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Конфликты и "угроза ядерной войны"? В МИД рассказали о неожиданном эффекте от пандемии
23 апреля 2020, 17:10 • 71 • В мире
В МИД России констатировали неожиданные эффекты от пандемии коронавируса. Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что коронавирус не только не привёл к сплочению стран, но и, наоборот, усугубил борьбу между ними. Всё это чревато конфликтами и военными столкновениями, остаётся "угроза ядерной войны".
В МИД оценили, как коронавирус сказался на отношениях между странами. Как ни странно, но пандемия не привела к сотрудничеству, а, наоборот, обострила противоречия. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что между крупными государствами идет серьёзная конкуренция за сферы влияния и лидерство.
"К сожалению, коронавирус не только не сгладил этот процесс, а, скорее, его усилил и ускорил. Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами. Не устранена угроза ядерной войны", - цитирует Рябкова ТАСС.
При этом в мире всё большую роль стали играть военные силы. А международные институты, которые контролировали вооружения, теряют контроль и слабеют. Кроме того, перестают действовать глобальные договорённости. Из-за этого мир всё больше нуждается в "политико-дипломатическом ответе" на современные вызовы, подчеркнул дипломат.
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