Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Главная / Политика

Конфликт между США и Германией приведет к остановке "Северного потока-2" - депутат Рады

13 августа 2021, 09:40  •  121 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Действия американцев назвали "чистым пиратством"
Несмотря на то, что российский газопровод практически достроен, "единственный реальный" способ остановить его еще остался. Об этом заявил депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин в эфире украинского телеканала NewsOne.
Он полагает, что на запуск проекта может оказать серьезное влияние "колоссальный" конфликт между США и Германией. В этой ситуации Вашингтон начнет вводить против немецких компаний новые санкции экстерриториального характера, передает телеканал "360". Американские интересы при этом затронуты не будут – таким методом они смогут наиболее эффекивно наказать Берлин за несовпадающие взгляды. 
Однако такие действия обязательно бы сказались на международных отношениях в долгосрочной перспективе, и могли бы затронуть еще и Францию с Италией, приводит его суждения "Свободная пресса". Депутат отметил, что поведение США является "чистым пиратством", поскольку они вмешиваются в дела, которые никак не касаются их напрямую.
"Северный поток-2" до сих пор является камнем преткновения для демократов и республиканцев. Американский сенатор Тед Круз от республиканской партии пытается всеми силами заставить конгрессменов принять новые жесткие ограничения в отношении российского проекта, несмотря на то, что в действующей администрации президента США от подобных мер отказались ради сохранения хороших отношений с Германией. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





121
Источник
Похожие новости
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
13 августа 2021, 02:20
Литва и арестанты: В России не скрыли удивления из-за молчания Европарламента и Госдепа
13 августа 2021, 07:50
Депутат бундестага не оставил противникам "Северного потока - 2" ни шанса остановить проект
13 августа 2021, 07:50
Игра военных вскрыла уязвимость НАТО: России хватит одного удара
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 5...
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановит...
13 августа 2021, 06:00
ОП купил «Свободу» и Тягнибока, чтобы праворадикалы озвучили ультиматум Байдену
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 23:20
Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
07 августа 2021, 08:50
Бывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.