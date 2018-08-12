Слова спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о якобы намеренном затягивании Россией конфликта в Донбассе показывают его ангажированность в вопросе сотрудничества Белого дома с Кремлем, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Складывается впечатление, что Волкер чуть ли не представитель правительства Украины, поскольку его заявления в контексте всего того, что делает украинское руководство в Донбассе... На протяжении того времени, что он является спецпредставителем, его обращения адресованы только к России.

Ни разу я не слышал, чтобы он требовал соблюдения минских договоренностей со стороны Украины», — отметил парламентарий.

Сенатор добавил, что конфликт в Донбассе затягивает «тот, кто его начал», передает RT.

«То, что на Украине конфликт продолжается, в том числе в Донбассе — в этом заинтересованы прежде всего США. Как мне кажется, они очень удовлетворены тем, что украинская сторона борется с Россией. Фактически они руками украинцев борются с Российской Федерацией… Мир на Украине не наступит до тех пор, пока в ее дела будут самым непосредственным образом вмешиваться США и такие спецпредставители, как Волкер», — подчеркнул Цеков.

Искомое заявление по Донбассу Волкер сделал в своем твиттере в воскресенье 12 августа. Он разместил видео Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором якобы показаны российские войска, незаконно въезжающие на территорию Украины.

«Вот кадры из СММ ОБСЕ, на которых виден конвой российских грузовиков, незаконно въезжающих и выезжающих с Украины. В качестве напоминания: Россия заблокировала эффективную миссию по наблюдению за границами, и ее силы регулярно препятствуют тому, чтобы сотрудники ОБСЕ посетили границу», — написал американский дипломат.

Далее он обвинил Москву в поддержке войны в Донбассе.

«Россия намеренно продлевает конфликт и поддерживает борьбу на востоке Украины, несмотря на международные усилия по обеспечению мира на Украине», — написал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Тремя днями ранее депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский указал:

Украина должна помнить, что США не окажут Киеву помощь в критический момент, как это было в случае с Грузией 10 лет назад.

Парламентарий напомнил, что грузино-осетинский конфликт продолжался с разной интенсивностью около 20 лет, а операция по принуждению грузинской стороны к миру длилась пять дней, в то время как конфликт в Донбассе продолжается уже пять лет, передает ФАН.

Бердичевский подчеркнул, что до нападения Грузии на Цхинвали в 2008 году Тбилиси нарушал все договоренности, устраивая вооруженные провокации. Однако конечной точкой в этих событиях стала масштабная агрессия грузинской стороны в отношении Южной Осетии в августе 2008 года.

«Украина ведет себя точно так же, как Грузия, надеясь на поддержку США в критический момент. Поддержки не было тогда, не будет и сейчас. Пусть помнят Цхинвал», — отметил Бердичевский.

В прошлом месяце бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что в 2014 году на территорию Украины вторглась Красная армия, которая помешала Киеву «забрать Донбасс обратно», передает НСН.

«В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — сказал дипломат.

В июле нынешнего года сообщалось, что

Министерство обороны США предоставит Киеву $200 млн в фонды сотрудничества в области безопасности для дополнительного обучения, закупки оборудования и других мероприятий по наращиванию обороноспособности сил Украины.

«Выделение средств подтверждает давние отношения между Соединенными Штатами и Украиной в оборонной сфере. Всего США в сфере безопасности оказали Украине помощь более чем на $1 млрд начиная с 2014 года», — говорилось в сообщении Пентагона.

Украина получит оборудование для поддержки текущих программ обучения и оперативных потребностей, включая усиления командно-контрольных систем, ситуационных систем информирования, повышения военной мобильности, системы ночного видения и средства военной медицинской помощи.