«Конфликт на почве ревности»: что известно о жестоком убийстве девушки и её маленького брата на Кубани

В Краснодарском крае СК расследует жестокое двойное убийство. По версии следствия, 32-летний житель Армавира сначала расправился со своей 26-летней девушкой, записав видео с объяснением причин преступления, а затем поехал в соседний посёлок и убил её девятилетнего брата. Правоохранители нашли автомобиль подозреваемого, ему самому удалось скрыться.

Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Армавира Акшина Гусейнова. Он подозревается в убийстве своей 26-летней девушки Виктории Макаровой и её девятилетнего брата Димы. Как отметили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, преступление, квалифицированное по ч.2 ст. 105 УК РФ, было совершено с особой жестокостью.

По словам знакомых Акшина и Виктории, молодые люди жили в съёмной квартире в одном из домов на улице Розы Люксембург в Армавире.

По версии следствия, днём 10 декабря между ними произошёл конфликт на почве ревности. «Во время ссоры злоумышленник нанёс оппонентке множество ударов в область головы, убив её, после чего переместил тело погибшей в ванну», — отмечается в сообщении регионального СК.

Затем Гусейнов записал почти десятиминутное видео, в котором объяснил мотивы своего поступка. Периодически в кадр попадает тело Виктории. Подозреваемый издевательски сопровождает кадры криком: «Селфи!»

Акшин утверждает, что конфликт начался, когда они «мирно лежали в постели» и обсуждали совместное будущее. По его словам, Виктория 3 декабря призналась ему, что изменяла с другим почти четыре месяца, так как «считала себя свободной девушкой». При этом, как заявил Гусейнов, он убил её «в порыве злости», «не из-за измены, а потому что понимал, что обратного пути нет», опасаясь, что после первого удара Вика всё расскажет своей матери. Подозреваемый добавил, что намерен сломать младшему брату своей девушки «все пальцы» и задушить его.

Сделанные фото и видео Гусейнов отправил администраторам новостного Telegram-канала, а сам на чёрном Chevrolet Lacetti отправился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района. Там он с особой жестокостью убил девятилетнего брата Виктории.

Как рассказывал сам мужчина на втором видео, он «давно думал об убийстве, но хотел убить не её (Викторию. — RT), а её брата. Он меня очень сильно злит».

После этого подозреваемый приехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил свой автомобиль недалеко от моря и скрылся. Следователи осмотрели машину. Самого Гусейнова пока не нашли.

По словам и. о. руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова, следствие рассматривает две версии случившегося. Согласно одной из них, предполагаемый убийца мог покончить с собой. По второй версии, это была инсценировка, а сам убийца может скрываться, поэтому другая группа следователей и оперативников направлена на поиски мужчины.

«Была в шоке»

О Виктории известно, что она работала в местном магазине обуви и аксессуаров. Мама Вики и Димы работает завучем в казачьей школе Армавира, рассказала RT бабушка погибших Галина Митреенко.

В то же время глава Новоалексеевского сельского поселения Виталий Покусайлов сообщал ТАСС, что мать убитых работает оператором на автозаправочной станции. На момент совершения убийства она была на работе, ребёнок находился в доме один. Семья не состоит на учёте как неблагополучная, женщина воспитывала детей сама, их отец с ними не проживает.

Акшин владел пейнтбольным клубом, а также, по данным местных СМИ, занимался строительством и производством товаров для праздников, карнавалов и «прочих изделий для увеселения». Ранее к ответственности за совершение каких-либо правонарушений не привлекался.

Пейнтбольный клуб находится на территории базы отдыха «Уруп». Администратор сообщила RT, что видела мужчину пару раз за полтора года: «Мы с ним на нашей базе отдыха никогда не пересекались, ведь въезды на его пейнтбольное поле и к нам совершенно разные. Да, он у нас арендовал территорию, но она просто соседствует с базой. Приезжал сюда редко, а когда пришел коронавирус, игры прекратились. Летом, может, пару раз играли. Когда узнала о случившемся, была просто в шоке».

Родные и близкие погибшей не могут оправиться от шока. «Викочка, милая, она такая худенькая была», — плача, рассказывает её бабушка.

«Вика была очень хорошей девочкой, приятная в общении. Мы раньше были коллегами, потом она ушла в другое место», — сообщила RT знакомая погибшей Ангелина Семененко.

В поступок Гусейнова не могут поверить и его знакомые. «Он был адекватным человеком. И мои друзья с ним работали, так как у него была база страйкбольная. Нареканий от них не слышал», — говорит Лев Сидоркович, знакомый Акшина.

Смерть в прямом эфире

Напомним, вечером 1 декабря в Подмосковье умерла 27-летняя Валентина Григорьева во время стрима, который вёл 30-летний блогер Стас Решетников. Ранее он рассказал зрителям, что ударил девушку, а затем выгнал в белье на мороз, «чтобы она не воняла», и не пускал домой, несмотря на её просьбы. При этом блогер не прерывал эфир, пока переносил тело замёрзшей Григорьевой в дом и ждал скорую, а периодически включал грустную музыку и пил из горла бутылки.

Прямой эфир Решетникова длился больше двух часов, блогер выключил его, лишь когда на место прибыла полиция. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»).

Заведующий отделением клинической психологии Научного центра психологического здоровья РАМН Сергей Ениколопов считает, что убийство в прямом эфире или на видео — это реакция на запросы современного общества, которое такие вещи приветствует: «Так можно получить свой кусочек славы. Тут получается «самодонос», когда преступник фиксирует свое преступление и помогает следователю. Но желание славы перевешивает».

По словам Ениколопова, раньше школьники избивали одноклассников и снимали это на видео, а убийство на видео — логичное продолжение одного ряда. «Человеку важно, что это соберет много просмотров, лайков. У стримеров это ещё и монетизация. Мы наблюдаем такую тенденцию, что совершать преступления на видео или в прямом эфире становится модно. Всё, что раньше считалось запретным и плохим, сейчас становится безоценочным», — отмечает эксперт в разговоре с RT.

Очень важно осуждать не только тех, кто проявляет насилие и записывает это на видео, но и тех людей, кто потом смотрит эти ролики, считает Сергей Ениколопов: «Нужно также, чтобы все платформы автоматически блокировали такой контент. Если автор такого видео будет заблокирован сразу после того, как выложил видео, то и снимать это он не станет», — резюмировал он.