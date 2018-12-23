Конфликт между Турцией и Греций по поводу суверенитета над островами в Эгейском море может вспыхнуть в любой момент

Перспектива соглашения о морских границах двух государств-членов НАТО не просматривается
В Эгейском море произошёл инцидент, свидетельствующий о том, что тлеющий пограничный конфликт между Грецией и Турцией уладить не удаётся. 20 декабря два турецких боевых дрона F-16 на высоте 7,5 км пролетели над греческими островами Кастелоризо и Ро, а также над островами архипелага Оиноусес. Эти территории расположены близ побережья Турции, Кастелоризо – всего в 3 километрах.
Турецкие дроны пролетели над Кастелоризо на высоте 1,2 км в момент, когда на военном вертолёте «Чинук» остров покидал Панагиотис Кометос, министр обороны Греции. Накануне, выступая перед греческими военными на острове, министр заявил: «Те, кто не уважает наш суверенитет и нашу территориальную целостность, будут разбиты».
А недавно начальник Генерального штаба ВС Греции адмирал Эвангелос Апостолакис сделал аналогичное резкое заявление. По словам адмирала, Греция, опираясь на поддержку США и Евросоюза, не допустит турецких провокаций.
Греческая сторона рассматривает как провокацию телевизионное интервью бывшего генерального секретаря Министерства обороны Турции, назвавшего турецкими 17 островов, принадлежащих Греции. Речь идёт, в частности, об островах Хиос, Лесбос и Самос. Действующий начальник Генерального штаба турецких вооружённых сил генерал Хулуси Акар заявил, что нет ни одного шанса, чтобы Турция «отказалась от прав своего народа».
Турция никогда не снимала своих претензий на острова, которые вошли в состав Греции в 1912 г. После окончания Первой мировой войны происходило перемещение населения, турки уехали, вместо них на острове Кастелоризо поселились греческие беженцы из Ионии. В феврале 2018 г. в этом же морском районе произошло столкновение греческих и турецких катеров береговой охраны; конфликт был тогда улажен вмешательством премьер-министров двух стран. «Эгейский спор» о принадлежности островов приводил к военным столкновениям и в 1987-м, и в 1996 г. Перспектива заключения соглашения о морских границах не просматривается.