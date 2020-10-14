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Конфликт в Карабахе лишил ФРГ возможности ввести санкции против РФ - политолог

14 октября 2020, 13:00  •  53 • Политика
Фото: AP/TASS
Охваченный проблемами Запад не может надавить на Москву, считает эксперт
Россия решила проблему с прекращением огня на территории Нагорного Карабаха, продемонстрировав, что от таких проблем реально избавиться с помощью переговоров. Соответствующее заявление сделал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого РФ является весьма серьезной силой не только среди постсоветских республик, но и по всей Евразии.
Отдельные элиты Запада, считает специалист, не оставят попыток ослабить Россию, но дело в том, что у Европы и Штатов сейчас хватает своих серьезных проблем, включая выход Британии из Евросоюза, раскол между Вашингтоном и Брюсселем, а также последствия коронавирусной пандемии.
Более того, продолжил Рар, Европа почувствовала страх после турецкого вмешательства в карабахский конфликт и претензий Анкары на роль ведущей державы в регионе. По этой причине она стала поддерживать миротворческие инициативы Москвы в Карабахе.
Также эксперт отметил, что за последнее пятилетие Запад испытал "несколько шоков", включая президентство Трампа, который требует от европейских стран послушания, выход Великобритании из Евросоюза, от членства в котором отказалась даже Турция, и действующие с 2014 года антироссийские санкции, не давшие ощутимого результата.
Некоторые структуры ЕС, добавил Рар, пытаются рассмотреть ситуацию в Белоруссии и Карабахе для возможности очередного оказания санкционного давления на РФ, но вряд ли они достигнут ощутимого результата – в Берлине понимают, что с Россией необходимо сотрудничать во многих направлениях, включая Карабах, несмотря на антироссийскую позицию многих немецких СМИ, сообщает "Украина.ру".
Ранее президент Сирии Башар Асад обвинил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в карабахском конфликте. Он заявил, что Дамаск может подтвердить переброску Анкарой сирийских боевиков в зону военных действий.

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