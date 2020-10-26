Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Главная / Политика

Конфликт в Карабахе обострил противоречия Пашиняна с противниками в Армении

26 октября 2020, 17:30  •  27 • Политика
Фото: AP/TASS
Отстраненная от дел бывшая политическая элита страны пытается перехватить власть
На фоне боев в Нагорном Карабахе в Армении раздувается внутриполитический конфликт. За власть решили побороться преследуемые нынешним премьером Николом Пашиняном политические лидеры Армении. Они не только усиливают общественные противоречия в стране, но и откровенно саботируют усилия Пашиняна.
В начале октября в Карабах были отправлены около 600 полицейских из Армении. Некоторые СМИ расценили это, как доказательство отсутствия у Еревана дееспособной армии. Однако у полицейских была своя задача: они должны были взять под контроль гнездо так называемого "карабахского клана".
Лидерами этого негласного объединения являются бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Когда к власти в результате "цветной революции" пришел Пашинян, он не только сместил Саргсяна, но и постарался максимально ликвидировать влияние "карабахского клана". Судя по всему, не вышло. На фоне боев с Азербайджаном, где Армения уступает позиции, "карабахцы" вновь активизировались на политической арене.
На днях в Ереване возникло предложение сформировать совет, в который могли бы войти бывшие президенты Армении и лидеры Нагорного Карабаха. Понятно, что это предопределило бы доминирование карабахского клана в вопросах урегулирования и политики Армении в целом.
Еще один сигнал: вышеупомянутых армянских полицейских отправили в Карабах, когда там находился экс-президент Кочарян. Но в первую же ночь по школе в Шуше, где разместили полицейских, был нанесен точный удар. В Ереване сразу заподозрили, что били по наводке кого-то из карабахского клана, получившего доступ к информации в правящих структурах.
В отставку был отправлен директор СНБ Армении Аргишти Кярамян. Это ставленник Пашиняна, назначенный на пост совсем недавно. Глава армянского правительства ранее вытерпел из-за него волну критики – в обществе многие были недовольны кандидатурой этого молодого человека из списка "кадров Сороса". Однако ему стоило должности то, что он не смог раскрыть и предотвратить "карабахский заговор", который опасен не только для Пашиняна и его команды, но и для Армении в целом.
Кстати, Кочарян вернулся из Карабаха сразу после обстрела Шуши и вскоре сообщил, что потратил собственные средства на закупку и поставку в Армению крупной партии оружия. Заявлялось, что оно поступит в Карабах. Однако оно может быть использовано и для переворота в самой Армении.
Если верить этим подозрениям, получается, что противники Пашиняна подставили своих же соотечественников под удар в Шуше, а сейчас продолжают раздувать конфликт, чтобы максимально ослабить позиции действующего армянского премьера и перехватить власть.
В недавней истории Армении уже были случаи кровавой политической борьбы, в результате чего победу одерживали члены "карабахского клана". Так, в октябре 1999 г. в парламенте республики были убиты спикер Карен Демирчян и премьер Вазген Саркисян, которые считались политическими противниками президента Роберта Кочаряна. А президентству Сержа Саргсяна предшествовала кровавая расправа в Ереване над демонстрантами, несогласными с его победой на выборах.
Оба бывших армянских лидера пострадали от нынешней власти и могут попытаться взять реванш. В этом случае Карабах, его мирные жители и задействованные в конфликте военнослужащие могут оказаться разменной монетой, а вооруженный конфликт – удобным случаем для реализации политических амбиций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
26 октября 2020, 00:05
Союз Киева и Анкары перевернули с ног на голову: Крым перейдёт под суверенитет Турции
26 октября 2020, 10:10
Дайте ещё недельку: План свержения Лукашенко сорвался
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура&...
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обв...
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский актер
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
23 октября 2020, 20:45
"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей
24 октября 2020, 14:10
Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
24 октября 2020, 17:50
"Я тоже сюда, а потом туда": Учебник русского заставил иностранцев плакать
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.