Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
Главная / В мире

«Конфронтационная стратегия»: зачем Трамп сменил главу избирательного штаба

16 июля 2020, 18:55  •  56 • В мире
Президент США Дональд Трамп сменил руководителя своего избирательного штаба. Теперь возглавлять его будет Билл Степиен, ранее занимавший пост директора по политическим вопросам в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter. По мнению экспертов, данный шаг связан с результатами опросов, которые последние несколько месяцев показывают серьёзное отставание Трампа от своего главного конкурента — демократа Джо Байдена. Аналитики отмечают, что главными причинами падения рейтингов главы государства стали пандемия и связанные с ней экономические проблемы. Однако политологи уверены, что исход предвыборной гонки далеко не предрешён.
 
Дональд Трамп © Yuri Gripas/Reuters
 

Президент США назначил нового руководителя своей предвыборной кампании. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

«Рад сообщить, что Билл Степиен был повышен до руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Брэд Парскейл, который был со мной очень долгое время и руководил нашими потрясающими стратегиями в области цифровых и информационных технологий, останется в этой должности, вместе с тем он станет старшим советником штаба», — написал Трамп.

Он также отметил, что на грядущих президентских выборах ждёт «крупной победы» своей команды.

«Билл и Брэд принимали активное участие в нашей исторической победе в 2016 году, и я с нетерпением жду нашей совместной второй крупной и очень важной победы. Она должна быть намного легче, поскольку наши рейтинги в опросах быстро растут, экономика идёт на поправку, скоро у нас появятся вакцина и лекарства, а американцы хотят, чтобы их улицы и районы были безопасными!» — добавил глава Белого дома.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

Степиен до этого работал заместителем руководителя предвыборной кампании Трампа, а в течение первых двух лет его пребывания на посту президента занимал должность директора по политическим вопросам в его администрации.

За плечами у него также есть успешный опыт руководства избирательными кампаниями. В 2009 году во время выборов губернатора в Нью-Джерси он возглавлял штаб Криса Кристи — известного сторонника Трампа. Тогда Кристи удалось победить — он стал первым республиканцем, выигравшим в этом штате за 12 лет. В 2013 году Степиен вновь вёл кампанию Кристи и добился успеха.

Как отмечают аналитики, Дональд Трамп мог сменить руководителя своего избирательного штаба, так как в последние месяцы, по результатам соцопросов, стал всё больше уступать по популярности своему наиболее вероятному сопернику в борьбе за высший пост — бывшему вице-президенту США демократу Джо Байдену.

«Трампу срочно нужен новый Стив Бэннон, которого он в разгар президентской гонки 2016 года назначил исполнительным директором избирательной кампании. Он много тогда сделал для победы Трампа. Но сейчас в окружении Трампа такой личности нет, и президент это прекрасно понимает», — рассказал профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в интервью RT.

«Основная проблема — экономическая»

Согласно большинству соцопросов, Байден на данный момент уверенно опережает Трампа. Так, проведённое телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal с 9 по 12 июня социологическое исследование свидетельствует, что Байдену отдают предпочтение 51% американцев, а Трампу — лишь 40%. Ещё больший разрыв показывают проведённые в июне опросы Монмутского университета (53% против 41%) и CNN в сотрудничестве с компанией SSRS (55% против 41%).

По мнению аналитиков, одной из главных причин такого положения дел стала тяжёлая ситуация с распространением коронавируса. Напомним, на данный момент США занимают первое место в мире по количеству заболевших и погибших (3,4 млн и 135 тыс. соответственно).

Кроме того, введённые в связи с пандемией ограничительные меры повысили уровень безработицы и серьёзно ударили по экономике страны, во многом сведя на нет достижения администрации Трампа в этой области, напоминают политологи.

Ещё одним фактором, влияющим на низкие рейтинги главы государства, эксперты называют непрекращающиеся беспорядки, связанные с гибелью Джорджа Флойда и активизацией движения Black Lives Matter (BLM). 

При этом, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, именно экономический кризис стал всё же главной причиной снижения популярности президента.

«Основная проблема — экономическая. Пандемия и ограничительные меры привели к фантастическому проседанию экономических показателей. Ожидается серьёзное сокращение ВВП. Ситуация такова, что можно вспомнить о временах Великой депрессии. Именно этим объясняется недовольство, хотя проявляться оно может в разных формах», — сказал эксперт в интервью RT.

Провалом обернулся и съезд сторонников Трампа в городе Талса (штат Оклахома). Тогда в штабе республиканца объявили, что на митинг зарегистрировались более миллиона человек, однако фактически Трампу пришлось выступать перед полупустыми трибунами. Как выяснилось позже, на мероприятие в массовом порядке регистрировались противники американского лидера, которые собирались таким образом сорвать его.

  • Митинг сторонников Трампа в Талсе
  • Reuters
  • © Leah Millis

Как отмечает газета The Hill, ответственность за неудачный митинг, проведению которого Трамп придавал большое значение, в ближнем круге президента возложили на руководившего тогда избирательной кампанией Брэда Парскейла.

Издание также сообщает, что в сложившейся обстановке окружение Трампа советовало ему в предвыборной агитации сосредоточиться на нападках в адрес Байдена и на вопросах восстановления экономики. Однако вместо этого хозяин Белого дома предпочёл сделать упор на критику движения BLM, защиту памятников и флага Конфедерации.

«Трамп избрал конфронтационную стратегию, заявляя, что все эти беспорядки спровоцированы леваками. Он ввязался в эту культурологическую войну, защищая памятники, отстаивая систему ценностей. Может быть, он играет в ситуацию «пан или пропал», рассчитывая на то, что есть молчаливое большинство, которое его поддержит. Однако пока, судя по опросам, общество ставку на конфронтацию не восприняло. В такие моменты президент должен не разделять страну, а объединять и успокаивать, находить общие точки», — считает Васильев.

«Победил бы нокаутом»

При этом эксперты призвали с осторожностью относиться к результатам социологических исследований, которые публикуются сегодня в США, так как в 2016 году они также предсказывали победу противницы Трампа — Хиллари Клинтон.

«Не доверяйте никаким американским опросам. Мы помним, что они говорили в 2016 году. Эти службы находятся в тех же руках, что и большинство американских СМИ. Те люди, которые проводят социологические опросы, в большей степени заинтересованы в формировании общественного мнения, нежели в изучении его. Кроме того, многие респонденты просто не хотят открыто отвечать на вопросы социологов», — отметил Александр Домрин.

  • Джо Байден
  • © Kevin Lamarque/Reuters
Уйти по-американски: как проходит вывод войск США из Афганистана

По словам эксперта, ещё рано говорить о том, как сложится нынешняя президентская кампания. Он полагает, что решающим фактором могут стать дебаты. Помимо их традиционной значимости, они также покажут, в какой физической форме находится Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет.

«Байдену нужно будет выглядеть физически активным на сцене. В США ходят разные слухи о его здоровье, которые подкрепляются его странным поведением. То он заявляет, что от коронавируса умерли 120 млн американцев, то путает жену с сестрой. Когда Байден и Трамп появятся на телеэкране, я допускаю, что на фоне бодрого Трампа станет ясно, насколько Байден не соответствует той должности, на которую претендует», — полагает Домрин.

В свою очередь, Владимир Васильев не исключил, что к концу лета ситуация в экономике может стабилизироваться, и это поможет Трампу.

«Есть такая точка зрения, что к концу лета начнётся так называемый отскок от дна. Согласно этому мнению, американская экономика нащупает низшую точку и дальше будет восстанавливаться. А поскольку вместе с ухудшением экономических показателей вниз пошли и рейтинги Трампа — ведь избиратель его оценивает прежде всего с точки зрения своего кошелька, — то можно ожидать, что и популярность президента выправится вместе с экономикой», — говорит аналитик.

Васильев также не исключил, что в условиях непрекращающихся беспорядков средний класс может поддержать Трампа, который не пытается заигрывать с протестующими и выступает с позиции защитника закона и порядка.

«Бунтуют афроамериканцы и леваки. А что касается американского среднего класса, более состоятельных групп, то они молчаливо поддерживают применение силы, направленной на охрану их собственности и обеспечение правопорядка», — говорит аналитик.

Домрин также полагает, что у кампании Трампа есть потенциал.

«В победу Трампа мало кто верил в 2016 году — ведь у него не было политического опыта. Однако он выиграл, и до 2019 года результаты его работы были в целом положительными. Но пришла пандемия и обнулила все экономические достижения. Если бы не это, то Трамп победил бы нокаутом любого оппонента, тем более Байдена. Но шансы выиграть он всё-таки не утратил», — заключил аналитик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
16 июля 2020, 03:00
Миллионера распилили на части бензопилой: Полиция увидела почерк профессионального киллера
16 июля 2020, 13:00
Сирийский командир одной фразой образумил американский патруль: "Вернутся - отдам приказ уничтожить"
16 июля 2020, 03:00
"Чем меньше блоха": Баранец ответил назвавшему Россию врагом министру эстонской поговоркой
16 июля 2020, 07:00
"Большая ошибка русских и талибов" развяжет руки США - отставной генерал
16 июля 2020, 00:00
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов: Лукашенко всех удивил
16 июля 2020, 03:00
"Натасканный натовский ястреб": Что получают прибалтийские министры за "тявканье" на Россию?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
11 июля 2020, 21:00
Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.