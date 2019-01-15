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Конфликт с Россией является центральной частью государственной идеологии Украины - эксперт
15 января 2019, 03:09 • 40 • Политика
Политолог Александр Асафов уверен, что конфликт с Россией, с помощью которого Киев обосновывает все экономические проблемы в стране, является неотъемлемой частью государственного строительства на Украине.
Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление бывшего разведчика ВСУ генерал-лейтенанта Василия Богдана о том, что даже после президентских выборов на Украине вероятность военного конфликта между Киевом и Москвой равна нулю. В беседе с информагентством Nation News Асафов пояснил, что война Украины с Россией, даже та, которая существует только в кабинетах киевского руководства и в которой не участвует Москва, является неотъемлемой частью государственного строительства Киева.
"Без конфликта с Россией в той или иной стадии не существует Украинского государства", - отметил эксперт, согласившись с украинским генералом в том, что война маловероятна, потому что Россия нападать не планирует.
Собеседник Nation News пояснил, что война, о которой говорит киевская власть, необходима ей для обоснования экономических проблем в стране. "Это центральная часть в идеологии Украины, и они не могут сказать, что она не состоится", - резюмировал политолог.
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