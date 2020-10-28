Конфликт в Карабахе близок к завершению? Эксперт заявил об истощении сторон

Конфликт в Нагорном Карабахе не продлится долго, так как ни у одной из сторон нет ресурсов для длительного противостояния. Такое мнение высказал военный аналитик Леонид Нерсисян, комментируя очередной виток конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Эксперт отметил, что и азербайджанцы, и армяне готовы биться за Карабах до последнего. Однако одного желания мало, нужны ещё и средства, в частности обученные люди, оружие и военная техника.

"У Азербайджана нет сил и ресурсов вести борьбу в горной местности, а у армян - для контрнаступлений", - цитируют Nation News слова Леонида Нерсисяна.

Военный аналитик добавил, что делать выводы о том, что Армения без внешней помощи обречена, - несколько преждевременно. Он уверен, что из-за особенностей горной местности конфликт в скором времени стихнет.