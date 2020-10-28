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Конфликт в Карабахе близок к завершению? Эксперт заявил об истощении сторон
28 октября 2020, 10:45 • 154 • Политика
Карабах и Азербайджан не имеют ресурсов для длительного противостояния. "У Азербайджана нет сил и ресурсов вести борьбу в горной местности, а у армян - для контрнаступлений", - считает военный аналитик Леонид Нерсисян.
Конфликт в Нагорном Карабахе не продлится долго, так как ни у одной из сторон нет ресурсов для длительного противостояния. Такое мнение высказал военный аналитик Леонид Нерсисян, комментируя очередной виток конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Эксперт отметил, что и азербайджанцы, и армяне готовы биться за Карабах до последнего. Однако одного желания мало, нужны ещё и средства, в частности обученные люди, оружие и военная техника.
Военный аналитик добавил, что делать выводы о том, что Армения без внешней помощи обречена, - несколько преждевременно. Он уверен, что из-за особенностей горной местности конфликт в скором времени стихнет.
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