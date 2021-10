Конфуз Байдена: За одно выступление он сделал три ошибки

Президент США Джо Байден нередко попадает в нелепые ситуации. В очередной раз неловкость произошла во время его выступления в штате Иллинойс. В частности, Байден назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером".

Зрители этой речи даже не сразу уловили, что президент ошибся. Но затем многие заметили просчёт, и видео с оговоркой стало вирусным.

Как оказалось, во время этого выступления Байден допустил ещё пару промахов. Так, он оговорился при обращении к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону, а затем перепутал телевизор с телефоном.

Wait… did ⁦@JoeBiden⁩ just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”



