Конфликты и "угроза ядерной войны"? В МИД рассказали о неожиданном эффекте от пандемии

В МИД оценили, как коронавирус сказался на отношениях между странами. Как ни странно, но пандемия не привела к сотрудничеству, а, наоборот, обострила противоречия. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что между крупными государствами идет серьёзная конкуренция за сферы влияния и лидерство.

"К сожалению, коронавирус не только не сгладил этот процесс, а, скорее, его усилил и ускорил. Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами. Не устранена угроза ядерной войны", - цитирует Рябкова ТАСС.

При этом в мире всё большую роль стали играть военные силы. А международные институты, которые контролировали вооружения, теряют контроль и слабеют. Кроме того, перестают действовать глобальные договорённости. Из-за этого мир всё больше нуждается в "политико-дипломатическом ответе" на современные вызовы, подчеркнул дипломат.