлично сработавшими», также возникли серьезные проблемы: что-то пошло не так, и они перепутали направление удара и высоту полета.

17 апреля информационный бюллетень La Lettre A опубликовал сообщение о том, что произошел срыв первого использования новейших французских крылатых ракет морского базирования MdCN. Два фрегата FREMM — FS Aquitaine и FS Auvergne — должны были выпустить их залпом. Однако ни на одном из этих кораблей не сработала ни одна вертикальная пусковая установка. После того, как руководитель операции сообщил о неполадках, три ракеты выпустил резервный фрегат FS Languedoc, находившийся в восточной части Средиземного моря, который не планировалось использовать для ракетной атаки.

После этой публикации немедленно активизировались французские военные блогеры. И пресс-секретарь французского объединенного штаба полковник Патрик Штайгер был вынужден признаться изданию News Defense, что «первый залп не пошел».

В то же время министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что все три ракеты поразили цели. Однако подтверждений тому представлено не было.

MdCN — это жизненно необходимая для ВМС Франции ракета, поскольку она должна удовлетворять требованиям по дальности и защищенности, предъявляемым к современному ракетному оружию морского базирования. Ее производство началось 2 года назад. Существует мнение, что французские конструкторы пытались воссоздать российский «Калибр». Однако если судить по рассекреченным параметрам, до него не дотянули. Дальность достигает 1000 км против 2600 км у «Калибра». Масса ракеты — 1400 кг, длина — 6,5 м. Масса БЧ — 300 кг. Скорость дозвуковая с огибанием рельефа местности. О способе наведения на цель ничего не известно. Стоит MdCN существенно выше, чем использовавшиеся при атаке 14 апреля ракеты, цена которых находится в пределах от 0,85 млн. до 1,5 млн. долларов. Министерство обороны Франции закупает MdCN по 2,5 млн евро за штуку.

Эксперты предполагают, что конфуз с первым боевым применением ракеты объясняется неполадками в компьютере или ошибками программирования.

Ошибки программирования привели к тому, что французские истребители «Рафаль» практически напрасно вылетали с базы ВВС Сен-Дизье. Их было 5, каждый самолет имел две крылатые ракеты SCALP-EG. Большие подозрения в искренности французов, заявивших о том, что все 9 этих ракет поразили цели, возникли после ролика, размещенного Флоренс Парли в своем «Твиттере». На нем прекрасно видно, что взлетали самолеты с 10-ю ракетами и все вернулись на базу пустыми. Так куда же делась десятая ракета, о которой официально ничего не сообщалось? Промазала ли она мимо цели? Была сбита сирийскими средствами ПВО? Или же ее просто-напросто сбросили, чтобы не испытывать судьбу при посадке? Министерство обороны Франции отказалось комментировать это несоответствие слов министра.

Однако вскоре появились свидетельства того, что с давно испытанной и обкатанной авиационной ракетой случился еще больший конфуз, чем с MdCN. Именно поэтому российское военное ведомство, подводя итоги отражения атаки на следующий день, заявило о том, что французы в мероприятии не участвовали.

По сообщению ряда независимых друг от друга источников, 7 французских дозвуковых «Скальпов» были запрограммированы так, что высота полета у них была задана ниже уровня моря. Они совершенно честно до нее и снизились, разбившись о воду. У еще двух ракет спустя несколько минут остановились двигатели, и они вскоре упали. Еще одна ракета, десятая, не смогла покинуть пусковую установку. И ее принудительно сбросили подальше от своей авиабазы.

Все это свидетельствует о катастрофически низком уровне боеготовности вооруженных сил Франции.

Лондон вслед за Вашингтоном уверяет, что все 8 крылатых ракет Storm Shadow, выпущенные четырьмя истребителями-бомбардировщиками «Торнадо», поразили цели. Каков у них процент успешных атак неизвестно, но явно не 100-процентный. Об этом свидетельствует тот факт, что среди обломков, как сбитых средствами ПВО ракет, так и просто разбившихся, есть определенное количество фрагментов Storm Shadow. (Это английское название ракеты SCALP совместной франко-британской разработки).

И, наконец, об американском вкладе. При помощи апрельской атаки США пытались решить несколько задач. И одна из них — реабилитация своих вооруженных сил после не впечатливших весь мир результатов обстрела 59-ю «Томагавками» сирийской авиабазы Эш-Шайрат 7 апреля прошлого года. Заявлению Белого дома о 100-процентной результативности мало кто поверил. Разрушения на аэродроме были, и 6 МиГ-23 были уничтожены, и склад ГСМ сгорел. Но, по российским подсчетам, 36 из 59-и ракет улетели в неведомые дали. Самый проамериканский подсчет сделал Израиль, но и он утверждает, что 15 ракет «без вести пропали».

Тогда представить, что ракеты «Томагавк» — не идеальное оружие, у которого бывают и сбои, и поломки, не могли. Поэтому потерянные ракеты списали на работу российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Сейчас же понятно, что у нынешней неудачи не одна причина, а несколько.

15 апреля этого года российский Генштаб заявил о том, что сирийские комплексы ПВО сбили 71 ракету. Что в свою очередь также породило недоверие — какие-то еще советские ЗРК и вдруг такой результат. Однако говорилось это теми, кто не потрудился поинтересоваться, а что же это за комплексы, и на что они способны. Так вот, среди перечисленных ЗРК есть как минимум два, которые способны сражаться с американскими ракетами, кстати, созданными также в годы холодной войны.

Это ЗРК С-125 последней модификации «Печора-М2» с новой ракетой и с аппаратурой РЭБ, обеспечивающей защиту от противорадиолокационных ракет, поставленный Сирии в 2008 году.

Комплекс способен поражать малозаметные цели, имеющие скорость 1000 м/с, летящие на высотах от 20 м до 20 км и на удалении до 32 км. Он может работать в любое время суток, получая целеуказание не только от своей РЛС, но и от внешних станций. Дивизион одновременно сопровождает до 16 целей. То есть ЗРК способен перехватывать хваленые «Томагавки», обладающие посредственными летными характеристиками.

А имеющийся у сирийцев «Бук-М2Э» — это ЗРК средней дальности уже российской разработки, принятый на вооружение в 2008 году. Работает на высотах от 15 м до 25 км и на дальности до 45 км. Вероятность поражения крылатой ракеты одним выстрелом — 0,7−0,8. Максимальная скорость ракеты — 1550 м/с, цели — 1100 м/с. Поставки Сирии 18-и комплексов были завершены в 2013 году. А до этого были поставлены ЗРК «Бук-М1» разработки 80-х годов. Скорость ракеты у них меньше — 800 м/с. А вероятность поражения крылатой ракеты одним выстрелом — 0,4−0,6. Так что сирийцам есть, чем сбивать американские и прочие крылатые ракеты.

25 апреля российские военные скорректировали свою оценку действий ПВО Сирии 14 апреля. Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что сбито было 46 крылатых ракет. Однако это не означает, что все остальные долетели. Долетели, заявил Рудской во время брифинга, 22 ракеты. А 37 постигла авария, либо их нейтрализовал комплекс «Красуха-4».

В эти 37 ракет входят 20 французских, остальные приходятся на Великобританию и США. Так что никакой реабилитации «Томагавков» не произошло. Однако упор был сделан на 19 авиационных ракет AGM-158B JASSM-ER, выпущенных двумя бомбардировщиками В-1 В. Именно их Трамп назвал «умными». Именно они были использованы впервые. Именно им, разработанным корпорацией «Локхид Мартин», и была сделана реклама, чтобы покупатели выстроились в длинную очередь.

Однако иначе как надувательством назвать это нельзя. Потому что дозвуковая AGM-158B JASSM-ER отличается от базовой модификации AGM-158A лишь возросшей дальностью. Возросла она, конечно, сильно — вместо 360 км стало 925 км. Однако ума конструкторы ракете не прибавили. В ней используется 70% комплектующих и 90% программного обеспечения, общих с AGM-158A. По сути, был только увеличен объем топливного бака и использован более экономичный двигатель. Все характеристики, кроме дальности, остались неизменными. В том числе и способность преодолевать зоны ПВО/ПРО противника. Точнее, эта способность даже несколько уменьшилась, поскольку увеличение дальности произошло еще и за счет возрастания времени полета на высотном участке в условиях разреженного воздуха.

Крайне интересной была реакция американских специалистов на демонстрацию нашими военными собранных в Сирии крупных фрагментов «Томагавка» и JASSM-ER. Они заявили, что русским не удастся разобраться в совершенной технологии и они не смогут воспроизвести эти ракеты. То есть все переставлено с ног на голову. Зачем России копировать американские ракеты, если в области высокоточного ракетного оружия мы заметно опережаем США?

Наша авиационная Х-101 имеет дальность 5500 км, и американцам тут как до Луны. Наша универсальная ракета «Калибр» превышает дальность «Томагавка» на 1000 км — 2600 км против 1600 км. Российская ракета, имея дозвуковую крейсерскую скорость, на конечном участке маршрута разгоняется до скорости 2,9 М. И при этом работает как часы, что было неоднократно доказано при обстреле позиций террористов малыми ракетными кораблями из акватории Каспийского моря. Ни один «Калибр» «не пропал без вести». Ну, а обломки американских ракет пригодятся для того, чтобы уяснить, как их можно бить еще более результативно.

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