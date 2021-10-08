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Конфуз Байдена: За одно выступление он сделал три ошибки
08 октября 2021, 20:15 • 73 • Политика
Американский президент перепутал женщину с мужчиной, а телевизор с телефоном.
Президент США Джо Байден нередко попадает в нелепые ситуации. В очередной раз неловкость произошла во время его выступления в штате Иллинойс. В частности, Байден назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером".
Зрители этой речи даже не сразу уловили, что президент ошибся. Но затем многие заметили просчёт, и видео с оговоркой стало вирусным.
Как оказалось, во время этого выступления Байден допустил ещё пару промахов. Так, он оговорился при обращении к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону, а затем перепутал телевизор с телефоном.
"Вчера вечером я был на телевидении, на телевидении, я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи", - вспомнил он.
Комментаторов в Сети удивило такое большое количество ошибок, допущенных во время одного выступления.
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