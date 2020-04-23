|
Конфликт неизбежен? Трамп отдал приказ правительству США подготовить меры против Ирана
23 апреля 2020, 13:10 • 28 • Политика
Глава Госдепа Помпео заявил, что Трамп поручил всему правительству США принять меры по защите от Ирана. "Я уверен, что министерство обороны сделает это", - отметил госсекретарь.
Президент США Дональд Трамп поручил всему американскому правительству, а не только Пентагону предпринять меры "по обеспечению безопасности граждан от возможных разрушительных действий со стороны Ирана". Об этом на брифинге сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Новая эскалация конфликта между США и Ираном
Период затишья в отношениях США и Ирана, вызванный эпидемией коронавируса, на этой неделе вновь сменился резким обострением. На этот раз причиной стал инцидент в Персидском заливе. Иранские военные катера почти вплотную подошли к американской военно-морской базе, вызвав резкое недовольство США. Трамп в Twitter пригрозил Ирану, что отдал военным приказ стрелять на поражение в случае повторения провокации.
Спутник раздора
Однако инцидент в Персидском заливе - не единственный повод США для беспокойства. В среду, 22 апреля, Иран запустил в космос свой первый военный спутник под названием Noor. По информации агентства "Мехр", космический аппарат был успешно выведен на заданную орбиту ракетой-носителем "Касед" (Qased).
В Пентагоне поспешили заявить, что это якобы ещё один пример враждебных действий со стороны Ирана. Также в военном ведомстве США утверждают, что иранский спутник угрожает "региону и всему миру". При этом американские военные до сих пор не могут подтвердить, был запуск Ираном военного спутника успешным или нет.
Также он вслед за президентом США выступил с угрозами в адрес Ирана. Хайтен предупредил Иран, что, направляя оружие на американские силы в море, нужно ожидать жёсткого ответа.
Напомним, что США первыми нанесли подлый удар по Ирану, убив при помощи беспилотника известного иранского военачальника, когда тот находился с дипломатической миссией в Ираке. После этого Иран несколько раз атаковал американские военные базы в этой стране.
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 апреля 2020, 00:10
|
16 апреля 2020, 23:10
|
21 апреля 2020, 09:10
|
20 апреля 2020, 03:10
|
22 апреля 2020, 07:10
|
22 апреля 2020, 07:10
|
19 апреля 2020, 02:10