Конфликт десятилетия: как Запад пытается делегитимизировать грядущие президентские выборы в Сирии

Главы МИД США, Великобритании, Франции, Германии и Италии распространили заявление, в котором призвали не признавать грядущие выборы президента в Сирии. Документ был опубликован Госдепом США и приурочен к десятой годовщине начала вооружённого конфликта в Сирии, ответственность за который главы внешнеполитических ведомств целиком возложил на правительство Башара Асада. Эксперты отмечают, что западные страны не могут смириться с легитимностью главы САР и после провала попытки военного переворота продолжают вмешиваться в суверенные дела этой страны.

Главы МИД США и стран Западной Европы распространили заявление, приуроченное к десятой годовщине начала вооружённого конфликта в Сирии. В нём западные дипломаты возлагают ответственность за ситуацию в стране на Башара Асада и его сторонников, а также выступают против президентских выборов, которые предлагается провести в Сирии в этом году.

В документе отмечается, что конфликт якобы начался после того, как «сирийский народ вышел на улицы с мирным призывом к реформам».

Заявление было распространено от имени госсекретаря США Энтони Блинкена, главы МИД Великобритании Доминика Рааба, министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, а также руководителей внешнеполитических ведомств Германии Хайко Мааса и Италии Луиджи Ди Майо.

«Президентские выборы в Сирии, которые предлагается провести в этом году, не будут ни свободными, ни справедливыми. Они не приведут к какой-либо нормализации международных отношений с сирийским режимом. Любой политический процесс требует участия всех сирийцев, включая диаспору и перемещённых лиц, чтобы голос каждого был услышан», — говорится в заявлении, текст которого был опубликован на сайте Госдепа США.

Главы МИД также подчеркнули, что их страны «обязуются активизировать усилия по поиску мирного решения, которое защитит права и будущее процветание всех сирийцев на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН».

Эта резолюция в качестве основополагающего принципа устанавливает, что будущее Сирии определит сам сирийский народ. Кроме того, в ней признаётся роль Международной группы поддержки Сирии в качестве центральной платформы для содействия ООН по достижению прочного политического урегулирования в Сирии.

В заявлении министров иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии и Италии также отмечается, что они «не потерпят несоблюдения Сирией Конвенции о запрещении химического оружия и полностью поддерживают работу ОЗХО в этом отношении».

Также в документе говорится, что эти страны будут «призывать к общенациональному прекращению огня, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся по всем возможным маршрутам», а также «к освобождению произвольно задержанных лиц и проведению свободных и справедливых выборов под эгидой ООН с участием всех сирийцев, в том числе представителей диаспоры».

Десятилетняя война

В Сирии уже десять лет продолжается вооружённый конфликт между правительственными силами и целым рядом вооружённых группировок и террористических организаций, которые странами Запада расцениваются как сирийская оппозиция.

В 2011 году, на фоне событий «арабской весны» на Ближнем Востоке, антиправительственные выступления при информационной поддержке западных СМИ начались и в Сирии. Они быстро переросли в вооружённые столкновения с силовиками, а оппозиционеры сформировали вооружённые отряды.

В САР активизировались радикальные группировки исламистов, например «Джабхат ан-Нусра»*, на тот момент считавшаяся сирийским филиалом «Аль-Каиды»**.

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В 2014 году на территориях Сирии и Ирака закрепилась террористическая организация «Исламское государство»*** (первоначальное название — «Исламское государство Ирака и Леванта»). Террористам удалось захватить крупный иракский город Мосул, а также часть территорий САР. По данным российского Минобороны, в 2015 году группировка ИГ контролировала около 70% территории Сирии. Кроме того, террористы захватили значительную часть Ирака.

Эта группировка привлекла внимание максимальной нетерпимостью ко всем, кто не разделял её религиозных взглядов, в особенности к христианам и мусульманам-шиитам. Террористы устраивали жестокие показательные казни, видеозаписи которых распространялись в интернете.

В 2015 году правительство Сирии обратилось за помощью к России. Совет Федерации РФ единогласно одобрил запрос президента Владимира Путина на использование вооружённых сил страны за пределами её территории, что позволило в тот же день начать военную операцию в Сирии по просьбе законных властей страны.

Самолёты ВКС РФ в сентябре 2015 года начали наносить удары по позициям ИГ в Сирии. В провинции Латакия на аэродроме Хмеймим была организована база российской авиационной группировки.

В операции также участвовали корабли ВМФ России, наносившие по позициям боевиков удары крылатыми ракетами «Калибр» из акваторий Средиземного и Каспийского морей.

Последствия вооружённого конфликта в Сирии

Reuters

© SANA

Участие российских сил позволило переломить ситуацию — в 2017 году от террористов удалось освободить почти всю территорию Сирии. Однако боевики сохраняли присутствие в четырёх регионах, самым крупным из которых стала провинция Идлиб на границе с Турцией.

В то же время Россия, Иран и Турция создали так называемый астанинский формат переговоров по ситуации в Сирии. В рамках этого формата был подписан меморандум о создании в стране зон деэскалации конфликта под контролем гарантов перемирия в лице Москвы, Тегерана и Анкары.

Вскоре после этого в 2018 году Россия и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону. В конце 2019 года в провинции снова активизировались боевики. Правительственные силы начали наступление на их позиции. Это создало напряжённую ситуацию в отношениях с Турцией, однако в 2020 году стороны заключили соглашение о прекращении огня.

Нелегитимное вмешательство

Заявление глав МИД США, Великобритании, Германии, Франции и Италии можно расценить как попытку вмешательства во внутренние дела Сирии, считает эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов.

«Выборы и невмешательство в них внешних сил — право каждого государства, на котором основывается его суверенитет. Сирия — полноправный член ООН, общепризнанное суверенное государство, поэтому, когда правительство в стране захочет, тогда и проведёт президентские выборы», — подчеркнул Вавилов в беседе с RT.

Последствия вооружённого конфликта в Сирии

© REUTERS/Omar Sanadiki

По словам эксперта, можно ожидать, что призывы к международному сообществу не признавать итоги выборов повиснут в воздухе.

«Сейчас Запад делает подобные заявления, потому что понимает, что, кроме Асада, нет кандидата на пост президента, который мог бы возглавить работу по восстановлению Сирии, разваленной стараниями западных и региональных сил», — отметил политолог.

Франция, Германия, Италия и Великобритания, подписывая подобные заявления, демонстрируют евроатлантическую солидарность и поддержку курса США, добавил Александр Вавилов.

«Страны Запада пытаются укрепить свои позиции в стратегически важной части региона, где располагаются значительные запасы нефти. Они готовы навязывать свою волю, чтобы затем создать вассальное государство, а потом разделить его на части. На самом деле Запад не интересуется ни благосостоянием сирийского народа, ни судьбой Сирии, а пытается добиться смены власти», — рассказал эксперт.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в комментарии RT отметил, что главы МИД западных стран в своём заявлении не предлагают никакой альтернативы проведению президентских выборов.

«Учитывая, что в Сирии нет лидера оппозиции, как это было в Венесуэле, которого западная коалиция могла бы продвигать, страны Запада пытаются вмешиваться во внутренние дела данной суверенной страны», — пояснил политолог.

Домрин напомнил, что США и их союзники из ряда европейских стран уже пытались убрать Асада военным путём, но у них ничего не получилось и он был переизбран.

«Понимая, что эта ситуация может повториться, они пытаются сделать так, чтобы выборы в этом году не проходили. Но Асад — самый популярный из возможных кандидатов на пост президента. Поэтому можно ожидать, что абсолютно легитимное и демократичное голосующее большинство сирийского народа проголосует за него», — отметил эксперт.

«Страны Запада хотели бы, чтобы Асад проводил зависимый от них курс. Однако на протяжении последних десяти лет он, напротив, демонстрирует самостоятельность в принятии решений, в том числе когда пригласил Россию для защиты независимости своей страны», — заключил эксперт.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.