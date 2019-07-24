Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С-400 для Турции: выгоды для России и проблемы для США
Пять причин: в НАТО объяснили неэффективность борьбы Запада с гибридными угрозам...
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
"На дне Ормузского пролива": Трамп отправил скептиков вживую посмотрет...
Главная / В мире

Конфронтация, оборона или мир? Moody's предсказало, как Зе-команда поведет себя в отношении России

24 июля 2019, 10:54  •  85 • В мире
Оценив как положительную победу партии Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, аналитики рейтингового агентства Moody's решили составить прогноз внешней политики, которую будет проводить Зе-команда в ближайшем будущем, а также рассмотрели возможность сближения Украины с Россией. Специалисты пришли к выводу, что выбранная Киевом позиция будет скорее оборонительной.
Напомним, на Украине подвели итоги прошедших внеочередных выборов в Раду. В лидерах предсказуемо оказалась партия Владимира Зеленского "Слуга народа", следом "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".
О том, что партия Владимира Зеленского может получить парламентское большинство после внеочередных выборов в Верховную раду, ранее в эксклюзивном интервью Царьграду сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Слуга народа" может получить больше 50 и иметь в парламенте коалиционное большинство. Это вовсе не означает, что она откажется от сотрудничества с другими политическими силами, - подчеркивал экс-глава государства. - На Украине сегодня сложно создать коалицию. Потому у всех партий свои взгляды по коренным вопросам: миру в Донбассе, сотрудничеству (с Россией - ред.), блокаде Крыма и так далее".

Курс на Россию?

По мнению аналитиков, уже понятно, что Зеленский взял курс на проведение реформ и продолжит укрепление связей с Западом. Однако если политика евроинтеграции будет проводиться и дальше, как и при прежних властях, то торопиться вступить в НАТО команда нового президента не станет.
"Мы считаем, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет скорей оборонительной, нежели конфронтационной", - подчеркнули в агентстве.
По мнению экспертов, ситуация в Донбассе и дальше будет представляться "фактором риска".
Оценив ситуацию, когда украинский парламент будет контролироваться одной партией, эксперты агентства отметили, что такое на Украине происходит впервые. Однако именно это должно помочь властям провести необходимые реформы, которые прежним властям осуществить не удалось, пишет РБК.

"Желание есть, возможностей нет"

По мнению Кравчука, Зеленский после выборов в Раду вполне может пойти на сближение с Россией. Он отмечал, что новый президент Украины мог заявлять о своих желаниях, но вот возможностей для их реализации у него не имелось.
"У нас парламентско-президентское государство - без парламента президент вообще ничего не может делать, - пояснял политик. - Если у Зеленского будет парламент и там сложится благоприятная для него ситуация, его риторика и настроение в отношении мира и решения вопросов с соседями поменяются. Сейчас он может заявлять о желаниях, но у него нет возможностей".
Сам Кравчук говорит о том, что хотел бы видеть Украину таким государством, которое бы уважало интересы соседей и России тоже.
"Я хочу, чтобы Украина была государством, которое никому не угрожает, чтобы ее уважали, чтобы и мы тоже уважали интересы России, Польши, Венгрии и всех соседей, - поясняет политик. - Но нам нельзя диктовать. Я всегда выступал за отношения "с Россией", а не "под Россией".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
23 июля 2019, 12:09
"Это атака "электромагнитного характера": Венесуэлу накрыло очередным блэкаутом
23 июля 2019, 15:24
«Добряк» Трамп окончательно решил бежать из Афганистана
24 июля 2019, 07:39
"Он создан для того, чтобы экономически сокрушить США": Трамп обижен на "так называемых" союзников из Евросоюза
24 июля 2019, 01:09
Предложивший сделать прозрачным "ядерный зонтик" России человек Трампа возглавил Пентагон
23 июля 2019, 21:54
Почему Южную Корею снова втягивают в холодную войну с Россией
24 июля 2019, 04:24
Для начала – учения: Депутат оценил варианты военного сотрудничества России и Китая
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить...
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило ...
24 июля 2019, 03:08
"Феномен Шария" раскрыт - колоссальное финансирование
24 июля 2019, 07:39
"Унижение", но не от России: Украина в глазах генсека СЕ скатилась в "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
22 июля 2019, 22:54
«Преступление против человека и его здоровья»: более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
20 июля 2019, 22:24
Первый президент Украины отдал решение по Донбассу в руки Кремля: "Без предварительных условий"
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.