Конфликт между Турцией и Греций по поводу суверенитета над островами в Эгейском море может вспыхнуть в любой момент

Перспектива соглашения о морских границах двух государств-членов НАТО не просматривается

В Эгейском море произошёл инцидент, свидетельствующий о том, что тлеющий пограничный конфликт между Грецией и Турцией уладить не удаётся. 20 декабря два турецких боевых дрона F-16 на высоте 7,5 км пролетели над греческими островами Кастелоризо и Ро, а также над островами архипелага Оиноусес. Эти территории расположены близ побережья Турции, Кастелоризо – всего в 3 километрах.

Турецкие дроны пролетели над Кастелоризо на высоте 1,2 км в момент, когда на военном вертолёте «Чинук» остров покидал Панагиотис Кометос, министр обороны Греции. Накануне, выступая перед греческими военными на острове, министр заявил: «Те, кто не уважает наш суверенитет и нашу территориальную целостность, будут разбиты».

А недавно начальник Генерального штаба ВС Греции адмирал Эвангелос Апостолакис сделал аналогичное резкое заявление. По словам адмирала, Греция, опираясь на поддержку США и Евросоюза, не допустит турецких провокаций.

Греческая сторона рассматривает как провокацию телевизионное интервью бывшего генерального секретаря Министерства обороны Турции, назвавшего турецкими 17 островов, принадлежащих Греции. Речь идёт, в частности, об островах Хиос, Лесбос и Самос. Действующий начальник Генерального штаба турецких вооружённых сил генерал Хулуси Акар заявил, что нет ни одного шанса, чтобы Турция «отказалась от прав своего народа».