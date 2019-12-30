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Конфликт между Украиной и Донбассом: Обмен пленными раскрыл неудобную правду для Киева - политолог

30 декабря 2019, 13:09  •  377 • Политика
Украинский политолог, директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасёв прокомментировал обмен пленными, который провели Киев и Донбасс в формате "всех установленных на всех установленных".
Украинская власть старается выполнять Минские соглашения, делая это не ради пиара или политических очков, считает эксперт. При этом Киев не пытается имитировать выполнение Минских соглашений, даже не особо рассчитывает на пиар, полагает Карасёв.
Такой вывод эксперт сделал на основании того, что обмен прошёл строго по протоколу, без "пиарных загибов и перегибов", передаёт телеканал "360".
Однако многие раскритиковали Владимира Зеленского за то, что Киев привёз для обмена пятерых спецназовцев "Беркута", проходящих по делу о Евромайдане, отметил политолог.
Кроме того, обмен многие оценили негативно из-за того, что он идёт по линии Киев - Донбасс, что подчёркивает, что это внутренний конфликт Украины, отметил Карасёв.

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