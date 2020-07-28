«Конфликт будет затяжным»: как закрытие консульств в Хьюстоне и Чэнду отразится на отношениях США и Китая

Американское генконсульство в городе Чэнду прекратило свою работу по требованию властей КНР. Этот шаг Пекина стал ответом на решение Вашингтона прервать деятельность китайского консульства в Хьюстоне. Дипломатический скандал разгорелся на фоне призыва госсекретаря США Майка Помпео создать международную антикитайскую коалицию. Как заявил ранее глава МИД КНР Ван И, власти Соединённых Штатов строят свою политику на ошибочных суждениях и руководствуются ложными страхами. Эксперты согласны с такой оценкой, однако считают, что заблуждения Вашингтона не помешают американской стороне развязать длительный конфликт с Пекином.

Генконсульство США, действовавшее в городе Чэнду, официально прекратило свою работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

«В 10 часов утра 27 июля 2020 года в соответствии с требованием китайской стороны консульство США в городе Чэнду было закрыто. После этого представители китайских властей вошли в здание через главный ход и взяли здание под свой контроль», — говорится в заявлении.

Американская дипмиссия в Чэнду была открыта в 1985 году, в сферу её деятельности входили юго-западные районы Китая, включая провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

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О том, что Пекин отзывает своё согласие на работу американского консульства, китайский МИД проинформировал американскую сторону 24 июля. Причиной стало требование Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Этот шаг американских властей МИД КНР назвал «односторонней провокацией».

«Данный шаг США явился серьёзным нарушением международного права, основных норм международных отношений и условий заключённой между Китаем и США Консульской конвенции, в также нанёс существенный ущерб китайско-американским отношениям», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

«Мы вновь призываем США немедленно пересмотреть своё ошибочное решение и сформировать необходимые условия для возвращения двусторонних отношений в нормальное русло», — призвал МИД КНР.

Комментируя 27 июля состояние китайско-американских отношений, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сложившаяся ситуация «нежелательна» для Пекина, но ответственность за возникшую напряжённость лежит полностью на американской стороне.

Прокомментировали ситуацию и в Госдепе США, заявив, что «разочарованы» решением Коммунистической партии Китая и будут стремиться продолжать работу в этом «важном регионе» через другие дипломатические каналы. Это сообщение Госдепа процитировало 27 июля агентство Reuters.

«Полный пересмотр отношений»

Ранее федеральные агенты США и представители местных правоохранительных органов проникли на территорию китайского дипломатического объекта в Хьюстоне (штат Техас). По информации местных СМИ, силовики действовали на основании распоряжения властей от 21 июля. Двери китайского консульства были взломаны группой людей в штатском спустя несколько часов после того, как китайские дипломаты покинули здание.

Как сообщили СМИ со ссылкой на американских чиновников, консульство Китая в Хьюстоне было заподозрено в незаконной деятельности в одном из исследовательских институтов, расположенных в Техасе. Якобы китайские дипломаты общались с учёными и указывали им, какую информацию те должны собирать. Поэтому требование закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне было выдвинуто для защиты «американской интеллектуальной собственности». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Группа людей вскрывает дверь китайского консульства в Хьюстоне

Reuters

© Gary McWilliams

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, закрытие консульств вСША и Китае станет символическим ударом по американо-китайским отношениям.

«Это очень важный символический жест, если учесть, что оба консульства действовали очень давно. И он ведёт к разрушению отношений, выстроенных в 1960—1970-е годы, когда между КНР и США было сближение. Сейчас можно сказать, что эпоха больших надежд и взаимного интереса закончилась», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Напомним, Дональд Трамп прибегал к антикитайской риторике ещё во время своей предвыборной кампании 2016 года. Он обвинял Пекин в нечестной торговой политике и намеренном занижении курса юаня для повышения экспортного потенциала китайских товаров.

Дисбаланс в товарообмене КНР и США был одной из ключевых тем, к которым обращался Трамп и в начале своего президентского срока. Основания для таких заявлений действительно были. Так, к 2018 году Китай поставил в США товаров на $419,2 млрд больше, чем американские компании экспортировали на китайский рынок.

При этом вину за сложившуюся ситуацию Белый дом возлагал не на объективную рыночную конъюнктуру, а персонально на руководство КНР.

В марте 2018 года Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». После этого США начали постепенно устанавливать заградительные пошлины на импорт китайской продукции на сотни миллиардов долларов. Пекин предпринимал ответные шаги.

Действия американской администрации привели к тому, что при Трампе Китай утратил статус главного торгового партнёра США. Согласно статистике, по итогам 2019 года он занял в этом рейтинге третье место, уступив Канаде и Мексике.

Кроме того, на этом фоне КНР также постепенно сократила своё участие в американском госдолге, уступив первое место Японии. Напомним, с 2008 года КНР держала самый большой объём правительственных облигаций США. Сейчас уровень китайских вложений составляет более $1,08 трлн.

После долгих переговоров Пекин и Вашингтон в начале 2020 года всё же смогли договориться о первом этапе торговой сделки. Пекин обязался увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго.

Однако это не привело к ослаблению напряжённости в китайско-американских отношениях. Американское руководство вскоре обвинило Пекин в сокрытии информации о коронавирусной инфекции COVID-19, что якобы привело к негативным эпидемиологическим последствиям.

Дональд Трамп

Reuters

© Tom Brenner

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, американиста Сергея Судакова, какие-либо уступки Пекина в торговой сфере уже не удовлетворяют Вашингтон.

«США нужен полный пересмотр отношений. В любом случае текущий конфликт будет затяжным», — отметил эксперт в беседе с RT.

Схожей точки зрения придерживается и Александр Ломанов. Как объяснил аналитик, этап, когда торговые споры были на первом плане в китайско-американских отношениях, уже пройден.

«Американцы сначала потребовали заключить большую пакетную сделку, где, помимо увеличения американского импорта, Китай ещё и должен был изменить внутриэкономическую политику. США считали, что если КНР заинтересована в американском рынке, то она согласится на такие уступки. Но эти ожидания не оправдались и сделку решили разделить на три этапа, первым из которых стала закупка КНР американских товаров. А остальные части сделки отложили», — пояснил эксперт.

Однако на фоне событий первой половины 2020 года продолжение торговой сделки вряд ли возможно, считает Ломанов.

Асимметричный потенциал

Градус напряжённости в американо-китайских отношениях достиг такого уровня, что глава Госдепа Майк Помпео заявил о необходимости создания антикитайского международного альянса — так называемого альянса демократий.

Кроме того, США выразили желание наладить сотрудничество с Россией для противодействия Китаю. Об этом Помпео заявил во время своего выступления, состоявшегося в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда 23 июля. Отвечая на вопрос, «даёт ли сейчас Россия возможность Соединённым Штатам вовлечь её в идущее противоборство» США с КНР, Помпео выразил уверенность, что «такая возможность есть».

Впрочем, в Москве на этот призыв Вашингтона откликаться не планируют. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не входит в альянсы, направленные против каких-то стран, а КНР является союзником и партнёром РФ.

Следует отметить, что, несмотря на выпады американской стороны, Пекин сохраняет приверженность диалогу. Об этом, в частности, заявил глава МИД КНР Ван И, выступая в начале июля на китайско-американском медиафоруме.

Министр подчеркнул, что Китай и США не должны пытаться изменить друг друга, а должны искать пути мирного сосуществования. Дипломат также напомнил, что социалистический путь, которым следует Китай, является выбором китайского народа. При этом Китай не стремится к тому, чтобы экспортировать свою социально-политическую модель за рубеж, и не заинтересован в экспансии и агрессии.

«Текущая политика США в отношении Китая строится на ошибочных стратегических суждениях, которым недостаёт фактического обоснования. Она преисполнена эмоциональными выступлениями и маккартистскими предубеждениями. Беспричинные опасения США в отношении Китая уже дошли до того, что они впадают в панику по каждому поводу и боятся того, что сами себе придумали», — подчеркнул министр.

По мнению экспертов, американские политики и дипломаты действительно нередко исходят из искажённых представлений о Китае.

Глава МИД КНР Ван И

Reuters

© China Daily

«Синология в США не очень хорошо развита, потому что долгое время американцы делали ставку на советологию, не считая Китай соперником. В США, конечно, есть хорошие китаисты, но их мало», — отметил Сергей Судаков.

Эксперты сомневаются в том, что американо-китайские отношения в обозримом будущем будут улучшены.

«Ни у КНР, ни у США нет желания менять свою политику. То, что происходит сейчас, можно назвать дипломатическим отторжением. Гонка, которую ведут США и КНР, отличается от советско-американского соперничества времён холодной войны. Здесь есть явный дисбаланс. Военное превосходство находится на стороне США, зато Китай делает ставку на развитие экономики», — отметил Судаков.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Ломанов.

«Мы не знаем, как далеко может зайти американо-китайское противостояние. Сейчас американцы считают допустимой любую резкость в адрес Китая. И Китай нехотя, но отвечает им. Точка равновесия в американо-китайских отношениях давно осталась в прошлом», — отметил эксперт.

При этом конфронтация не станет копией холодной войны, поскольку СССР и США в своё время не связывали такие тесные экономические отношения, какие сейчас связывают КНР и США.

«Но самое главное различие в том, что Китай отказывается вступать в идеологическую войну с США. В идеологическом поле зеркального ответа со стороны Пекина не будет», — уверен Ломанов.

Говоря о перспективах оружейной гонки между странами, эксперт отметил, что этот вопрос сейчас волнует весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

«В Китае идут споры, многие считают, что китайской стороне следует нарастить ядерный арсенал, но пока что Пекин воздерживается от этого. Китай не хочет занимать место СССР в этом вопросе. Сейчас потенциалы КНР и США асимметричны. Америка обладает ядерным превосходством, зато Китай имеет решимость развивать высокие технологии и продвигаться дальше, чем США. Именно по этой причине американцы и начали политику давления на Китай», — подытожил эксперт.