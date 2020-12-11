Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Главная / Политика

Конфликт Зеленского с украинским мэром получил продолжение

11 декабря 2020, 21:00  •  107 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Градоначальник публично обратился к президенту
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого глава Незалежной некоторое время назад назвал "бандитом", выступил с публичным обращением. Сегодня градоначальник извинился перед Владимиром Зеленским, с которым ранее у него был конфликт.
В своем видеообращении, опубликованном на странице в "Фейсбук", Бондаренко призвал президента забыть об их противостоянии и отметил, что в ходе конфликта отстаивал не свои интересы, а интересы народа.
"Но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами Украины, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально", - заявил мэр Черкасс.
В итоге Бондаренко призвал политических деятелей Украины забыть о предвыборных разногласиях и объединиться для того, чтобы совместно работать на благо Украины.
Напомним, что скандал между Владимиром Зеленским и градоначальником произошел в конце апреля, когда городской совет Черкасс решил ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Позже мэр подал иск о защите чести и достоинства, но в конечном итоге проиграл.
Ранее Владимира Зеленского обвинили в потере Украиной 10 миллиардов гривен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
11 декабря 2020, 15:30
Корабли НАТО приблизились к "Академику Черскому"
11 декабря 2020, 15:30
Раскрыта секретная информация об инцидентах на границе РФ и Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Проньк...
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем ник...
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сван...
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2020, 13:15
Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
06 декабря 2020, 09:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
06 декабря 2020, 02:35
Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.