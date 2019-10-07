«Конфликтные линии будут усиливаться»: возможен ли договор о ненападении между Израилем и странами Персидского залива

Израиль хочет заключить с арабскими государствами Персидского залива договор о ненападении. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац. Он отметил, что такой пакт позволит укрепить сотрудничество между странами, чьим общим врагом, по его словам, является Иран. Министр также сообщил, что Тель-Авив уже ведёт обсуждение своей инициативы с партнёрами. Эксперты полагают, что таким образом Израиль намерен обеспечить свою безопасность и одновременно создать инструмент для давления на Тегеран. Аналитики сомневаются, что подобная инициатива поможет установить стабильность и безопасность в регионе.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с предложением подписать договор о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

«При поддержке премьер-министра я выдвинул политическую инициативу, предполагающую подписание соглашения о ненападении со странами Персидского залива, — написал Кац в Twitter. — Этот исторический шаг положит конец конфликту и создаст условия для гражданского сотрудничества в период до подписания мирных соглашений».

По словам главы израильского МИД, во время встреч, проходивших на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, он представил свой план по подписанию соответствующего договора министрам иностранных дел ряда арабских стран и спецпредставителю США на международных переговорах Джейсону Гринблатту.

«Этот пакт позволит укрепить сотрудничество между Израилем и странами Персидского залива, чьим общим врагом выступает Иран. Документ не является мирным договором или соглашением об установлении полноценных дипломатических отношений, однако он позволит государствам Персидского залива снять собственные юридические ограничения на сотрудничество с Израилем и упростить дипломатическое и военное взаимодействие», — приводит слова Каца израильская газета Hamodia.

По словам министра, возможность проведения переговоров по этой теме сейчас прорабатывается группой дипломатов Израиля и государств Персидского залива.

Как отмечает издание, пакт содержит пункт о ненападении, который каждая из сторон обязуется соблюдать. Также в случае атаки на одного из участников соглашения его подписанты обязуются не оказывать содействия напавшей стороне. В документе подчёркивается, что отношения между странами будут строиться на принципах «дружественного взаимодействия», основанных на нормах ООН, а любые споры должны решаться в ходе обсуждений или с помощью арбитражного механизма.

МИД Израиля

© Wikimedia commons / Almog

С помощью этого договора Израиль хочет создать вокруг себя зону безопасности, полагают эксперты. В частности, такой точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Аватков.

«Исторически так сложилась, что Израиль ведёт войны с различными арабскими странами. И Тель-Авив, возможно, хочет создать вокруг себя зону безопасности на фоне конфликта с Палестиной и сирийских событий», — сказал он в интервью RT.

Аналогичного мнения придерживается и профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«Таким предложением, вероятно, Тель-Авив хочет показать своё миролюбие и желание сотрудничать с арабскими странами», — отметил аналитик в беседе с RT.

Против Ирана

При этом эксперты усомнились в том, что эта мера, даже если её удастся реализовать, сможет привести к стабильности в регионе, поскольку Израиль является близким союзником США, а Вашингтон заинтересован в обострении конфликта с Тегераном.

«В данном случае неочевидно, в чьих интересах действует Тель-Авив, который поддерживает тесное сотрудничество как с Москвой, так и с Вашингтоном. США хотят не стабильности в регионе, а эскалации конфликтов. В данный момент сильнейшее противостояние на Ближнем Востоке наблюдается как раз между Израилем и Ираном, и Белый дом будет и дальше поощрять разрастание этого конфликта», — заявил Аватков.

Выдвигая подобную инициативу, считают эксперты, Израиль хочет создать «инструмент для давления на Иран». Помимо этого, данное соглашение может быть попыткой не допустить участия арабских государств в формировании единой системы безопасности с Анкарой, Тегераном и Москвой.

В конце сентября Кац, выступая с трибуны ООН, обрушился с критикой в адрес Тегерана и призвал международное сообщество поддержать политику президента США Дональда Трампа по оказанию максимального давления на исламскую республику.

По его словам, ООН следует объявить Корпус стражей исламской революции (часть вооружённых сил Ирана) террористической организацией, поскольку КСИР якобы продвигает «терроризм на Ближнем Востоке, в Европе, в Латинской Америке и во всём мире». Иран неоднократно утверждал, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.

Вавилов подчеркнул, что Израиль по-прежнему считает Иран «главной экзистенциальной угрозой» своей безопасности. Кроме того, указал эксперт, Тель-Авив в иранском вопросе двигается в фарватере Вашингтона, который заинтересован в обострении конфликта с иранцами.

«Израиль действует в полной согласованности и координации с Соединёнными Штатами», — считает аналитик.

Как отмечает Вавилов, с помощью договора Израиль хочет «объединить и мобилизовать арабские страны против Ирана». При этом он усомнился, что указанные государства пойдут на союз с Тель-Авивом.

«С чистого листа»

Иранский вопрос остаётся крайне сложным, поскольку в него вовлечены много игроков, отметил Аватков.

«С одной стороны — Вашингтон, который на данном этапе полностью отрицает возможность работать с Ираном и разрывает все ранее существовавшие договорённости. С другой — Россия, которая поддерживает выполнение обязательств по ядерной сделке. Третий игрок — Европа, которая колеблется, но в целом пытается найти компромисс, поскольку он ей выгоден», — пояснил эксперт.

По мнению Аваткова, конфронтация вокруг Ирана в ближайшие годы не закончится.

«Конфликтные линии между Ираном и Израилем будут усиливаться, если сами эти государства не проявят доброй воли. Важную роль в этом вопросе могут сыграть посредники. Например, Россия уже очень многое предприняла для того, чтобы развести в разные стороны Тегеран и Тель-Авив», — отметил аналитик.

Вавилов разделяет подобную позицию и считает, что наиболее перспективным в урегулировании конфликта между сторонами является предложение России о создании единого международного органа, в который вошли бы все страны региона.

«Это открыло бы возможности для диалога с Ираном. В этом институте могут также находиться наблюдатели: постоянные члены Совбеза ООН и региональные объединения, включая Евросоюз, который тоже заинтересован в обеспечении безопасности в регионе», — заявил эксперт.

3 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в регионе Персидского залива нужно создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США. Он напомнил, что в июле Москва представила концепцию подобного объединения.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, Соединённые Штаты, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства», — сказал Путин.

Данную инициативу российской стороны Вавилов называет реально осуществимой и продуктивной, в отличие от предложения израильской стороны подписать договор о ненападении с арабскими странами.