Конфронтация, оборона или мир? Moody's предсказало, как Зе-команда поведет себя в отношении России

Напомним, на Украине подвели итоги прошедших внеочередных выборов в Раду. В лидерах предсказуемо оказалась партия Владимира Зеленского "Слуга народа", следом "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".

О том, что партия Владимира Зеленского может получить парламентское большинство после внеочередных выборов в Верховную раду, ранее в эксклюзивном интервью Царьграду сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Слуга народа" может получить больше 50 и иметь в парламенте коалиционное большинство. Это вовсе не означает, что она откажется от сотрудничества с другими политическими силами, - подчеркивал экс-глава государства. - На Украине сегодня сложно создать коалицию. Потому у всех партий свои взгляды по коренным вопросам: миру в Донбассе, сотрудничеству (с Россией - ред.), блокаде Крыма и так далее".

Курс на Россию?

По мнению аналитиков, уже понятно, что Зеленский взял курс на проведение реформ и продолжит укрепление связей с Западом. Однако если политика евроинтеграции будет проводиться и дальше, как и при прежних властях, то торопиться вступить в НАТО команда нового президента не станет.

"Мы считаем, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет скорей оборонительной, нежели конфронтационной", - подчеркнули в агентстве.

По мнению экспертов, ситуация в Донбассе и дальше будет представляться "фактором риска".

Оценив ситуацию, когда украинский парламент будет контролироваться одной партией, эксперты агентства отметили, что такое на Украине происходит впервые. Однако именно это должно помочь властям провести необходимые реформы, которые прежним властям осуществить не удалось, пишет РБК.

"Желание есть, возможностей нет"

По мнению Кравчука, Зеленский после выборов в Раду вполне может пойти на сближение с Россией. Он отмечал, что новый президент Украины мог заявлять о своих желаниях, но вот возможностей для их реализации у него не имелось.

"У нас парламентско-президентское государство - без парламента президент вообще ничего не может делать, - пояснял политик. - Если у Зеленского будет парламент и там сложится благоприятная для него ситуация, его риторика и настроение в отношении мира и решения вопросов с соседями поменяются. Сейчас он может заявлять о желаниях, но у него нет возможностей".

Сам Кравчук говорит о том, что хотел бы видеть Украину таким государством, которое бы уважало интересы соседей и России тоже.