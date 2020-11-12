«Конфронтация рассматривается как возможность»: почему в Европе предупредили о риске глобального конфликта

Мир находится перед угрозой нового глобального конфликта. Такой прогноз сделали в военной разведке Чехии. Предвзятость и манипулятивность мышления вместе с дефицитом чувства ответственности стали почвой для роста напряжённости, считают в Праге. Эксперты отмечают, что особую роль в ухудшении отношений глобальных сил сыграли Соединённые Штаты, власти которых вышли из ряда важных международных договоров.

Человечество стоит перед опасностью новой мировой войны. К таким выводам пришла разведка Чехии. Как говорится в отчёте спецслужбы за 2019 год, к подобному сценарию мир может подтолкнуть ряд причин, включая упадок принципов международного права, усугубляющуюся поляризацию интересов и мнений, а также продолжающиеся изменения в балансе мировых сил. Документ был опубликован 10 ноября.

«Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, пока находится на первой стадии подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нём, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — говорится в документе.

Также в последнее время были поставлены под сомнение роль международных институтов, военных союзов, а также соглашений о разоружении, говорится в отчёте. Кроме того, под сомнение был поставлен сам сложившийся мировой порядок, утверждается в документе.

Авторы документа добавляют, что, если политики не смогут просчитать и оценить все последствия собственных поступков, то из-за глобализации современного мира неверная инструкция или приказ могут дать старт процессам, которые приведут к взаимному уничтожению.

Флаги Чехии и Евросоюза на здании правительства в Праге

Reuters

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Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряжённости между глобальными соперниками — США, Китаем и Россией, считают авторы доклада. Эти же явления ранее порождали противоречия между даже теми странами, которые прежде считались близкими союзниками, утверждают в чешской разведке.

«Открытая конфронтация не рассматривается как угроза. Она воспринимается как возможность теми, кто считает, что они могли бы быть более успешными в конфликте», — говорится в документе.

Ранее с похожим прогнозом выступил начальник Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер. Отвечая на вопрос ведущего в передаче Sky News о том, могут ли экономические последствия пандемии COVID-19 привести к военному конфликту, он подтвердил такую вероятность.

«Считаю бесспорным, что в прошлом веке, в период до обеих мировых войн имела место эскалация, которая привела к просчёту, который в конечном итоге обернулся войной таких масштабов, которых мы, будем надеяться, больше никогда не увидим», — отметил Картер.

Региональные конфликты таят в себе потенциальную угрозу начала полномасштабной войны, поскольку региональная напряжённость способна привести к бесконтрольной эскалации, заявил он.

«Реальным риском, связанным с весьма немалым количеством происходящих сейчас региональных конфликтов, я считаю возможность просчёта в результате эскалации. Мы, как мне кажется, не должны этого допускать», — сказал Картер.

Генерал Ник Картер

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В Москве также испытывают опасения относительно сохранения военно-политической стабильности в мире. Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая 11 ноября на дискуссии «Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19» в клубе «Валдай», российская сторона сожалеет о деградации стратегической стабильности в мире.

«В мировых делах продолжается накопление конфронтационности, ситуация в сфере международной безопасности и стратегической стабильности, к сожалению, деградирует», — подчеркнул Рябков.

При этом призывы к выработке коллективных решений, звучавшие ранее от многих стран, не были услышаны, констатировал дипломат.

Дефицит сговорчивости

Эксперты согласны с высказанными в докладе чешской разведки оценками. Как отметил в комментарии RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, сейчас угрозу вероятного глобального конфликта видят не только в Чехии.

«Предпосылки к такому развитию событий действительно есть. И неизвестно, на какой стадии этот негативный процесс остановится», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Доклад чешской разведки во многом правдив и напоминает выводы и российских спецслужб. Но на Западе ответственность за эти процессы стремятся возлагать на Россию, и это уже является демонстрацией двойных стандартов, и мешает решать проблемы», — отметил эксперт в комментарии RT.

При этом говорить о том, что Третья мировая война может вот-вот начаться всё же не стоит, полагает эксперт.

«Такие прогнозы — преувеличение. Разведке выгодно несколько завышать уровень угрозы, это положительно влияет на уровень её финансирования», — добавил Суздальцев.

Говоря о конкретных факторах, подталкивающих мир к глобальной нестабильности, эксперты особо отметили распад ДРСМД и неопределённость с продлением СНВ-3.

«Многие видят эту угрозу, в том числе в США. Но чтобы её ликвидировать, нужно вести переговоры, а это сложно, потому что многие правительства сегодня просто недоговороспособны», — считает Суздальцев.

Кроме того, фактором риска являются локальные конфликты, такие как война в Сирии и противостояние в Нагорном Карабахе. Такие войны дестабилизируют ситуацию в региональном масштабе, добавил эксперт.

Отметим, что ранее Москва предложила Вашингтону рассмотреть инициативу в сфере контроля за вооружениями, чтобы не допустить нового ракетного кризиса.

«Никто не хочет ещё один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнёры всерьёз рассмотрели их», — написало посольство России в США в Twitter.

Таким образом российская сторона прокомментировала заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, в котором тот обвинил Москву в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В конце октября президент России Владимир Путин выдвинул предложение о дополнительных мерах по деэскалации в связи с распадом ДРСМД. Москва подтвердила свою готовность не развёртывать наземные носители ракет такого класса. Кроме того, Россия предложила ввести взаимный мониторинг вызывающих тревогу у Москвы и Вашингтона натовских установок ПРО Aegis Ashore в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области.

Напомним, ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 году. Страны договорились ликвидировать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

2 августа 2019 года США в одностороннем порядке покинули договор, обвинив Россию в том, что её крылатая ракета 9М729 якобы противоречит условиям ДРСМД.

Сейчас под угрозой прекращения находится Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Документы был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Стороны обязались сократить количество стратегических ядерных вооружений и их носителей. Договор истекает в начале 2021 года.

Переговоры о продлении уже действующего договора тормозятся: Вашингтон выставил в качестве предварительного условия заморозку сторонами всего ядерного арсенала, включая тактическое оружие.

Раздел сфер влияния

Как считает член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков, значительная часть вины за негативные тенденции последних лет лежит на Вашингтоне.

«Именно США разожгли множество конфликтов, а также нивелировали институт международного права, хотя на словах и выступали за его примат. Американское руководство вывело страну из ряда международных договоров, отказалось признавать их сдерживающую силу», — отметил эксперт в комментарии RT.

По мнению Судакова, в последнее время Вашингтон действует исключительно с позиций собственной выгоды, не особенно считаясь с последствиями.

«Однако начинать глобальную войну американские элиты не хотят, это опасно для всех. Беда в том, что непродуманные шаги политиков и региональные конфликты действительно могут стать в какой-то момент детонатором для широкомасштабной эскалации», — полагает эксперт.

Боевые действия на Донбассе

Reuters

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После победы в 2016 году на президентских выборах в США Дональда Трампа напряжение в российско-американских отношениях не ослабло. Конфронтация сохранилась, несмотря на то, что во время предвыборной кампании Трамп обещал «поладить» с Россией.

Напротив, на международной арене возникла ещё одна конфликтная линия — новая администрация США развязала в 2018 году торговую войну с Китаем.

По мнению Бориса Межуева, именно торговое соперничество двух крупнейших экономик мира — США и КНР — таит в себе наибольшую опасность.

«В последнее время возник серьёзный кризис единых правил игры в области рыночной конкуренции. Китай начал одерживать верх над Западом, а американская политика сдерживания Пекина способна привести и к военному конфликту. Торговая война — это страшная вещь, она способна сыграть самую опасную роль. А если говорить в целом, то стабильный мир может возникнуть только тогда, когда каждая страна начнёт разделять свои и чужие сферы влияния», — подытожил эксперт.