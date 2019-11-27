Конфликт отцов и детей, или Приход поколения миллениума • 83 • Аналитика

А еще миллениалов называют «поколением онлайн»…



Наша песенка — пароль:

Если весело живется —



Каждый сам себе король.

«Каждый сам себе король» (муз. Антонио Спадавеккиа, сл. Александра Хазина, песенка из кинофильма «Каин XVIII»)



Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи.

Аристотель, древнегреческий философ, ученик Платона, 384—322 до н. э. Над полями пронесетсяНаша песенка — пароль:Если весело живется —Каждый сам себе король.«Каждый сам себе король» (муз. Антонио Спадавеккиа, сл. Александра Хазина, песенка из кинофильма «Каин XVIII»)Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи.Аристотель, древнегреческий философ, ученик Платона, 384—322 до н. э.



Проблемы поколений. Что до людей «поколения Y», то в основном это люди с высшим образованием (понятно, что далеко не все, но все-таки), однако в «белые воротнички» они стремятся далеко не всегда. Их можно встретить и на производстве, и в шахте, и на госслужбе. В отличие от «поколения Х», они легко осваивают те профессии, что находятся в области коммуникаций, а то и вовсе идут в совсем уже новые сферы, туда где конкуренции пока еще нет.



Новые люди, новые горизонты, новый взгляд на собственность

Новые стандарты образования и ЕГЭ позволили молодежи из села более уверенно идти в вузы, хотя приток в них и вызвал очередную «мелкобуржуазную волну» в сознании студентов и уже в который раз понизил общий культурный уровень современных горожан. Правда, сельская молодежь сегодня, попав в города, очень быстро учится, и сны про деревню и гусей, что ходят парами, мучат ее не так чтоб очень уж сильно, в отличие от предшествовавших поколений.



«Поколение миллениума» сейчас приходит на смену нашим поколениям. Какое оно, чем живет, какими особенностями поведения обладает? Об этом сейчас много говорят и пишут, и вот каково мнение о том специалистов…



Например, долгое время мерилом успеха люди считали наличие собственности. Есть собственность — ты молодец. Достаточно посмотреть британский сериал «Чисто английские убийства», чтобы еще раз увидеть, что стремление владеть собственностью бывает настолько сильным, что толкает людей на убийство. И это казалось незыблемым. Но пришло время и приоритеты поменялись! Появилось поколение, которое частную собственность уже не ценит.



Поколение арендаторов

Статистика говорит, например, что в тех же Соединенных Штатах молодые люди до 35 лет превратились в «поколение арендаторов». Люди этого возраста не стремятся купить недвижимость, машины, хотя покупают дорогие гаджеты. Но зачем все это покупать, если можно арендовать? Можно такое отношение свалить на экономическую нестабильность. Да, можно. Но исследования показывают: молодежь XXI века просто имеет другие жизненные ценности. Теперь жизненный успех измеряется не количеством квартир или автомобилей, а собственными впечатлениями и тем опытом, который они получили, например, путешествуя. Поэтому им требуется свобода — гибкий график работы, мобильность, информационная и финансовая независимость. Личные примеры всегда… «не работают», поскольку против них «закон больших чисел». Но знаю несколько девушек-рекламисток, которые оставили престижные компании в Москве и вернулись назад домой, в Пензу. Мотивировка? Здесь больше свободы. «А заработав большие деньги, мы с мужем уезжаем на полгода в Европу». И зачем нам Москва? Там шумно. Здесь тихо. А потом опять проект, большие деньги и опять на полгода в Европу. Поэтому какая собственность, зачем?



Интересно, что отказываться от владения собственностью начало входить в моду и у нас в России. В докладе «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов» спецы из Центробанка отметили, что россияне — представители «поколения Y», будут использовать деньги ради получения «качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».



Люди синглизма

Еще одной особенностью «поколения арендаторов» стал так называемый «синглизм» или «одиночество». Причем не просто одиночество, а управляемое одиночество, когда оно по сути своей носит ограниченный характер. В самом деле, как может быть одиноким человек, который «зависает» в Твиттере, на Ютубе и собирает лайки за свои посты и «фотки»? И в то же время да, может, ведь он зачастую даже из дома не выходит.





Функции жены — домашней хозяйки сейчас с успехом выполняют микроволновки, стиральные машины и кухонные комбайны, супружеские обязанности заменяет секс через Интернет и случайные связи, вот и выходит, что мужчине жена и не нужна. Женщины синглистами становятся пока еще реже, но самостоятельная и независимая женщина в Европе, да и у нас, теперь уже не редкость, а норма. Такие появились даже в мусульманских странах. А хочется внимания и ласки — к твоим услугам агентство эскортных услуг: «Нужен молодой человек… знающий… умеющий… готовый к услугам, рост, вес, комплекция… зарплата». Соответственно по такому же принципу можно выбрать себе и подругу, поехать отдохнуть… ну, скажем, в Египет или на остров Пхукет. Считается, что в Швеции в 2020 году половина домохозяйств будут состоять всего из одного человека.



Мирской целибат

Интересно, что «поколение миллениума» равнодушно не только к собственности, но и к браку тоже. И не только к браку, но и физиологическим отношениям между мужчиной и женщиной вообще! В Японии уже сегодня 25-27% молодых людей могут вступать в интимные отношения, но просто не хотят!



Несколькими университетами США был проведен опрос 27 тысяч молодых представителей «поколения Y». И вот он-то и показал, что 15% опрошенных в возрасте 20-24 лет, вступив в совершеннолетие, не имели таких отношений. В том же самом признавались лишь 6% их сверстников, что были рождены в 1960-е годы. То есть в период 14-17 лет они это попробовали, ну и… решили, что есть и более интересные для них вещи, чем секс!



Обращение молодых людей к «мирскому целибату», по мнению исследователей, явилось следствием многих факторов современной жизни. Прежде всего секс стал настолько доступен, что потерял всякую сладость запретного плода. Затем, миллениалам известно, какую он таит в себе угрозу для жизни. Опросы показывают, что третьей по значимости для них является опасность заболеть неизлечимой болезнью. Ведь ВИЧ он совсем рядом. Третья причина — тотальная неуверенность в себе. На глянцевых обложках картинка одна — в зеркале совсем другая. Добавьте к этому слабое здоровье и просто лень. Вот и выходит, что виртуальный секс и доступнее, и безопаснее, и из дома выходить не надо. А японские мужчины и вовсе заменили любые отношения с живыми женщинами на постоянный роман с виртуальной девушкой-программой, что живет у него в компьютере и… куклой, что сидит у него в кресле. Пока еще куклы-роботы для сексуальных утех довольно дороги. Но время идет и… как знать может быть ситуация, описанная в фантастическом рассказе «Онирофильм» итальянского фантаста Лино Альдани (1966 год), станет 100-процентной реальностью прямо на наших глазах.



Сухой закон

Отличаются миллениалы от «обычных людей» еще и тем, что у них меньше потребность изменять свое сознание при помощи алкоголя. В 2017 году исследование в Великобритании показало, что четверо из десяти опрошенных молодых людей сегодня пьют намного меньше, чем еще три года назад, семеро стали предпочитать смузи, и только лишь каждый десятый заявил о привлекательности алкоголя. И такая тенденция характерна не только для Англии. Она прослеживается в среде молодых шведов, финнов, американцев, австралийцев, то есть везде, где во все время спиртного употреблялось много.



Естественно, что мировой тренд «не пить алкоголь» коснулся и России. По данным проведенных у нас соцопросов, в стране сейчас выпивается спиртных напитков намного меньше, чем еще пять лет назад. Причем, те кто «бухал» из представителей старших поколений, «бухают» по-прежнему. Сокращение потребления происходит за счет людей 1980–2000 годов рождения. Вот в этой среде прогресс налицо: по сравнению с предшествующим поколением его потребление упало сразу на 25%. Все чаще и чаще юноши и девушки сегодня идут не «куда-то в кусты», где можно выпить на свободе, а в спортзалы, бассейны, участвуют в различных мероприятиях. Святая простота либералов



Племя четырёх «нет» и двух «да»

Получается, что миллениалы в своей массе отказались (или отказываются) от таких фундаментальных «вещей», как собственность, брак, секс и алкоголь. То есть всего того, на чем держалась тысячелетняя история рода человеческого и это происходит прямо у нас на глазах в течение жизни всего одного поколения. Такие понятия, как дауншифтинг (термин, обозначающий философию «жизни ради себя») и движение чайлдфри («свободные от детей») не такие ужи новые. Хиппи тоже не хотели «преуспевать в жизни». О чайлдфри и вовсе начали говорить 50 лет назад. Но… одно дело говорить о начале явления, и другое об этом явлении, как о свершившемся факте. Причем количество бездетных пар растет именно за счет миллениалов, так же, как и больше всего дауншифтеров среди них же.



То есть что же у нас получается? Получаются люди действительно по-настоящему свободные, свободные от предрассудков и стереотипов, которыми нас в изобилии одарило наше прошлое. И они меньше нас страдают! Ибо еще Будда сказал: «Хочешь избавиться от страданий, избавься от привязанностей!» И вот вопрос, а какие идеологические основы нового мира они заложат, когда все наши поколения исчезнут с лица Земли? Так сказать, опочили они во Господь и… все. Наверняка они будут читать совсем другие книги, смотреть другое кино, интересоваться другими вещами. Они создадут мир, весьма сильно отличающийся от нашего. И вот за эти разрушительные тенденции мы — старшее поколение, молодежь и не любим. Однако, это еще цветочки. Ягодки пока лишь еще поспевают!



Ягодки — «поколение Z»

Время рождения 2000–2016 гг. Аспекты влияния: колоссальное развитие Интернета, новейшие смартфоны, самое широкое распространение продуктов питания массового потребления. Дети, принадлежащие к этому поколению, совершенно иные, нежели даже их родители «игреки». Они быстрее взрослеют (еще 15 лет назад дети играли в куклы и машинки до 10 лет, а сейчас в среднем уже до 3) и легко ориентируются в сети Интернет с пятилетнего возраста. Они опытные потребители, и знают, чего хотят и как все это можно получить уже в семь лет. Они ценят время и стараются расходовать его с максимальной эффективностью. Из них вырастают квалифицированные специалисты в области IT-технологий, компьютерной графики и т. п. Если предыдущие поколения воспитывались на книгах, то «зеты» максимум, что могут — так это прочитать короткую статью, или мини-новости в блогах. Они любят формат коротких твитов и ценят свой статус в социальных сетях. Все это приводит к тому, что мыслят они фрагментарно и поверхностно. «Поколение Z» недаром называет поколением «домоседов», так как оно более замкнуто, и среди них немало интровертов. Семейные ценности рушатся, так как многие его дети росли в неполных семьях. Кроме того, они отказываются от привычного получения образования. Они не видят в нем смысла, объясняя это тем, что знания, получаемые ими в учебных учреждениях, практической ценности не имеют. Но «глупыми» назвать их тоже нельзя. Многие из них занимаются самообразованием, не выходя из дома, изучают таким образом иностранные языки, и полностью погружаются в интересующиеся их темы при помощи информации в Интернете. Отмечено, что многие дети, учась еще в школе, начинают зарабатывать больше своих родителей посредством удаленного заработка. Кстати, свободный график и непривязанность к месту работы — едва ли не главное устремление детей «поколения Z». Им весьма важна личная свобода и свое свободное время.



P. S. Смотрю на свою внучку, а она как раз принадлежит к этому поколению, и… все оно так и есть. Она самостоятельно надумала изучать японский язык, и массу информации черпает из Интернета. Школа к 9-му классу опротивела ей до ужаса и теперь она учится в колледже, который мы очень долго вместе с ней выбирали. Свобода и общение — вот ее главный девиз и… все ее «подружанки» думают примерно так же. Пошел тогда в школу в 9-й класс выяснить отношение «зетов» к «Коле из Уренгоя» и девочке Грете. Многие повторили слова комментаторов ВО. Зато многие высказались так: «Не важно, что они говорили. Это не имеет значения! Важно, что они высказали свое мнение, смогли это сделать и были услышаны». Удивительно, не так ли? Нам важен результат или видимость результата. Им важен процесс, включенность человека в информационный обмен, поскольку только он в итоге и приносит конкретный результат. То есть мы за «прямой путь», они — за гибкий и извилистый, направленный на то, чтобы каждый человек принял свое решение, всесторонне его обдумав. Мало информации для раздумий? «Посмотри в Сети!» Вот так они сегодня говорят. И пока еще в Сети опять же доминируем мы с вами, старперы минувших эпох. Но скоро Интернет будет принадлежать миллениалам. А вслед за ними туда придут и зеты… Что до людей «поколения Y», то в основном это люди с высшим образованием (понятно, что далеко не все, но все-таки), однако в «белые воротнички» они стремятся далеко не всегда. Их можно встретить и на производстве, и в шахте, и на госслужбе. В отличие от «поколения Х», они легко осваивают те профессии, что находятся в области коммуникаций, а то и вовсе идут в совсем уже новые сферы, туда где конкуренции пока еще нет.Новые стандарты образования и ЕГЭ позволили молодежи из села более уверенно идти в вузы, хотя приток в них и вызвал очередную «мелкобуржуазную волну» в сознании студентов и уже в который раз понизил общий культурный уровень современных горожан. Правда, сельская молодежь сегодня, попав в города, очень быстро учится, и сны про деревню и гусей, что ходят парами, мучат ее не так чтоб очень уж сильно, в отличие от предшествовавших поколений.«Поколение миллениума» сейчас приходит на смену нашим поколениям. Какое оно, чем живет, какими особенностями поведения обладает? Об этом сейчас много говорят и пишут, и вот каково мнение о том специалистов…Например, долгое время мерилом успеха люди считали наличие собственности. Есть собственность — ты молодец. Достаточно посмотреть британский сериал «Чисто английские убийства», чтобы еще раз увидеть, что стремление владеть собственностью бывает настолько сильным, что толкает людей на убийство. И это казалось незыблемым. Но пришло время и приоритеты поменялись! Появилось поколение, которое частную собственность уже не ценит.Статистика говорит, например, что в тех же Соединенных Штатах молодые люди до 35 лет превратились в «поколение арендаторов». Люди этого возраста не стремятся купить недвижимость, машины, хотя покупают дорогие гаджеты. Но зачем все это покупать, если можно арендовать? Можно такое отношение свалить на экономическую нестабильность. Да, можно. Но исследования показывают: молодежь XXI века просто имеет другие жизненные ценности. Теперь жизненный успех измеряется не количеством квартир или автомобилей, а собственными впечатлениями и тем опытом, который они получили, например, путешествуя. Поэтому им требуется свобода — гибкий график работы, мобильность, информационная и финансовая независимость. Личные примеры всегда… «не работают», поскольку против них «закон больших чисел». Но знаю несколько девушек-рекламисток, которые оставили престижные компании в Москве и вернулись назад домой, в Пензу. Мотивировка? Здесь больше свободы. «А заработав большие деньги, мы с мужем уезжаем на полгода в Европу». И зачем нам Москва? Там шумно. Здесь тихо. А потом опять проект, большие деньги и опять на полгода в Европу. Поэтому какая собственность, зачем?Интересно, что отказываться от владения собственностью начало входить в моду и у нас в России. В докладе «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов» спецы из Центробанка отметили, что россияне — представители «поколения Y», будут использовать деньги ради получения «качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».Еще одной особенностью «поколения арендаторов» стал так называемый «синглизм» или «одиночество». Причем не просто одиночество, а управляемое одиночество, когда оно по сути своей носит ограниченный характер. В самом деле, как может быть одиноким человек, который «зависает» в Твиттере, на Ютубе и собирает лайки за свои посты и «фотки»? И в то же время да, может, ведь он зачастую даже из дома не выходит.Функции жены — домашней хозяйки сейчас с успехом выполняют микроволновки, стиральные машины и кухонные комбайны, супружеские обязанности заменяет секс через Интернет и случайные связи, вот и выходит, что мужчине жена и не нужна. Женщины синглистами становятся пока еще реже, но самостоятельная и независимая женщина в Европе, да и у нас, теперь уже не редкость, а норма. Такие появились даже в мусульманских странах. А хочется внимания и ласки — к твоим услугам агентство эскортных услуг: «Нужен молодой человек… знающий… умеющий… готовый к услугам, рост, вес, комплекция… зарплата». Соответственно по такому же принципу можно выбрать себе и подругу, поехать отдохнуть… ну, скажем, в Египет или на остров Пхукет. Считается, что в Швеции в 2020 году половина домохозяйств будут состоять всего из одного человека.Интересно, что «поколение миллениума» равнодушно не только к собственности, но и к браку тоже. И не только к браку, но и физиологическим отношениям между мужчиной и женщиной вообще! В Японии уже сегодня 25-27% молодых людей могут вступать в интимные отношения, но просто не хотят!Несколькими университетами США был проведен опрос 27 тысяч молодых представителей «поколения Y». И вот он-то и показал, что 15% опрошенных в возрасте 20-24 лет, вступив в совершеннолетие, не имели таких отношений. В том же самом признавались лишь 6% их сверстников, что были рождены в 1960-е годы. То есть в период 14-17 лет они это попробовали, ну и… решили, что есть и более интересные для них вещи, чем секс!Обращение молодых людей к «мирскому целибату», по мнению исследователей, явилось следствием многих факторов современной жизни. Прежде всего секс стал настолько доступен, что потерял всякую сладость запретного плода. Затем, миллениалам известно, какую он таит в себе угрозу для жизни. Опросы показывают, что третьей по значимости для них является опасность заболеть неизлечимой болезнью. Ведь ВИЧ он совсем рядом. Третья причина — тотальная неуверенность в себе. На глянцевых обложках картинка одна — в зеркале совсем другая. Добавьте к этому слабое здоровье и просто лень. Вот и выходит, что виртуальный секс и доступнее, и безопаснее, и из дома выходить не надо. А японские мужчины и вовсе заменили любые отношения с живыми женщинами на постоянный роман с виртуальной девушкой-программой, что живет у него в компьютере и… куклой, что сидит у него в кресле. Пока еще куклы-роботы для сексуальных утех довольно дороги. Но время идет и… как знать может быть ситуация, описанная в фантастическом рассказе «Онирофильм» итальянского фантаста Лино Альдани (1966 год), станет 100-процентной реальностью прямо на наших глазах.Отличаются миллениалы от «обычных людей» еще и тем, что у них меньше потребность изменять свое сознание при помощи алкоголя. В 2017 году исследование в Великобритании показало, что четверо из десяти опрошенных молодых людей сегодня пьют намного меньше, чем еще три года назад, семеро стали предпочитать смузи, и только лишь каждый десятый заявил о привлекательности алкоголя. И такая тенденция характерна не только для Англии. Она прослеживается в среде молодых шведов, финнов, американцев, австралийцев, то есть везде, где во все время спиртного употреблялось много.Естественно, что мировой тренд «не пить алкоголь» коснулся и России. По данным проведенных у нас соцопросов, в стране сейчас выпивается спиртных напитков намного меньше, чем еще пять лет назад. Причем, те кто «бухал» из представителей старших поколений, «бухают» по-прежнему. Сокращение потребления происходит за счет людей 1980–2000 годов рождения. Вот в этой среде прогресс налицо: по сравнению с предшествующим поколением его потребление упало сразу на 25%. Все чаще и чаще юноши и девушки сегодня идут не «куда-то в кусты», где можно выпить на свободе, а в спортзалы, бассейны, участвуют в различных мероприятиях.Получается, что миллениалы в своей массе отказались (или отказываются) от таких фундаментальных «вещей», как собственность, брак, секс и алкоголь. То есть всего того, на чем держалась тысячелетняя история рода человеческого и это происходит прямо у нас на глазах в течение жизни всего одного поколения. Такие понятия, как дауншифтинг (термин, обозначающий философию «жизни ради себя») и движение чайлдфри («свободные от детей») не такие ужи новые. Хиппи тоже не хотели «преуспевать в жизни». О чайлдфри и вовсе начали говорить 50 лет назад. Но… одно дело говорить о начале явления, и другое об этом явлении, как о свершившемся факте. Причем количество бездетных пар растет именно за счет миллениалов, так же, как и больше всего дауншифтеров среди них же.То есть что же у нас получается? Получаются люди действительно по-настоящему свободные, свободные от предрассудков и стереотипов, которыми нас в изобилии одарило наше прошлое. И они меньше нас страдают! Ибо еще Будда сказал: «Хочешь избавиться от страданий, избавься от привязанностей!» И вот вопрос, а какие идеологические основы нового мира они заложат, когда все наши поколения исчезнут с лица Земли? Так сказать, опочили они во Господь и… все. Наверняка они будут читать совсем другие книги, смотреть другое кино, интересоваться другими вещами. Они создадут мир, весьма сильно отличающийся от нашего. И вот за эти разрушительные тенденции мы — старшее поколение, молодежь и не любим. Однако, это еще цветочки. Ягодки пока лишь еще поспевают!Время рождения 2000–2016 гг. Аспекты влияния: колоссальное развитие Интернета, новейшие смартфоны, самое широкое распространение продуктов питания массового потребления. Дети, принадлежащие к этому поколению, совершенно иные, нежели даже их родители «игреки». Они быстрее взрослеют (еще 15 лет назад дети играли в куклы и машинки до 10 лет, а сейчас в среднем уже до 3) и легко ориентируются в сети Интернет с пятилетнего возраста. Они опытные потребители, и знают, чего хотят и как все это можно получить уже в семь лет. Они ценят время и стараются расходовать его с максимальной эффективностью. Из них вырастают квалифицированные специалисты в области IT-технологий, компьютерной графики и т. п. Если предыдущие поколения воспитывались на книгах, то «зеты» максимум, что могут — так это прочитать короткую статью, или мини-новости в блогах. Они любят формат коротких твитов и ценят свой статус в социальных сетях. Все это приводит к тому, что мыслят они фрагментарно и поверхностно. «Поколение Z» недаром называет поколением «домоседов», так как оно более замкнуто, и среди них немало интровертов. Семейные ценности рушатся, так как многие его дети росли в неполных семьях. Кроме того, они отказываются от привычного получения образования. Они не видят в нем смысла, объясняя это тем, что знания, получаемые ими в учебных учреждениях, практической ценности не имеют. Но «глупыми» назвать их тоже нельзя. Многие из них занимаются самообразованием, не выходя из дома, изучают таким образом иностранные языки, и полностью погружаются в интересующиеся их темы при помощи информации в Интернете. Отмечено, что многие дети, учась еще в школе, начинают зарабатывать больше своих родителей посредством удаленного заработка. Кстати, свободный график и непривязанность к месту работы — едва ли не главное устремление детей «поколения Z». Им весьма важна личная свобода и свое свободное время.P. S. Смотрю на свою внучку, а она как раз принадлежит к этому поколению, и… все оно так и есть. Она самостоятельно надумала изучать японский язык, и массу информации черпает из Интернета. Школа к 9-му классу опротивела ей до ужаса и теперь она учится в колледже, который мы очень долго вместе с ней выбирали. Свобода и общение — вот ее главный девиз и… все ее «подружанки» думают примерно так же. Пошел тогда в школу в 9-й класс выяснить отношение «зетов» к «Коле из Уренгоя» и девочке Грете. Многие повторили слова комментаторов ВО. Зато многие высказались так: «Не важно, что они говорили. Это не имеет значения! Важно, что они высказали свое мнение, смогли это сделать и были услышаны». Удивительно, не так ли? Нам важен результат или видимость результата. Им важен процесс, включенность человека в информационный обмен, поскольку только он в итоге и приносит конкретный результат. То есть мы за «прямой путь», они — за гибкий и извилистый, направленный на то, чтобы каждый человек принял свое решение, всесторонне его обдумав. Мало информации для раздумий? «Посмотри в Сети!» Вот так они сегодня говорят. И пока еще в Сети опять же доминируем мы с вами, старперы минувших эпох. Но скоро Интернет будет принадлежать миллениалам. А вслед за ними туда придут и зеты… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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