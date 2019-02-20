Конфликт Индии и Пакистана: Ждать ли в Сибири азиатских беженцев

Исламабад пригрозил Нью-Дели возмездием, если последний решится на военные действия на территории Пакистана. Премьер-министр Пакистана Имран Хан требует от Индии доказательств того, что пакистанские власти замешаны в организации теракта на индийской территории

Автор:

Гасанов Камран

После теракта, совершённого боевиками «Джаиш-е-Мухаммад» в индийской провинции Джамму и Кашмире, напряжённость между Пакистаном и Индией продолжает нарастать. Нью-Дели по-прежнему добивается от Исламабада решительных действий против террористической организации, по вине которой на минувших выходных погибли 45 следовавших в колонне индийских военнослужащих.

Пакистан в свою очередь готов к диалогу и совместному расследованию инцидента, однако индийская сторона считает, что противники «вводят всех в заблуждение». Исламабаду прекрасно известно, где скрываются террористы, и ему следует просто выдать их индийцам. В этой «дилемме заключённых», когда ни одна сторона не верит ни единому слову другой, очень высока вероятность крупного военного конфликта.

Пакистан готов к возмездию

Сегодня, выступая по телевидению, Имран Хан предупредил премьер-министра Индии Нарендру Моди. Он призвал Моди «перестать обвинять Пакистан без единого доказательства» в поддержке террористов и поделиться данными о причастности пакистанцев. И если Индия начнёт боевые действия на пакистанской территории, Исламабад нанесёт ответные удары.

Если вы начнёте какую-либо атаку по Пакистану, Пакистан не будет думать о возмездии, Пакистан будет отвечать,

– сказал Хан, добавив, что только диалог решит проблему Кашмира.

Имран Хан. Фото: www.globallookpress.com

Нерешённость вопроса о населённом мусульманами Кашмире поддерживает высокий уровень опасности начала четвёртой индо-пакистанской войны. Первые шаги на этом пути уже сделаны. Индия подняла до 200% пошлины на индийские товары и лишила Пакистан статуса наибольшего благоприятствования, что равноценно разрыву экономических отношений. Моди дал военным полную свободу действий на пакистанской территории, где укрывается «Джаиш-е-Мухаммад». Обе страны отозвали своих дипломатов – де-факто это разрыв дипломатических отношений.

Имран Хан был бы и рад выдать боевиков, но территории, где они укрываются, не контролируются центральным правительством. На пакистанском участке Кашмира реальная власть принадлежит племенам, а не Исламабаду. При этом остаётся фактом и то, что большие усилия по предотвращению ударов террористов по историческому врагу Пакистана, который, по его мнению, аннексировал Джамму и Кашмир, Имран Хан едва ли приложит. Такие нападения происходят периодически. Последний раз индийские солдаты оказались жертвами террора в 2016 году – тогда погибли 19 военнослужащих.

Риск военного конфликта Индии и Пакистана состоит, прежде всего, в его масштабности. Индия с 1,3 млрд населения – вторая крупнейшая по численности страна в мире. Пакистан в этом смысле более мелкий игрок, но со своими 197 млн превосходит, например, Россию. Это демографическое неравенство, а следовательно, превосходство Индии в личном составе уравновешивается наличием у Пакистана ядерного оружия. При военных действиях жертвы будут исчисляться миллионами. Ещё несколько миллионов окажутся беженцами. Куда побегут все эти люди? На север. Но не в перенаселённый Китай, а в пустые районы Сибири и Дальнего Востока. Потоки беженцев из Южной Азии идеально подходят планам тех, кто хотел бы вызвать в России экономический коллапс. Зачем выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)? Это затратный метод. Проще «загрузить» Россию мигрантами, в толпе которых могут спрятаться и террористы.

Фото: www.globallookpress.com

Южная Азия опаснее Ближнего Востока

Говоря о конфликтогенном потенциале в мире и о некой третьей мировой войне, эксперты часто показывают пальцем на Ближний Восток. Однако известные американские геополитики, такие как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, всегда отмечали, что угрозы от Южной и Восточной Азии для мирового порядка в разы выше, чем от «Мировых Балкан». В отличие от Ближнего Востока, в Азии речь идёт о странах с меганаселением, многочисленными армиями и, самое главное, ядерным оружием.

Кроме индо-пакистанской границы, всё ещё сохраняется опасность военных столкновений между азиатскими тяжеловесами – Индией и Китаем. В конце июня 2017 года страны чуть не развязали войну из-за спорных территорий в Гималаях. КНР всё ещё претендует на регион Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, где в 1962 году китайцы разгромили индийскую армию. Тогда же китайцы захватили Аксай-Чин на северо-западе Индии.

Любопытно, что в тот же год, когда Индия и Китай последний раз стояли на грани войны, они вступили в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), на которую Москва возлагает большие надежды по обеспечению безопасности на всём евразийском пространстве. Если её составные элементы – Пакистан, Индия и Китай – будут и дальше выяснять отношения, это может закончиться развалом ШОС.

Фото: SNEHIT / Shutterstock.com

Последние теракты в Иране и Индии, организованные с территории Пакистана, создают новые геополитические реалии в Евразии. Две страны становятся естественными союзниками в борьбе с Пакистаном. КСИР (Корпус стражей исламской революции) уже пригрозил Исламабаду «высокой ценой» за смерть 27 военнослужащих, погибших от рук террористов «Джейш аль-Адль», базирующейся на ирано-пакистанской границе. Давление Нью-Дели и Тегерана вынудит Исламабад ещё активнее сотрудничать с Пекином и суннитскими странами, ненавидящими Иран. В частности, с Саудовской Аравией, чей кронпринц находился в Исламабаде в день теракта в Иране, и с ОАЭ – обе страны обвиняются ИРИ в причастности к убийству ее военных.

Преимущество России, которого нет у США

Как себя поведут в этой ситуации США и Россия? Для Вашингтона Иран и Пакистан – противники, и поэтому сопротивляться тому, чтобы один их враг был ослаблен руками другого, Белый дом явно не будет. В индо-пакистанском конфликте симпатии явно на стороне Индии, которая пришла на выручку США в Афганистане и участвует в проекте газопровода ТАПИ из Туркменистана в Индию. В случае активизации поддержки Китаем Пакистана – США будут вынуждены укреплять Индию – поставлять ей новые партии вооружений, попутно выдавливая оттуда активизировавшийся российский ВПК.

Что касается России, то ей удаётся поддерживать партнёрство со всеми этими странами, так же как это происходит на Ближнем Востоке. Иран – союзник в Сирии, Индия – традиционный союзник и клиент «Рособоронэкспорта» и «Роснефти», Китай – главный торговый партнёр, а с Пакистаном с недавних пор мы пытаемся участвовать в решении афганского кризиса, наладив диалог с «Талибаном». Это преимущество, которого нет у США, позволяет Москве стать арбитром в разрешении конфликтов в одном из самых взрывоопасных регионов мира. Такой опыт у Москвы имеется. Не стоит забывать, что вторая индо-пакистанская война была закончена в 1966 году при посредничестве СССР.