Конфликт интересов и новая роль Грефа. Зачем Минфин выкупает Сбербанк - мнение экспертов

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Предстоящую сделку для Царьграда прокомментировали эксперт РИСИ Михаил Беляев и генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев.

По мнению Михаил Беляева, решение о выводе главного финансового регулятора страны из Сбербанка выглядит вполне логичным. Потому что в данном случае получается конфликт интересов, то есть регулятор владеет тем, что он регулирует. Но при этом важно, чтобы государство не теряло свою долю и интересы частных инвесторов не превалировали над интересами страны.

Поэтому основной портфель остаётся в руках государственного учреждения, а именно Минфина, что снимет конфликт интересов и обеспечит действия Сбербанка в интересах государства и в интересах государственных программ, - сказал Михаил Беляев в интервью Царьграду.

В свою очередь Павел Самиев считает, что сделка является очень неоднозначной. Потому что тут, с одной стороны, кажется, что никакой особой разницы нет, какая из госструктур владеет долей Сбербанка. Но с другой стороны, доля в руках Центробанка и доля в руках Минфина - это совершенно разные ситуации.

Если мы посмотрим на цели продажи доли в Сбербанке, конечно же, наверное, глобальная цель в том, чтобы уменьшить долю госбанков, в какой-то перспективе, - высказал своё мнение Павел Самиев в интервью Царьграду.

При этом оба эксперта сходятся во мнении, что глава Сбербанка Герман Греф, скорее всего, сохранит свой пост и его роль, как руководителя банка, вряд ли принципиально изменится. Конечно, новый акционер может поставить какие-то новые задачи. Но это уже сложно предположить, отмечают специалисты.