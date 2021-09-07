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Конфликт продолжается: Еврокомиссия потребовала санкций против Польши
07 сентября 2021, 15:45 • 67 • Политика
Исполнительный орган готов устроить разбирательство
Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза с просьбой о введении санкционных мер против Польши. Соответствующее заявление сделал комиссар ведомства по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
В ЕК указали, что речь идет о финансовых ограничениях, которые, полагают в Брюсселе, позволят добиться от Варшавы приведения польского законодательства в соответствие с европейскими законами. Как отмечает источник, ряд положений законодательства восточноевропоейского государства, в частности, постановление о функционировании Дисциплинарной палаты Верховного суда страны, "затрагивает судебную независимость".
Комиссия попросила суд обложить Польшу ежедневным штрафом до полного исполнения требований Брюсселя. Сумма будет определена в ходе разбирательства.
Напомним, двумя месяцами ранее Европейский суд потребовал немедленного прекращения дисциплинарной палаты ВС Польши – в Еврокомиссии заявили, что деятельность указанного органа, наделенного полномочиями в принятии решений по профдеятельности судей, угрожает независимости и беспристрастности судебной системы. Евросоюз уверен, что подобное положение нарушает сами нормы Договора о ЕС.
Однако Конституционный суд Польши счел решение европейской инстанции необязательным для исполнения, хотя Варшава и согласилась приостановить деятельность дисциплинарной палаты. В ЕК, тем не менее, уверены, что польская сторона не полностью выполнила решение суда, и в настоящее время продолжает политику, угрожающую независимости судебной власти.
В августе глава Минюста Польши пригрозил Брюсселю выходом страны из состава Евросоюза, обвинив коллег ЕС в шантаже и попытке подорвать польский суверенитет.
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