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Конфликт с РФ грозит Украине развалом машиностроения в стране

28 июня 2020, 14:00  •  141 • Политика
Фото: pixabay.com
До военных действий предприятие сбывало большую часть продукции нам
Николаевский турбинный завод переживает тяжелые времена из-за боевых действий на востоке Украины. Об этом заявил депутат областного совета Николаева Максим Невенчанный в беседе с изданием "Украина.ру".
По словам парламентария, до конфликта на Донбассе основным закупщиком турбин была Россия, которая теперь производит аналогичную продукцию в Рыбинске. Невенчанный отметил, что когда-то Украина входила в пятерку стран по производству турбинного завода вместе с Великобританией, Францией, РФ и Штатами, а сейчас предприятие обречено на провал.
Депутат рассказал, что это не единственный случай: в городе "похоронили" Черноморский судостроительный завод, имевший огромный потенциал. Регион теперь живет за счет торговли и экспорта сельхозпродукции из-за развала судостроения.
Стоит отметить, что турбинный завод в Николаеве является не единственным примером шаткого положения промышленности на Украине. Так, завод по производству космической техники "Южмаш" открыто заявил, что закупает российский алюминий, необходимый для сборки топливных баков американских ракет.

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